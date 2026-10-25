Россия готовит провокацию в Олешках?: Зеленский рассказал, как Москва может использовать эвакуацию людей

Владимир Зеленский / © ТСН

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Президент Украины Владимир Зеленский высказал предположение, что Россия может использовать гуманитарную миссию в заблокированных Олешках на временно оккупированной территории Херсонской области для пропагандистских провокаций. По его словам, Москва может организовать эвакуацию таким образом, чтобы часть местных жителей оказалась на оккупированной территории, а затем преподнести это как якобы добровольное стремление людей уехать в Россию и обвинить Украину в обстрелах.

Об этом глава государства заявил в интервью ведущей ТСН.Тиждень Алле Мазур, комментируя предложение американской стороны о прекращении огня в районе Олешко для проведения гуманитарной миссии.

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Прекращение огня должно продлиться несколько дней

По словам Зеленского, американская сторона предложила ввести режим прекращения огня в районе Олешко с 27-го числа. При этом речь идет не об однодневной паузе, а о нескольких днях, необходимых для прибытия гуманитарных миссий и организации эвакуации гражданского населения.

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Президент подчеркнул, что без обеспечения безопасности передвижения гуманитарных работников и местных жителей провести такую операцию будет невозможно. Одним из главных препятствий являются заминированные дороги, по которым люди пытаются покинуть блокированную территорию.

Зеленский отметил, что к гуманитарной миссии должны присоединиться представители Украины, США и России. Украинская сторона также ведет работу по подготовке к возможным эвакуационным мероприятиям: соответствующие поручения получил омбудсмен, а президент обсудил ситуацию со Службой безопасности Украины и военными.

По словам главы государства, необходимо получить четкие указания относительно того, какие маршруты можно будет использовать для эвакуации и сколько человек удастся вывезти из опасного района.

Россия может направлять людей на оккупированную территорию

Президент обратил внимание на риск того, что российская сторона может выборочно разминировать дороги, создав условия, прежде всего, для выезда местных жителей в сторону России, а не на территорию, контролируемую Украиной.

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«Безусловно, Россия будет делать всё, чтобы разминировать территорию таким образом, чтобы эти люди ушли в сторону России и остались там», — предположил Зеленский.

Он выразил сомнение в том, что Москва согласится на эвакуацию, которая просто позволит людям покинуть блокированную территорию и свободно выбрать место назначения. По мнению президента, часть жителей в любом случае будет уезжать на подконтрольную Украине территорию.

В то же время Зеленский подчеркнул, что главной задачей должно быть спасение гражданских лиц, оказавшихся в осаде, независимо от того, сколько людей удастся эвакуировать по каждому из возможных маршрутов.

«Главное — сколько заблокированных людей нужно разблокировать, чтобы они могли жить. Дайте им жить», — заявил президент.

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Он добавил, что Украина готова принимать эвакуированных граждан, оказывать им необходимую помощь и поддержку.

Пропагандистский сценарий Кремля

Кроме того, глава государства призвал украинское общество быть готовым к тому, что Россия может использовать ход гуманитарной операции для проведения информационной кампании против Украины.

По его словам, Москва может преподнести эвакуацию части жителей в сторону РФ как доказательство того, что они якобы сами стремятся жить в России. В то же время российская пропаганда может попытаться обвинить украинские силы в обстрелах мирных жителей.

«Наши люди и общество должны быть готовы к тому, что россияне будут преподносить это так: „Вот мы видим тысячу человек, которые очень хотят в Россию, а вот эти фашисты их обстреливали“», — сказал Зеленский, описывая вероятный пропагандистский сценарий.

Президент напомнил, что именно российская сторона заблокировала местных жителей, заминировала дороги и обстреливала район. Поэтому Киев считает важным не только добиться прекращения огня, но и обеспечить возможность безопасного выезда людей на подконтрольную Украине территорию.

Напомним, накануне, 24 октября, Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшее время должна начаться гуманитарная операция по разблокированию доступа к городу Олешки на временно оккупированной территории Херсонской области. Российские оккупанты заминировали дороги, что существенно затрудняет проведение операции и усугубляет и без того тяжелую ситуацию для местных жителей.

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