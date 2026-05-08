Россия готовит новое наступление на Украину: Жданов предупредил, для каких городов есть угроза

Россия готовит новый этап наступательных действий против Украины уже летом. Такую угрозу недавно предупредил президент Украины Владимир Зеленский, подчеркнув, что Кремль не отказался от планов захвата украинских территорий и продолжает накапливать силы для новых атак.

Военный эксперт Олег Жданов в комментарии ТСН.ua объяснил, есть ли угроза для крупных городов, хватает ли России ресурсов для масштабного наступления и чего украинцам следует ожидать в ближайшие месяцы.

Какая ситуация на фронте

По словам Жданова, несмотря на громкие заявления российской пропаганды, реальных стратегических успехов на фронте у армии РФ сейчас нет.

«Успехов нет. Если бы были успехи, то они бы снова не хватались за „ядерную дубину“. Они топчутся на месте. Нам удается навязывать им позиционную войну и заставлять штурмовать нашу оборону, поэтому они несут гораздо большие потери», — говорит эксперт.

В то же время, Жданов отмечает, что Россия не отказалась от ключевой цели — захват украинских территорий. Именно поэтому оккупанты могут попытаться организовать новое наступление сразу на нескольких направлениях.

Самым опасным, по мнению эксперта, остается Краматорско-Славянское направление в Донецкой области. Там российские войска могут попытаться прорвать украинскую оборону.

«Это Покровское, Константиновско-Покровское направление и Славянско-Лиманское. Это такое направление главного удара», — объяснил Олег Жданов.

По его словам, оккупанты могут пытаться продвинуться как на севере, так и на юге этого фронта, чтобы развить наступление вглубь украинской территории на 50–100 километров, а при благоприятных для них условиях — и больше.

Еще одним угрожающим направлением эксперт называет Запорожскую область. Речь идет прежде всего о попытках россиян продвинуться поближе к Запорожью и захватить как можно больше территорий на левобережье области.

«На Орехов они особенно боятся давить, потому что там у нас достаточно плотная оборона. Но они давят на Гуляйпольском направлении», — отметил Олег Жданов.

Он добавил, что Россия последние два года активно использует тактику постоянного маневрирования силами: опрокидывает резервы именно туда, где удается хотя бы частично продвинуться.

Имеет ли РФ силы на масштабное наступление

При этом, по словам эксперта, больших стратегических резервов у Кремля пока нет. Весеннее наступление РФ фактически провалилось, а потому оккупанты были вынуждены бросать в бой даже те дивизии, которые планировали оставить в резерве, говорит Олег Жданов.

«Они сформировали четыре дивизии — две морской пехоты и две мотострелковые. Но три из четырех уже вынуждены были ввести в бой», — рассказал Олег Жданов.

Несмотря на это, угрозу недооценивать не стоит. По оценкам эксперта, российская группировка численностью около 700 тысяч военных все еще позволяет Кремлю опрокидывать подразделения между направлениями и продолжать давление на украинскую армию.

«Сказать, что у них закончился ресурс, мы не можем», — подчеркнул он.

Жданов также указал на усиление милитаризации российского общества. По его словам, в РФ все более активно продвигают риторику «отечественной войны», а военную подготовку фактически начинают с детского возраста.

Впрочем, он сомневается, что Кремль в ближайшее время решится на всеобщую мобилизацию, поскольку российское общество, по его мнению, пока не готово к такому сценарию.

Как изменятся обстрелы Украины летом

Отдельно Жданов прокомментировал ситуацию с массированными обстрелами Украины. По его словам, Россия и дальше будет сохранять возможность регулярно наносить комбинированные ракетно-дроновые удары.

«У них остается возможность наносить нам комбинированные массированные дроново-ракетные удары, по крайней мере, как минимум раз в неделю”, — считает эксперт.

В то же время, по его словам, интенсивность атак может изменяться в зависимости от технического состояния российской стратегической авиации, запасов ракет и исправности пусковых установок.

По мнению Олега Жданова, главная цель таких атак — постоянно держать Украину в психологическом напряжении и истощать систему противовоздушной обороны.

