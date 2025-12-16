Россия готовит новый ракетный удар: Жданов предупредил, какие регионы под угрозой

Жданов предупредил об угрозе ракетного удара / © ТСН

Реклама

Российская армия сохраняет значительный арсенал вооружения и готова к осуществлению ракетных атак. Угроза ударов «в несколько волн» пока остается критически высокой.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в комментарии ТСН.ua.

Сколько ракет может выпустить РФ

По словам эксперта, потенциал врага позволяет организовать удар невиданных ранее масштабов. Россия располагает ракетами морского, сухопутного и воздушного базирования.

Реклама

«У РФ хватает и ракет, и дронов, чтобы осуществлять 400-500 пусков за одну ночь. Они могут разбивать массированный удар на две части — сначала одни типы ракет и дроны, потом другие», — подчеркнул Жданов.

Следующие цели: под угрозой Киев и запад Украины

Эксперт предполагает, что после Одессы враг может выбрать любую другую точку на карте Украины. Приоритетными целями могут стать энергообъекты или центры принятия решений в столице.

«Вполне вероятно ожидать в ближайшие дни удара по любому региону — или по столице, или по западным областям», — подытожил он.

Политика и обстрелы: есть ли связь?

Военный аналитик отметил, что время начала следующей атаки может зависеть не только от технической готовности врага, но и от ситуации на международной арене.

Реклама

Дипломатический фактор: Если в ходе международных переговоров будут достигнуты определенные договоренности, массированного удара в ближайшее время может не быть.

Отсутствие компромиссов: В случае провала переговоров враг, вероятно, снова прибегнет к террору мирного населения в ближайшие дни.

Больше читайте в материале: Россия готовит новый массированный удар по Украине: Жданов предупредил и назвал вероятную дату