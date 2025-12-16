- Дата публикации
Россия готовит новый ракетный удар: Жданов предупредил, какие регионы под угрозой
Военный эксперт Олег Жданов считает, что оккупанты готовят новый ракетный удар по Украине.
Российская армия сохраняет значительный арсенал вооружения и готова к осуществлению ракетных атак. Угроза ударов «в несколько волн» пока остается критически высокой.
Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в комментарии ТСН.ua.
Сколько ракет может выпустить РФ
По словам эксперта, потенциал врага позволяет организовать удар невиданных ранее масштабов. Россия располагает ракетами морского, сухопутного и воздушного базирования.
«У РФ хватает и ракет, и дронов, чтобы осуществлять 400-500 пусков за одну ночь. Они могут разбивать массированный удар на две части — сначала одни типы ракет и дроны, потом другие», — подчеркнул Жданов.
Следующие цели: под угрозой Киев и запад Украины
Эксперт предполагает, что после Одессы враг может выбрать любую другую точку на карте Украины. Приоритетными целями могут стать энергообъекты или центры принятия решений в столице.
«Вполне вероятно ожидать в ближайшие дни удара по любому региону — или по столице, или по западным областям», — подытожил он.
Политика и обстрелы: есть ли связь?
Военный аналитик отметил, что время начала следующей атаки может зависеть не только от технической готовности врага, но и от ситуации на международной арене.
Дипломатический фактор: Если в ходе международных переговоров будут достигнуты определенные договоренности, массированного удара в ближайшее время может не быть.
Отсутствие компромиссов: В случае провала переговоров враг, вероятно, снова прибегнет к террору мирного населения в ближайшие дни.
