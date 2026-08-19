Россия готовит удар по Украине: Жданов предупредил, стоит ли выезжать из Киева и других городов в День Независимости

Олег Жданов / © ТСН

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Россия готова нанести новый массированный ракетный удар по Украине. Об опасности предупреждает американская разведка, а мониторинговые каналы сообщают о возможности атаки в ближайшие дни. Среди возможных целей называются Киев и западные регионы Украины.

Военный эксперт Олег Жданов в комментарии ТСН.ua рассказал, когда Россия может нанести удар, какие регионы Украины могут оказаться под угрозой, сколько ракет РФ имеет в запасе и стоит ли выезжать из крупных городов, в том числе Киева, накануне Дня Независимости.

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Война в Украине: Россия может нанести удар в ближайшие дни

По словам Жданова, определить, куда именно Россия направит следующий удар, очень сложно. Он объяснил, что российские войска изменяют направления атак.

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«То, что разведдрон висел, и они определяют цели для последующего удара, это вполне вероятно. Но мы знаем, что периодичность ударов по центральной Украине, по западной Украине она меняется, они наносят и туда, и туда», — сказал эксперт.

Он отметил, что Россия может поочередно атаковать разные регионы.

«Однажды по Киеву, Киевской области, один раз по городам центральной Украины, затем один раз по западу страны. Поэтому здесь очень тяжело угадать, куда они будут наносить», — объяснил Жданов.

В то же время в готовности России к новому массированному удару эксперт не сомневается.

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«То, что они готовы к нанесению, здесь даже нет сомнения», — говорит он.

По словам Жданова, о вероятности атаки свидетельствует и предупреждение американской разведки. Сначала речь шла о 48-часовом периоде, однако потом его продолжили.

«Вчера истекал срок 48-часового предупреждения от разведки наших партнеров из США. А потом буквально сразу пришло предупреждение уже на ночь, что еще на 48 часов разведка из США продлевает срок вероятного нанесения комбинированного массового удара по Киеву и Киевской области», — рассказал он.

В то же время, даже американская разведка не может точно определить, произойдет ли атака.

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«Видите, даже американская разведка не может точно определить, будет ли удар или нет. Да, они готовы», — говорит военный эксперт.

Сколько ракет накопила Россия

Жданов обратил внимание, что в этом месяце Россия потратила несколько меньше ракет, чем за аналогичный период июля.

«Тем более, что они в этом месяце немного меньше потратили ракет за тот же период по сравнению с июлем месяцем», — сказал он.

По его словам, в июле Россия совершила рекордное количество ракетных пусков.

«Июль там рекорд — 171 ракета была выпущена по территории Украины за июль месяц. Сейчас за первую половину августа немного меньше они», — говорит эксперт.

В то же время РФ продолжает производить ракеты.

«В целом же они превышают норму своего производства. Около 100 ракет разных типов они производят», — рассказал Жданов.

Он добавил, что Россия может тратить не только производящие ракеты, но и накопленный ранее запас.

«Но я так понимаю, они расходуют в том числе и неприкосновенный запас, который у них там есть. И наша разведка оценивает его там в 300–400 ракет», — сказал военный эксперт.

Поэтому, по словам Олега Жданова, спрогнозировать, произойдет ли в ближайшее время массированная атака, очень сложно.

«Так что будет обстрел или не будет, сказать очень трудно», — говорит он.

Ракетный удар по Украине: стоит ли выезжать из больших городов в День Независимости

Олег Жданов также ответил на вопросы, которые задают украинцы в соцсетях, стоит ли покидать большие города в канун Дня Независимости из-за угрозы нового удара.

«Относительно бежать из больших городов или не бежать, тоже здесь по усмотрению каждого гражданина, потому что в большом городе можно найти и укрытие», — говорит он.

По его словам, пребывание за городом не гарантирует безопасность. Эксперт обратил внимание на последствия предварительных атак в Киевской области.

«Посмотрите Киевская область, сколько домов страдает, сколько людей погибает в результате падения обломков, в результате падения ракет, поврежденных системами ПВО или подавленных средствами РЭБ», — сказал Жданов.

Он привел в пример Бровары, где российская армия регулярно атакует промышленную зону.

«Если они не летели конкретно в какую-то цель возле какого-то города, ну вот как Бровары, они там промзону постоянно атакуют, поэтому туда постоянно прилетает большое количество тех же ракет и дронов», — пояснил эксперт.

Поэтому, по его словам, невозможно назвать место, где человек гарантированно будет в безопасности.

«Здесь по усмотрению каждого. Нельзя сказать, что поедешь в деревню и там стопроцентно тебя никто не тронет. Или останешься в городе и все будет у тебя хорошо. Вариантов может быть множество», — подчеркнул Жданов.

Какой удар может нанести Россия

Жданов отметил, что в последнее время российская армия использует не только массированные комбинированные атаки, но и другую тактику.

«Но скажу точно, что они готовы к нанесению массового комбинированного удара. Хотя в последнее время они используют очень интересную тактику краткосрочных групповых ракетных ударов», — рассказал эксперт.

Он привел пример последних атак по Киеву:

«Вот как три последних обстрела по Киеву, шесть-восемь ракет буквально за одну минуту ударило, а потом они нас до утра дергают тревогами, угрозой применения баллистических ракет.

По его мнению, Россия может повторить подобный сценарий.

«Такой вариант тоже я не исключаю, он может быть в любой момент», — говорит военный эксперт.

Он также упомянул о массированном применении беспилотников.

«Или истощение вчерашних дней, 76 реактивных дронов только за световой день», — говорит Жданов.

Война в Украине: почему Россия сделала паузу между обстрелами

Военный эксперт также объяснил, с чем может быть связана пауза между ударами России.

«Накопившихся ракет у них много. Пауза связана с тем, что мы изменили тактику обнаружения районов пусков баллистических ракет», — сказал он.

По словам Жданова, украинское военное руководство могло сделать ставку на выявление стартовых позиций российских пусковых установок.

«Если нет у нас средств противоракетной обороны, нет ракет, нечем стрелять. И, тем более, наш комплекс „Петриот“ не решает проблему», — пояснил эксперт.

Он отметил, что возможности противоракетной обороны Украины ограничены.

По его словам, потому украинское военное руководство могло выбрать другой подход.

«Новое военное руководство, вероятно, избрало способ попытаться выявить стартовые позиции российских пусковых и нанести туда удар», — рассказал эксперт.

По его мнению, это могло повлиять на решение России выдержать паузу.

«Задержка могла быть связана с тем, что российская разведка не могла дать оценку степени определенности на ВСУ по поводу стартовых позиций российских пусковых установок», — пояснил Жданов.

Он обратил внимание на то, что производство ракет и производство пусковых установок разные по сложности задачи.

«Дело в том, что ракету можно изготовить, они производят в среднем три ракеты в сутки, а пусковую установку ее изготовить невозможно, сегодня уже Россия не сможет производить, а потеря каждой пусковой для них очень существенная потеря», — сказал эксперт.

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