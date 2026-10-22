Россия готовит новую баллистику: Жданов предупредил о новой угрозе для Украины

Олег Жданов / © ТСН

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В ночь на 22 октября Россия в очередной раз нанесла массированный удар по Киеву. Атака произошла сразу после того, как президент США Дональд Трамп снова заговорил о возможности мира в Украине. В то же время, украинская разведка предупреждает: РФ накопила до 700 баллистических и несколько тысяч крылатых ракет. Кроме того, страна-агрессорка испытывает новую баллистическую ракету дальностью до 800 км.

Чего ждать от российских обстрелов в ближайшее время, готовит ли Москва новые масштабные воздушные атаки зимой и какие украинские регионы могут оказаться под угрозой из-за разработки новой российской ракеты — рассказал военный эксперт Олег Жданов.

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Массированный удар по Киеву: как Путин ответил на мирные предложения Трампа

Олег Жданов считает, что ночная атака на Киев стала фактически ответом российского диктатора Владимира Путина на дипломатические инициативы американской стороны. По словам эксперта, Россия продолжает демонстрировать, что не намерена отказываться от военного давления на Украину ради достижения договоренностей.

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«Кстати, сегодняшняя ночь — это яркий ответ Путину на мирные предложения, которые Виткофф повез в Россию. Этим довольно массированным ракетным ударом в четыре волны Путин ответил», — говорит военный эксперт.

Жданов отмечает, что нынешние переговорные инициативы Дональда Трампа не означают готовность Кремля к компромиссам. По его словам, российский президент выдвигает территориальные требования и отказывается от переговоров, пока не получит желаемого на Донбассе.

«Путин сказал, что пока он не завоюет Донбасс или пока мы не выведем войска из Донбасса, он вообще не сядет ни с кем разговаривать. Это было понятно нормальным людям с самого начала», — сказал Жданов.

Эксперт объясняет, что Украина не может просто отказаться от участия в предложенных США дипломатических процессах, пока администрация Трампа оказывает значительное влияние на международной арене. Поэтому, по его мнению, Киев вынужден участвовать в этих обсуждениях, даже если позиция Москвы остается неизменной.

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«Мы не можем отказаться от участия в этих предложениях Трампа, пока он еще у власти в полном объеме. Поэтому мы играем в ту же игру, которую он нам навязывает: давайте быстро договоримся о прекращении огня. Поэтому такая ситуация на сегодняшний день», — объяснил военный эксперт.

По его мнению, Россия также пытается затягивать процесс, ожидая изменений в американской политике. Жданов отметил, что российская сторона не спешит идти на договоренности, а Путин продолжает действовать в соответствии с собственными целями.

Сколько ракет накопила Россия и готовится ли к зимнему террору

Комментируя информацию о скоплении Россией сотен баллистических и тыщ крылатых ракет, Жданов призвал различать эти типы вооружения. По его мнению, возможность накопить значительный запас крылатых ракет выглядит вполне реальной, в то время как данные о сотнях баллистических ракет нуждаются в дополнительных пояснениях.

По словам эксперта, Россия может производить около 50–70 баллистических ракет в месяц. В то же время, во время ночной атаки на Киев, по его оценке, российские войска использовали около 20 баллистических ракет, в том числе «Искандеры» и «Цирконы», не считая ракет С-400.

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«Откуда у них там появились сотни — это вопрос к нашей разведке. Насколько я помню, в конце августа — начале сентября та самая разведка говорила, что их есть всего-навсего несколько сотен», — говорит Жданов.

Накопление крылатых ракет он считает более вероятным. Эксперт объясняет это соотношением производства и использования такого вооружения.

По его словам, Россия производит около 100 крылатых ракет Х-101 ежемесячно, однако применяет их не в таких объемах. Во время одного из последних ударов, говорит Жданов, использовали всего около двух десятков таких ракет.

«А у них было на момент объявления этих цифр 400 „Калибров“ и примерно столько же Х-101. „Калибры“ они тоже выпускают по четыре или максимум восемь ракет раз в месяц. Здесь накопления могут быть», — объяснил военный эксперт.

В то же время Жданов считает, что Россия продолжит избивать по украинской энергетической инфраструктуре. По его мнению, это часть стратегии Кремля, направленной на экономическое истощение Украины и побуждение украинского руководства к подписанию соглашения на условиях Москвы.

«То, что Путин будет выбивать у нас энергетику и продолжать это делать, к сожалению, я думаю, что так и будет. Потому что он понял, что на фронте они не могут добиться особых успехов. Поэтому нужно валить экономику. Он это и делает», — объясняет Жданов.

Почему Россия делает ставку на баллистические ракеты

По словам военного эксперта, Россия пытается использовать баллистические ракеты как один из самых эффективных инструментов давления на Украину. Это связано с возможностями украинской противовоздушной обороны и характеристиками разных типов русского вооружения.

Жданов говорит, что крылатые ракеты украинские защитники перехватывают относительно эффективно. Также Украина работает над повышением результативности борьбы с ударными беспилотниками, в частности реактивными «Шахедами».

«Далее Киева они фактически не получают на сегодняшний день баллистики. А остальные типы ракет, те же крылатые, мы сбиваем более-менее. Сегодня мы пытаемся уже даже по реактивным „Шахедам“ преодолеть 80-процентный барьер эффективности ущерба», — сказал эксперт.

В то же время баллистические ракеты составляют более серьезную проблему. По словам Жданова, их дальность позволяет наносить удары по Киеву и части Киевской области, хотя и не охватывает всю область.

«Поэтому единственное эффективное — это баллистика. Баллистика достает, и не всю Киевскую область покрывает, но покрывает. И потому Россия пытается бить по нам баллистическими ракетами как наиболее эффективным средством давления в плане разрушения экономики и принуждения к подписанию соглашения на условиях Москвы», — объяснил военный эксперт.

По его мнению, Путин фактически уже не учитывает дипломатические инициативы Трампа и продолжает давить на Украину военным путем, пытаясь добиться уступок.

Новая российская баллистическая ракета: когда ее могут применить

Отдельную угрозу представляют попытки России увеличить дальность баллистических ракет «Искандер». По словам Жданова, такая работа вполне ожидаема, однако пока информации о ходе испытаний недостаточно, чтобы делать однозначные выводы о готовности нового вооружения.

Эксперт предполагает, что даже в случае завершения испытаний до декабря России потребуется дополнительное время для развертывания массового производства. Поэтому появление первых образцов новой ракеты возможно не раньше начала 2027 года.

«То, что они пытаются увеличить дальность „Искандеров“, это вполне понятно. Но сегодня очень мало информации о том, как идут испытания. И если они к декабрю окончат эти испытания, то предстоит еще развернуть массовое производство. А это может быть не раньше весны следующего года», — отметил Жданов.

Военный эксперт отмечает, что создание нового ракетного вооружения — сложный процесс, не ограничивающийся испытаниями отдельных образцов.

Это не так просто делается. Да, они над этим работают. К сожалению, в отличие от нас мы все только слушаем о нашей баллистике. Уже почти четвертый год уйдет. А они, к сожалению, практически разрабатывают эти ракеты», — сказал он.

Жданов также обратил внимание на нехватку публичной информации о ходе российских испытаний. По его мнению, украинцам было бы важно понимать, где испытывают новую ракету, на каком этапе находится разработка и сколько пусков уже осуществили.

В качестве примера он привел предварительную осведомленность о разработке российской ракеты «Орешник», когда украинская сторона получала информацию о разных этапах ее создания.

«Было бы очень хорошо, чтобы ГУР дал больше информации: где проходят испытания, на какой они стадии, сколько пусков они совершили. Как когда-то ГУР давал нам такую информацию по „Орешнику“, помните? Мы были в курсе всех этапов развития этого самого „Орешника“, — отметил эксперт.

Он надеется, что новая российская разработка столкнется с проблемами. В то же время, Жданов призвал не недооценивать возможности противника и быть готовыми к появлению первых образцов ракеты уже в начале 2027 года.

Какие регионы Украины окажутся под угрозой из-за ракеты дальностью 800 км

Увеличение дальности русских баллистических ракет может значительно расширить географию возможных ударов. Жданов пояснил, что ракета с увеличенной дальностью до 800 км уже может представлять угрозу ряду центральных и западных областей Украины.

«Добавьте от Киева 300 километров — это Хмельницкий. Вот 340 — это Хмельницкий. Это значит где-то Ровенская область, Хмельницкая область, Винницкая область, если с севера добавятся, Черкасская область», — рассказал военный эксперт.

Если Россия сможет применять ракеты дальностью до 800 км, запущенные с территории оккупированного Крыма, потенциальная зона поражения будет значительно больше.

«А если из Крыма делать пуски, то, в принципе, в Молдову. 800 километров из Крыма — это Одесса, это Черновцы, это Ивано-Франковская область, Николаевская. Так что, к сожалению, это очень далеко», — говорит Жданов.

По его словам, расширение дальности российской баллистики может создать дополнительные риски для южных, центральных и западных регионов Украины. В то же время, сроки появления такого вооружения зависят от результатов испытаний и возможностей России наладить серийное производство.

Сможет ли Украина сбивать новые российские баллистические ракеты

Жданов считает, что вопрос противодействия баллистическим ракетам остается одним из самых сложных для украинской противовоздушной обороны. По его словам, Украина нуждается в собственных средствах перехвата такого вооружения, а также практических результатах сотрудничества с международными партнерами.

Эксперт также упомянул ракету Aster 30, которую Украина планировала получить в рамках сотрудничества с Францией и Италией для комплекса SAMP/T. По его словам, это вооружение потенциально может перехватывать баллистические цели, однако сроки отладки производства остаются неопределенными.

«А где Aster 30 — ракета, о которой мы договаривались с Францией и Италией для комплекса SAMP/T? Вроде бы она тоже может перехватывать баллистику, но пока единственное, что я вижу, — Макрон подтвердил передачу лицензии на ее производство. Когда мы сможем это наладить — огромный вопрос», — говорит Жданов.

По словам эксперта, во время ночной атаки на Киев фиксировались пуски баллистических ракет, направлявшихся в столицу. Он подчеркнул, что отсутствие достаточных возможностей для перехвата подобных целей остается серьезной проблемой для Украины.

«Так что пока баллистика у нас, как сегодня ночью фиксировали наши каналы, в том числе от военных: пуски баллистики — падает на Киев, цель, падает на Киев, цель. К сожалению, это наше настоящее», — говорит военный эксперт.

Готовит ли Россия массированные ракетные удары на зиму

По мнению Жданова, накопление крылатых ракет не обязательно означает, что Россия готовит их для одновременного массированного применения зимой. Он объясняет это не только возможностями производства, но и техническими ограничениями русской армии.

В частности, у России возникают проблемы с носителями ракет — самолетами стратегической авиации и кораблями, с которых запускают «Калибры». По словам эксперта, российские войска все чаще совершают пуски «Калибров» из Каспийского моря и почти не используют для этого акваторию Черного моря, поскольку Украина нанесла значительные потери российским силам в этом регионе.

Здесь несколько факторов. Они и не могут, потому что есть проблемы с техническим состоянием, с носителями, с самолетами стратегической авиации и с морскими носителями ракет «Калибр». Вы же смотрите, они из Каспийского моря уже «Калибры» пускают и почти не пускают их из акватории Черного моря, потому что мы там почти все выбили», — пояснил Жданов.

Еще одной проблемой, по его словам, состояние российской стратегической авиации. Эксперт говорит, что самолеты, которые используют для запусков крылатых ракет, уже выработали значительную часть своего ресурса и имеют ограниченные возможности применения вооружения.

В то же время Жданов назвал еще один важный фактор, влияющий на интенсивность российских ударов — эффективность украинского ПВО. По его словам, когда Украина имеет возможность привлечь достаточно авиации для перехвата ракет, результативность их ущерба может приближаться к 100%.

Поэтому сам факт накопления ракет не свидетельствует о том, что Россия непременно нанесет ими один сверхмассированный удар в период зимних морозов.

Нет, новые Ту-95 не родятся. А отремонтировать до такого, скажем, хорошего состояния — это невозможно, потому что нет производства этих самолетов в Российской Федерации уже лет, пожалуй, 30. Еще с момента распада Советского Союза производство этих самолетов прекращено», — говорит Олег Жданов.

По его словам, Россия, вероятно, продолжит использовать ракетные удары для давления на Украину, прежде всего пытаясь наносить ущерб энергетической инфраструктуре.

В то же время, возможности армии РФ осуществлять массированные атаки зависят не только от количества накопленных ракет, но и от технического состояния носителей, объемов производства и эффективности украинского ПВО.

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