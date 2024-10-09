Россия готовит ракетный удар по ГЭС? Почему под Киевом кружат вражеские БпЛА и какова их цель

Военный эксперт рассказал о возможных угрозах и к чему готовиться.

Уже несколько дней подряд в Киевской области и в Киеве периодически раздается сигнал воздушной тревоги из-за пролета в небе на севере столичного региона вражеских БпЛА. Или как их называют в своих сообщениях Воздушные силы "цель неустановленного типа".

Вероятно, это вражеские разведывательные дроны, которые пытаются добраться до Вышгорода, где находится дамба Киевской ГЭС.

Во вторник был зафиксирован дрон "неустановленного типа", который вылетел из Беларуси и направлялся через Зону отчуждения и Киевское море в сторону Вышгорода, а затем на левобережную часть области. Похожие сообщения были и раньше.

ТСН.ua выяснял, что означают эти странные маневры российских беспилотников и могут ли они собирать информацию для подготовки ракетного удара по дамбе Киевской ГЭС.

Провокации от Лукашенко и давление Путина

Военный эксперт Игорь Романенко говорит, что если появление беспилотников носит системный характер, то это свидетельствует об активности разведывательных дронов. Но не исключает, что БПЛА, следующие из Беларуси на Киевщину, имеют провокационную цель, то есть умышленно нарушают воздушное пространство Украины.

"Думаю, что сам Лукашенко на такие провокации не отважится. Он недавно заявил, что готов способствовать восстановлению Украины, а тем временем Литва хочет привлечь его к ответственности за военные преступления. То есть то, что из Беларуси вылетают БПЛА и даже учебный самолет в сторону Украины, это явное давление со стороны Путина. Российский диктатор хочет, чтобы Беларусь была максимально вовлечена в войну, но Лукашенко от этого отпирается, как только может, в том числе, возможно, такими действиями своих летательных аппаратов", – рассказывает ТСН.ua Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и заместитель руководителя Генштаба (2006-2010 гг.).

Российский диктатор хочет, чтобы Беларусь была максимально втянута в войну / Фото: ТСН.ua

Терпение в Украины не вечно

Эксперт подчеркивает, что Украина в данном случае ведет себя достаточно взвешенно по поводу нарушений собственного воздушного пространства. Хотя теоретически могла бы сбивать дроны и самолеты, пересекающие государственную границу. Но нам сейчас совсем не нужны серьезные конфликты с северным соседом, каким бы он ни был.

"Очевидно, что это понимает Путин, поэтому и ставит задачу Лукашенко понемногу провоцировать Украину – делать эти вылеты беспилотников в сторону Киевщины и Чернобыльской зоны чаще. Но, если это приобретет ежедневный характер, то, конечно, Украина этого не оставит без ответа, а будет принимать меры по приземлению летательных аппаратов или их уничтожению в воздухе", – отмечает Игорь Романенко.

Враг готовится к массированному удару

Что касается дронов, летящих на север Киевщины и в сторону Вышгорода, то эксперт считает, что это могут быть как ударные дроны, так и разведывательные.

"Учитывая то, что Россия в последнее время совершает воздушные атаки на Украину преимущественно "Шахедами" с минимальным использованием ракет, я не исключаю, что россияне могут проводить разведку перед будущим ракетным ударом – поэтому и появляются эти дроны на Киевщине и возле Вышгорода. По данным разведки, сейчас россияне занимаются подготовкой стратегической авиации с соответствующими ракетами, а также вывели в Черное море семь кораблей, которые являются носителями "Калибров". А это свидетельствует о том, что идет подготовка к массированному или комбинированному удару", – отмечает Игорь Романенко.

Ракетный удар по Киевской ГЭС/Коллаж: ТСН.ua

Что может стать целью врага?

По мнению военного эксперта, враг может готовить ракетный удар как по военным объектам, так и по объектам критической инфраструктуры – ТЭС, ГЭС, электроподстанции.

"Приближается холодный период, поэтому для усиления морально-психологического давления на наших граждан Путин может готовить нанесение ударов именно по объектам критической инфраструктуры. То, что они уже делали раньше – разбивали наши ТЭС, наносили удары по ГЭС и инфраструктурным объектам .Поэтому, возможно, под наступление морозов, именно это стратегическое решение планирует выполнить Путин", – отмечает военный эксперт.

Новости ТСН 17:00 26 августа. Киевская ГЭС, ДнепроГЭС, энергетика едва держится, проблемы с водой

Почему не стоит переживать за дамбу

Игорь Романенко добавляет, что сейчас с помощью дронов враг может собирать разведывательные данные по этим объектам и пытается определить слабые места в нашей системе ПВО. А нам соответственно нужно усиливать защиту и быть готовыми.

"Я не думаю, что враг целенаправленно изучает ситуацию именно относительно дамбы Киевской ГЭС. Если он это делает, то в комплексе с другими целями. Понимаете, сооружение станции имеет мощную защиту, а устраиваемые Путиным провокации несут куда больше угроз. Чего стоит пролет российских летательных аппаратов над тремя украинскими АЭС? В том числе над Чернобыльской станцией. Это гораздо опаснее, чем дамба Киевской ГЭС", – заключает Игорь Романенко.

Что может произойти в случае попадания ракет в дамбу

Инженеры, строившие дамбу, прежде всего заботились о безопасности. Поэтому в крепость дамбы Киевской ГЭС закладывались разные варианты нагрузок или варианты чрезвычайных происшествий. Некоторые эксперты говорят, что дамба выдержит даже ядерный удар. А чтобы ее повредить , нужно, чтобы в одно место попало до 15 ракет.

Как ранее рассказывал ТСН.ua Сергей Попко, начальник Киевской городской военной администрации, российские ракеты действительно могут повредить металлические затворы дамбы.

"Это потенциально может привести к неконтролируемой утечке воды из Киевского водохранилища. Будет кратковременное подтопление некоторых территорий ниже плотины по течению Днепра. Но, по прогнозам "Укргидроэнерго", эти зоны подтопления будут незначительными и все оперативные службы и жители будут оповещены о таком подтоплении своевременно", – отмечал Сергей Попко.

Прежде всего речь идет о Русановских и Воскресенских садах, Гидропарке, урочище Горбачиха и еще определенных территориях на левом берегу столицы.

Но в КГВА добавляют, что здание дамбы Киевской ГЭС надежно охраняется и находится под постоянным контролем военных.

Ранее ТСН.ua рассказывал о возможном повреждении дамбы Киевской ГЭС: эксперт рассказал, к чему готовиться.

Киевская ГЭС во время атаки по Украине: что произошло на самом деле?

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