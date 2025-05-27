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Россия готовит новое большое наступление на Украину: какие области под угрозой и когда все начнется
Российские оккупанты летом готовят новое наступление на Украину.
Россияне летом готовят новое большое наступление на Украину. Это может произойти в конце июня или в июле.
Об этом в комментарии ТСН.uaсказал Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и заместитель начальника Генштаба (2006-2010 гг.).
«Летнее наступление россиян возможно в июле или в конце июня», — пояснил эксперт.
Он добавляет: «Сейчас россияне готовят группировку войск численностью в 50 тысяч на Харьковском направлении. Учитывая, то что заявил Путин о создании „буферной зоны“, то ею может быть не только Сумщина, но и Харьковщина и Днепропетровщина. Все зависит от того, сколько они смогут собрать сил».
«Кроме этого, Путин стремится захватить четыре области Украины. Луганскую они уже практически оккупировали, остались — Донецкая, Херсонская и Запорожская», — отмечает Романенко.
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