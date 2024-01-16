Россия готовит новый массированный удар по Украине: что об этом известно

Уничтожение российских самолетов и неизвестные дроны запоребриком. Рашисты снова планируют массированную атаку по Украине, прикрываться будут местью за удары. Эксперты прогнозируют, когда, вероятно, начнется новый ракетный террор.

Детальнее обо всем этом рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Гнатюк.

Внимание! Россияне будут бить по Украине!

Насыщенные российскими потерями дни могут превратиться в новый ракетный террор. В Центре противодействия дезинформации предупредили : потерю самолетов рашисты переживают очень болезненно, так как всегда, прикрываясь местью, захотят уготовить по Украине.

Фото: Центр противодействия дезинформации

Украинские военные "минунули" российские самолеты

Ни для кого не новинка так называемые "возмездия" от рашистов. Напомним, что на днях враг в мгновение ока остался без своих двух хваленых самолетов, это в частности А-50 и самолет воздушно-командного пункта Ил-22М. Об этом пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил в Сети 15 января.

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Почему для рашистов это тяжелые потери?

Тяжелой потерей для рашистов стал российский самолет А-50. Его стоимость около $330 миллионов, а сделать новый они уже не смогут. А еще погиб весь экипаж. Следует понимать, что значительная часть экипажа А-50 является узкоспециализированной и должна пройти многолетнюю подготовку.

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Заявление Буданова и спецпоказ воздушного боя от Залужного

Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов в интервью Financial Times заявил, что до этого удара у России было штук 8 А-50. Но один находится на бесконечной модернизации, два – небоеспособны. Еще один был поврежден в Беларуси и уже год на ремонте. Выйдет ли он из него — вопрос, потому что у россиян есть проблемы с ремонтом таких сложных электронных систем.

Теперь сбили еще один, так что остаются четыре боеспособных самолета этого типа. Видео успешного воздушного боя над Азовским морем показал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Валерий Залужный подтвердил информацию о сбитии вражеских самолетов А-50 и Ил-22.



"Благодарю Воздушные Силы за прекрасно спланированную и проведенную операцию в Приазовье!", — добавил главнокомандующий ВСУ. pic.twitter.com/gmmbZJ8QVH — ГРУНТ (@grntmedia) January 15, 2024

Что воют на болотах?

Впрочем, как всегда, российские пропагандисты всячески пытались отрицать потерю этих самолетов. Там даже хлопнули, что самолет был уничтожен "дружеским огнем" российской противовоздушной обороны.

Между тем, аналитики рассказывают, что А-50 используется для координации действий российской авиации и, возможно, противовоздушной обороны, и утверждение о том, что российские ПВО сбили А-50, было бы катастрофическим провалом со стороны российских сил, если бы это было правдой. Но делают это для того, чтобы распилоты не шли в ответ и дальше работали над морем. Обо всех этих "неувязочках" рассказал военный эксперт Александр Коваленко.

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Как удалось провести такую спецоперацию?

Россияне в комментариях свирепствуют, как бы то ни было, сам факт уничтожения уникальных российских самолетов заставляет у рашистов подгорать. Тем более, предполагают эксперты, сбитые летчики стали сбитыми отнюдь не благодаря ПВО.

Учитывайте тревогу!

Именно поэтому российское военное руководство свирепствует и теперь будет отдавать приказы атаковать украинские города. Поэтому призываем в ближайшие дни не пренебрегать воздушной тревогой и немедленно идти к укрытиям, это может спасти жизнь вам и вашей семье.

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