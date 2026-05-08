Россия готовит новое наступление на Украину: Жданов предупредил, для каких городов есть угроза
Есть ли угроза большим городам, хватает ли России ресурсов для масштабного наступления и чего украинцам следует ожидать в ближайшие месяцы.
Россия готовит новый этап наступательных действий против Украины уже летом. Такую угрозу недавно предупредил президент Украины Владимир Зеленский, подчеркнув, что Кремль не отказался от планов захвата украинских территорий и продолжает накапливать силы для новых атак.
Военный эксперт Олег Жданов в комментарии ТСН.ua объяснил, есть ли угроза для крупных городов, хватает ли России ресурсов для масштабного наступления и чего украинцам следует ожидать в ближайшие месяцы.
Какая ситуация на фронте
По словам Жданова, несмотря на громкие заявления российской пропаганды, реальных стратегических успехов на фронте у армии РФ сейчас нет.
«Успехов нет. Если бы были успехи, то они бы снова не хватались за „ядерную дубину“. Они топчутся на месте. Нам удается навязывать им позиционную войну и заставлять штурмовать нашу оборону, поэтому они несут гораздо большие потери», — говорит эксперт.
В то же время, Жданов отмечает, что Россия не отказалась от ключевой цели — захват украинских территорий. Именно поэтому оккупанты могут попытаться организовать новое наступление сразу на нескольких направлениях.
Самым опасным, по мнению эксперта, остается Краматорско-Славянское направление в Донецкой области. Там российские войска могут попытаться прорвать украинскую оборону.
«Это Покровское, Константиновско-Покровское направление и Славянско-Лиманское. Это такое направление главного удара», — объяснил Олег Жданов.
По его словам, оккупанты могут пытаться продвинуться как на севере, так и на юге этого фронта, чтобы развить наступление вглубь украинской территории на 50–100 километров, а при благоприятных для них условиях — и больше.
Еще одним угрожающим направлением эксперт называет Запорожскую область. Речь идет прежде всего о попытках россиян продвинуться поближе к Запорожью и захватить как можно больше территорий на левобережье области.
«На Орехов они особенно боятся давить, потому что там у нас достаточно плотная оборона. Но они давят на Гуляйпольском направлении», — отметил Олег Жданов.
Он добавил, что Россия последние два года активно использует тактику постоянного маневрирования силами: опрокидывает резервы именно туда, где удается хотя бы частично продвинуться.
Имеет ли РФ силы на масштабное наступление
При этом, по словам эксперта, больших стратегических резервов у Кремля пока нет. Весеннее наступление РФ фактически провалилось, а потому оккупанты были вынуждены бросать в бой даже те дивизии, которые планировали оставить в резерве, говорит Олег Жданов.
«Они сформировали четыре дивизии — две морской пехоты и две мотострелковые. Но три из четырех уже вынуждены были ввести в бой», — рассказал Олег Жданов.
Несмотря на это, угрозу недооценивать не стоит. По оценкам эксперта, российская группировка численностью около 700 тысяч военных все еще позволяет Кремлю опрокидывать подразделения между направлениями и продолжать давление на украинскую армию.
«Сказать, что у них закончился ресурс, мы не можем», — подчеркнул он.
Жданов также указал на усиление милитаризации российского общества. По его словам, в РФ все более активно продвигают риторику «отечественной войны», а военную подготовку фактически начинают с детского возраста.
Впрочем, он сомневается, что Кремль в ближайшее время решится на всеобщую мобилизацию, поскольку российское общество, по его мнению, пока не готово к такому сценарию.
Как изменятся обстрелы Украины летом
Отдельно Жданов прокомментировал ситуацию с массированными обстрелами Украины. По его словам, Россия и дальше будет сохранять возможность регулярно наносить комбинированные ракетно-дроновые удары.
«У них остается возможность наносить нам комбинированные массированные дроново-ракетные удары, по крайней мере, как минимум раз в неделю”, — считает эксперт.
В то же время, по его словам, интенсивность атак может изменяться в зависимости от технического состояния российской стратегической авиации, запасов ракет и исправности пусковых установок.
По мнению Олега Жданова, главная цель таких атак — постоянно держать Украину в психологическом напряжении и истощать систему противовоздушной обороны.