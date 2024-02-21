Россия готовит террористический акт против Украины: эксперт призвал готовиться и назвал вероятную дату

В преддверии второй годовщины полномасштабного вторжения, сразу после нее или непосредственно 24 февраля возможен массированный обстрел Украины.

Поэтому, например, в Полтаве городской совет обратился с рекомендацией работать школам в дистанционном формате.

"Учреждения дошкольного образования будут работать по необходимости. После опроса родителей определятся с режимом работы и количеством групп необходимых для приема детей. Окончательное решение о форме обучения принимают руководители учебных заведений", — сообщила у себя на странице в соцсети глава Полтавы Екатерина Ямщикова.

"Массированный обстрел вполне возможен, потому что у них есть привязка (к датам — Ред.), фетишизм ", — говорит в комментарии для ТСН.ua военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, риски в день второй годовщины полномасштабного вторжения повышаются.

"Кроме всего прочего, у россиян есть боекомплект, есть ракеты. Речь идет как о крылатых ракетах, так и о баллистических, есть дроны-камикадзе. Я не исключаю, что в последнее время они могли накапливать ресурс дронов-камикадзе для того чтобы их применить в большем количестве. Поэтому вполне возможен такой террористический акт", — говорит Александр Коваленко.

На вопрос о том, каким количеством воздушных целей россияне способны обстрелять Украину, Коваленко ответил так: "Давайте ориентироваться на 29 декабря прошлого года. Это был самый массированный удар (тогда противник применил против Украины 158 средств воздушного поражения – Ред.). На него можно ориентироваться как на базисный, как на то, что может совершить враг. Это был комбинированный удар. Там были и дроны-камикадзе, и крылатые ракеты, и баллистические".

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