Эксклюзив ТСН
59
1 мин

Россия готовит серию массированных ударов по Украине: что известно

Чего ждать от армии РФ в ближайшее время.

Карина Бондаренко
Олег Жданов

Олег Жданов / © ТСН

Регулярные массированные российские удары по Украине, вероятно, возобновятся в ближайшее время. Переговорный процесс и встречи с президентом США Дональдом Трампом были сдерживающим фактором.

Такое мнение в комментарии сайту ТСН.ua высказал военный эксперт Олег Жданов.

«Путин хотел, чтобы ему Трамп не мог сказать, ты агрессор, зачем ты бьешь по Украине? А сейчас Путин будет стараться как можно чаще наносить подобные удары. Тем более что они накопили немного и „Шахедов“, и ракет», — рассказал Олег Жданов.

По его мнению, сегодня перед Путиным стоит две цели. Первая — это принуждение нас к капитуляции, к переговорам на их условиях.

«Они думают, что таким образом усиливают свою переговорную позицию. А с другой стороны, Путин будет пытаться как можно больше захватить наши территории до того момента, когда Трамп наконец-то поймет, что надо давить на Россию, а не просто обещать», — говорит Олег Жданов.

Ранее мы рассказывали о том, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча с Путиным под угрозой срыва. В то же время он назвал «исторически важным» визит в Вашингтон 18 августа.

