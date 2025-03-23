"Россия готовит солдат на 20 лет вперед": военный шокировал прогнозом

Российская армия уже сегодня готовит для себя солдат на 20 лет вперед.

Об этом в эксклюзивном интервью TSN.UA рассказал заместитель командира батальонно-тактической группы 160 учебного центра "Варвар".

Он считает, что Украине необходимо проводить военно-патриотическое воспитание молодых ребят в школах.

"Никто не говорит им ехать в 15 лет на базовую военную подготовку, никто не говорит их загонять в окопы, копать – нет. Когда я учился в школе, я помню, что у меня был такой предмет – защита отечества. Мы там маршировали и ходили копать. Мы смеемся над россиянами, что они детей своих в садах готовят, какие-то проводят военные праздники и так далее. Мы над этим смеемся, но мы не понимаем общей проблемы. Что условно Россия уже готовит на 20 лет вперед для себя солдат", – рассказал Варвар.

По его мнению, это подготовка общества, того или иного маленького мальчика, который в будущем может стать в защиту своей родины.

"Так работает это. Я не говорю, что должно быть у нас прямо вот так как у них, что в садах играет гимн Украины и они встают после обеденного сна читают молитву националиста. Но подготовка общества должна быть. Нужно объяснять. А сейчас какая тенденция? Многие молодые люди, ребята, девочки – их папа приходит с работы, папу “пакуют”, гоняют ТЦК, он их боится. Конечно, он приходит к себе домой и говорит: "ТЦК плохие". Ребенок сидит, слышит слова папы, и у него складывается картинка, что они плохие. Для этого есть пример – спектакль в киевской школе, когда разыгрывали сценку избиения ТЦК. Если так будет происходить, то мы уже про*бали эту войну”, – говорит военный.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: “СОЛДАТУ НАТО ДАЛЕКО ДО ПРОСТОГО УКРАИНСКОГО ПЕХОТИНЦА”! Как закончить войну? Интервью с военным

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