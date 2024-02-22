Россия готовит новое наступление на Киев?: эксперт объяснил заявление приспешника Путина

В Москве снова заговорили о желании пойти на Киев. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью одному из пропагандистских изданий.

Сайт ТСН.ua выяснял, насколько реальны такие угрозы, да еще и перед годовщиной российского вторжения в Украину.

Что сказал враг?

"Где остановиться, не знаю, я думаю, что нам еще придется много и серьезно работать. Будет ли это Киев? Да, пожалуй. Это должен быть и Киев. Если не сейчас, то через некоторое время. Может, в какую-то другую фазу развития этого "конфликта", – помечтал Медведев.

Он снова назвал Киев "русским городом". А также заявил, что якобы из столицы идет "угроза существованию Российской Федерации" из-за "интернациональной банды, которая засела в Киеве". И намекнул, что в РФ соскучились по Одессе.

Заявление Медведева – бестолковая попытка морально-психологического давления на украинцев / Коллаж: ТСН.ua

Бестолковая пропаганда

Военный эксперт Игорь Романенко отмечает, что заявление Медведева имеет абсолютно пропагандистскую цель.

"То, что "они хотят" – мы давно знаем и без Медведева. Россия окончательно не отказывается от такой идеи. Она может пойти на Киев и через год, и через 10 лет. Мы просто должны быть к этому готовы и жестко противодействовать. Поэтому наши военные готовятся к возможному повторному вторжению и на северном, и на северо-восточном направлениях. А заявления Медведева следует воспринимать как откровенную и бестолковую пропаганду – это попытка морально-психологического давления на украинцев, что и делает Медведев", – рассказал сайту ТСН.ua Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке, заместитель начальника Генерального штаба (2006-2010 гг.).

Угроза от России есть всегда

В то же время эксперт отмечает, что угроза для нападения на Киев остается. А к словам приспешника Путина стоит относиться спокойно.

"Угроза повторного наступления на Киев есть. Она была, есть и будет оставаться, пока у врага есть такие мысли. Но на текущий момент у противника нет необходимых сил и средств для таких действий. Конечно, теоретически это может произойти, если россияне соберут необходимые ресурсы для этого направления на севере. Вообще сейчас на поле боя основным является вопрос наличия ресурса. Нам тоже необходимо получать и собирать ресурсы для активной обороны. Поэтому заявления Медведева нужно спокойно и прагматично воспринимать", объясняет Игорь Романенко.

Эксперт Игорь Романенко отмечает, что врагу нужно давать достойный отпор

Нужны ресурсы и современное оружие

Эксперт не соглашается с мнением, что враг делает такие заявления после захвата Авдеевки, мол, вдохновились "победой".

"Авдеевка здесь ни при чем. Оккупанты наступают на линии в 1,5 тысячи километров – от Харьковской до Херсонской областей. Мы должны быть реалистами – объективно оценивать масштабы нашествия и останавливать врага. Здесь вариант один – мы должны выполнять задачи нашей стратегической оборонной операции и не слушать болтовню "медведевых". А для этого нам нужно получить ресурс в виде современного оружия. К сожалению, мы пока его не получили от наших союзников и не проводим достаточно эффективную мобилизацию", – заключает Игорь Романенко.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал о новой серии "Киева за три дня": Медведев рассказал, когда россияне снова пойдут в наступление.

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