Россия готовит ракетный удар года? : чем и куда могут ударить россияне на Новый год

Военный аналитик Александр Коваленко не исключает, что очередной удар россияне нанесут по центру Киева / © ТСН

В течение вчерашних суток ряд российских чиновников угрожали Украине тяжелым ударом. Так глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что «ВС РФ определили время и объекты для удара», а один из российских депутатов, Андрей Колесник, добавил, что удар «будет тяжелым». Эту вероятную атаку представители российских властей назвали «ответом» за якобы удар Украины по резиденции Путина (руководство Украины опровергло проведение такого удара).

Эти угрозы, как известно, прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, Россия, наверное, готовит почву для удара по столице и, наверное, по государственным зданиям.

В то же время, ряд мониторинговых каналов предположили, что атака может состояться в промежутке между 31 декабря — 2 января.

Как известно, год назад, 1 января, Россия атаковала дронами именно правительственный квартал Киева. В результате удара было повреждено здание Национального банка Украины, а в одном из жилых домов по улице Банковой российским дроном был убит известный ученый-нейробиолог Игорь Зима и его жена-биохимик Олеся Сокур.

Каким может стать новый российский удар и действительно ли он может оказаться крайне мощным по сравнению с сотнями прошлых — об этом в комментарии для ТСН.ua выразил свое видение ситуации военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

Аналитик не исключает, что удар, к сожалению, действительно может произойти.

«С учетом тех средств поражения, которые есть в наличии у россиян для проведения таких ударов, он не будет отличаться чем-то от максимального удара по территории Украины, когда-либо произведенного», — говорит Коваленко.

Удар по правительственному кварталу в Киеве: вероятность и риски

И добавляет о таком важном обстоятельстве: «Тут вопрос несколько иной. Если говорить именно о концентрированном ударе по отдельно взятому городу, например, по Киеву или Киевской области, по отдельно взятому объекту, например, по правительственному кварталу, то если будет закоординирован именно этот квартал, то это будет достаточно мощное направление для большого количества средств поражения. По сравнению со всем тем, что происходило раньше».

При этом Коваленко отмечает: «В целом это не будет что-то исключительное, но если мы говорим о концентрации по отдельно взятому объекту, то может быть трудно держать такое давление».

Вспоминая о российских атаках во время новогодних праздников прошлых лет, аналитик говорит, что ударить по Украине именно в эти дни россияне считают для себя радостью.

«Для россиян в любом случае Новый год — это триггерная дата. Они всегда ее используют, чтобы устроить террор по отношению к украинцам. В разные периоды, с 2022 на 2023, с 2023 на 2024 основные направления были разными. Например, через Одессу летело 100 дронов. На тот момент это было рекордное количество. Оккупанты пытаются устраивать такое же на новогодние праздники. Эти недели максимально критичны», — говорит Коваленко.

Но с долей уверенности говорит о следующем: «Все те средства, которые есть у российских окупантов, активно используются ими. Чего-нибудь неожиданного мы не увидим. Они могут использовать «Орешник», хотя это другой вопрос вообще о наличии этой ракеты».

Якобы атака по резиденции Путина: почему заявили сейчас

Относительно заявления российских чиновников о якобы атаке украинских дронов по резиденции Путина, Коваленко говорит так: «Провокация с заявлениями об атаке по резиденции Путина направлена в первую очередь в Вашингтон. Это ИПСО, целью которой является дискредитация президента Украины в глазах именно американского лидера Дональда Трампа. Это основная задача этой провокации. Мы понимаем, что россияне будут терроризировать Украину и с этой провокацией и без нее».

Напомним, ранее сообщалось о том, что в ISW опровергли заявления Лаврова по поводу атаки на резиденцию Путина.