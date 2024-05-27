Россия готовит новое наступление: где в ближайшее время может ударить враг

Россияне скапливают силы еще в одном месте. Аналитики американского Института изучения войны последовали активизации врага в Курской и Белгородской областях и издали детальный анализ действий россиян вблизи северо-восточной границы Украины, а главное предположили, на что там способен враг и к чему готовится.

Где уже в ближайшее время может ударить РФ, зачем россиянам новый фронт, что об этой угрозе говорят украинские военные и какое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский? Подробности рассказал в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналист Артем Зябкин.

Зеленский анонсировал новое наступление России?

Это должен был услышать весь мир! Президент Украины Владимир Зеленский обратился к международному сообществу в преддверии саммита мира в Швейцарии. Он записал трогательное обращение по всему миру и призвал помочь Харьковщине. Россияне чуть ли не каждый день атакуют Харьков КАБами и обстреливают с С-300, еще и начали новое наступление на Харьковщину в 2024-м. Но это не все, что хотел сказать Зеленский. Президент анонсировал новую атаку россиян. Их подготовку уже видят ВСУ в 90 км от украинской границы.

Россия накапливает силы на Сумщине

И это еще далеко не все детали, известные по состоянию на 27 мая. Как пишут аналитики Института изучения войны, подготовка россиян уже видна со спутника. Специалисты прогнозируют новое обострение, но уже со стороны Сумщины. Они фиксируют активизацию врага, в том числе накопление оружия на военных базах вблизи – это 100% доказательство того, что рашисты готовят новое наступление. Назвали в Институте и точное место, где скорее всего будут атаковать россияне.



“Похоже, что Зеленский подразумевает район Грайворон-Борисовка-Пролетарский на западе Белгородской области, и ISW наблюдал спутниковые изображения этого района, позволяющие предположить, что российские войска расширили деятельность на базах и складах в населенных пунктах в этом районе в последние недели. Однако нынешний размер возможной концентрации российских войск в районе Грайворон-Борисовка-Пролетарский остается неясным”, — говорится в сообщении.

Откуда готовится наступление?

По данным аналитиков Deep State, сейчас в российском Грайвороне, вплотную к украинской границе, стоит российская 128-я мотострелковая бригада. Еще в начале апреля известный украинский военный эксперт, воинкор Константин Машовец сообщал, что эту бригаду вместе с некоторыми другими подразделениями перебросили именно на Брянщину, Курщину и Белгородщину для усиления российской группировки "Север". Именно он начал свое неудачное наступление на Харьковщине. Теперь не ясно только одно — усилит ли эта бригада наступление дальше вглубь Харьковщины, или начнет новое на Сумщину?

Интересно и то, какие точки для своего наступления избрал враг. Именно в направлении Грайворона совершали свои вылазки еще в мае 2023 российские добровольцы из РДК и Легиона "Свобода России". Тогда же бойцы РДК временно вошли и в Новую Таволжанку — поселок в Белгородской области напротив Волчанска. Можно предположить, что россияне сейчас проводят очень подобные операции, впрочем, имеют большие силы и более мощное оружие.

Где ударит враг?

На самом деле задача у россиян на Сумщине должна быть простой, говорят аналитики, а именно — задействовать дополнительные резервы украинской армии на северо-востоке, заставить их увязнуть в боях именно там, вдали от основного театра боевых действий в Донецкой области. Для этого, полагают эксперты, враг может ударить на границы Сумской и Харьковской областей. Об этом сценарии недавно говорил и спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко:

“Они могут осуществить наступление на Сумском направлении для создания таких зон, где ведутся полномасштабные боевые действия для того, чтобы растянуть силы ВСУ и не разрешать их перебрасывать на более важные направления фронта. Если говорить о Сумской области и добавить Черниговскую, то протяженность границы со страной-агрессором в пределах этих областей достаточно велика. Только в Сумской области — более 560 км. Но враг по-прежнему держит свои подразделения, силы и средства по этим направлениям”.

Готовы на Сумщине?

Однако в ГНСУ по состоянию на 26 мая уточнили, что сил у врага на этом направлении недостаточно для большого наступления — имеющимися силами россияне максимум могут ставить себе тактические задачи, то есть говорить об угрозе захвата или окружения Сум или других крупных городов области речь не идет .

23 мая в рамках телемарафона "Единые новости" у главы Сумской ОВА Владимира Артюха спросили, не повторится ли харьковский сценарий и в его области. Тот заверил, что там готовились к обороне и до сих пор продолжают это делать, в частности, якобы сделали выводы и работу над ошибками после увиденного под Харьковом.

Стоит сказать, что ДБР уже расследует прорыв россиян в Харьковской области, в том числе подозревает нескольких командиров 125-й бригады терробороны в небрежном отношении к службе. Те якобы не приняли все необходимые меры для надлежащего укрепления рубежей. В самом начале российской операции в Харьковской области отдельные военные обвинили бойцов бригады в бегстве с позиций.

“На самом деле занимались оборонными рубежами уже некоторое время с 2023 года Вооруженные силы, Государственная служба транспорта, военные администрации, местные общины наши. Осуществляются и наращивание возможностей круговой обороны населённых пунктов, находящихся в непосредственной близости от границы. То есть, это вообще постоянные меры. И наращивание возможностей по защите и населенных пунктов, и оборонных рубежей продолжается уже достаточное время”, — сказал Артюх.

Разведка все предусмотрела

Напомним, едва ли не первым о возможном наступлении со стороны Сумщины еще 14 мая, на 4 день наступления на Харьковщину, заявил начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов. Так что можно уверенно говорить о том, что украинская разведка знает о планах врага, а ВСУ готовы отражать очередное нашествие.

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