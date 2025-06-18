Россия готовит удары по энергетике Украины, включая АЭС: эксперт предупреждает о критической угрозе

Россия готовит атаки на энергетику / © ТСН

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Россия может возобновить массированные ракетные и дроновые атаки по энергетическим объектам Украины. Кроме традиционных целей, оккупанты планируют удары и по инфраструктуре атомной генерации, что представляет огромную опасность как для Украины, так и для всего мира. О таких агрессивных планах Кремля сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, ссылаясь на данные разведок партнеров.

«Россия планирует дальнейшие атаки против энергетики, которые могут быть сейчас менее заметны миру из-за сосредоточения внимания на ситуации на Ближнем Востоке. Соответствующие данные есть у разведок партнеров. Конкретно по российской угрозе инфраструктуре нашей атомной генерации в Украине данные переданы Министром энергетики Украины МАГАТЭ и господину Виткоффу. Министр обороны Украины передал информацию своему коллеге в США», — заявил глава государства.

ТСН.ua разбирался, какие угрозы существуют для энергетических объектов Украины и как эксперты оценивают возможность российских атак на объекты атомной генерации.

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Удары по топливной инфраструктуре: тактика неизменна

По мнению Михаила Гончара, президента Центра «Стратегия ХХІ», эксперта по энергетической безопасности, угрозы со стороны России остаются неизменными уже более трех лет войны, а критическая инфраструктура Украины все время была одной из основных целей для Путина.

«Критическая энергетическая инфраструктура Украины находится под постоянной угрозой, начиная с уничтожения нашей топливной и нефтеперерабатывающей инфраструктуры, с чего, собственно, и начинал противник в феврале 2022 года. Напомню, что первые удары россиян были направлены именно по нашим базам с топливом», — отмечает Гончар.

Именно 3 апреля 2022 года состоялась первая атака РФ на единственный НПЗ, который тогда функционировал в Украине из шести имеющихся — Кременчугский.

«Сначала россияне не наносили удары по нефтеперерабатывающим заводам Украины, поскольку считали, что „возьмут Киев за три дня“. Мол, все это будет наше, так зачем его уничтожать. Но когда все поняли, то уже действовали по классической схеме агрессора — проведение операций, направленных на поражение критической энергетической инфраструктуры и лишение нас доступа к энергоресурсам. Прежде всего топливным», — рассказывает Михаил Гончар.

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Удар по Кременчугу: не случайность, а «ревизия»

Тогда российские удары по нефтебазам спровоцировали топливный кризис внутри Украины, который продолжался до середины июля 2022 года, но нам удалось решить проблему с топливным обеспечением.

«Поэтому недавний удар по Кременчугу является не случайным. По моим подсчетам — это уже восьмая массированная и комбинированная атака по НПЗ с 2022 года. Они имели ограниченный эффект. Поэтому агрессор периодически проводит „проверку“ и „зачистку“, повторно бьет по уже пораженным объектам», — подчеркивает эксперт по энергетической безопасности.

Агрессор наносил удары по всем украинским НПЗ, несмотря на то, что, например, заводы в Дрогобыче, Одессе лет более 10 не работают.

«Украина вышла в 2022 году из топливного кризиса и сейчас мы имеем диверсифицированные маршруты поставок. Много топлива прибывает и используется, что называется „с колес“. Кроме того, мы решили вопрос открытия морского коридора, выгнав Черноморский флот РФ из северо-западного сектора Черного моря, и восстановили морские поставки нефтепродуктов. Поэтому дальнейшие удары по нашим НПЗ лишены смысла, но это не значит, что удары прекратятся», — добавляет Михаил Гончар.

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Удары по электроэнергетической инфраструктуре и газовому сектору

Михаил Гончар добавляет, что основным объектом внимания россиян была электроэнергетическая инфраструктура Украины. Это все, что связано с передачей электроэнергии, а также энергетическая генерация: тепловые электростанции, которые россияне практически уничтожили более чем на 80%, плюс гидрогенерация.

«Удары по генерации и инфраструктуре Объединенной энергосистемы (ОЭС) россияне начали еще в 2022 году. 11 сентября они ударили ракетами по Харьковской ТЭЦ-5 и по энергетическим объектам области. Атаки продолжались по ОЭС Украины — с 10 октября, в течение осени-зимы 2022-2023 годов. Россияне таким образом пытались довести до коллапса ОЭС Украины, чтобы вызвать ее распад и тотальный блэкаут. К счастью, этого врагу достичь не удалось», — объясняет Михаил Гончар.

Всем этим россияне стремились загрузить Украину в сценарий холодной и темной зимы 2022 и 2023 годов. У них это снова не получилось.

В 2024 году, начиная с марта, россияне продолжили наносить удары, но уже концентрировались в основном на энергетической генерации.

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«С прошлого года россияне прибегли к ударам по нашей газовой инфраструктуре. Сначала под прицелом были системы подземных газохранилищ на западе страны, а потом перешли на газодобывающий сектор, и в этом году продолжили эти атаки. Из всего этого можно сделать вывод — приоритеты РФ остаются неизменными», — говорит эксперт.

Атака на атомные станции: намерение спровоцировать ядерный инцидент

Михаил Гончар отмечает, что наиболее серьезной для Украины была атака россиян 26 августа 2024 года. Тогда агрессор прибег к опосредованному удару по украинским АЭС, не нанося непосредственно прямых ударов по энергоблокам.

«Россияне ударили по подстанциям ОЭС неподалеку АЭС. Именно через них энергетический поток с энергоблоков поступает в сеть. Этот удар еще опасен тем, что он провоцирует процесс перехода реактора в аварийно-опасный режим. Это происходит из-за внезапного исчезновения нагрузки с энергоблока. Этим россияне пытались спровоцировать ядерный инцидент на наших энергоблоках», — объясняет Михаил Гончар.

Он добавляет, что благодаря профессионализму операторов «Энергоатома» и «Укрэнерго», критических последствий от этих ударов удалось избежать.

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«Но очевидно, что россияне могут и хотят все повторить. С осени прошлого года украинская дипломатия привлекала внимание наших западных партнеров к опасности таких действий со стороны России. Подчеркивая, что на это нужно давать решительный ответ», — говорит эксперт.

Просьба о закрытом небе над АЭС: без решительных действий партнеров

К сожалению, партнеры Украины восприняли это лишь к сведению, но решительных действий не было принято. Украина еще с марта 2022 года просит западных партнеров о прикрытии неба над западной частью Украины, где находятся атомные генерирующие мощности — Ровенская, Хмельницкая, Южноукраинская АЭС. Речь идет о дополнительных средствах ПВО и авиации, чтобы в случае нанесения ударов Россией прикрыть критически важные объекты.

«Практически 56% электроэнергии, которая производится в Украине — атомная, более половины. Кроме этого, безопасность атомных станций имеет значение с точки зрения безопасности для Европы. Если из-за действий России случится ядерный инцидент, то последствия будут довольно серьезными», — отмечает Михаил Гончар.

Россияне наносили удары не только по подстанциям на Ривненской АЭС, но и по другим. Что касается Ривненской, то там они имели целью нанести фатальный удар, потому что именно оттуда идет основной энергетический поток на Киев и столичный регион, который является крупнейшим потребителем электроэнергии в Украине.

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«Мы все хорошо помним, что было в прошлом году, когда после ударов россиян по подстанциям ОЭС, весной и летом во время жары в Киеве наблюдался значительный дефицит электроэнергии и ее подача была по графику. Поэтому россияне хотят повторить именно это, как дополнительный элемент того ракетно-дронового террора по гражданским объектам, что они делают сейчас, а еще спровоцировать ядерный инцидент по крайней мере на одном из энергоблоков АЭС. Тогда это не удалось, но это не значит, что оккупанты отказались от своих намерений», — отмечает эксперт по энергетической безопасности.

Михаил Гончар добавляет, что в условиях, когда США стремительно трансформировались из партнера Украины в странного посредника, а сейчас, фактически, в партнера России, то в Кремле вероятно считают, что могут себе позволить значительно больше, чем раньше.

Как противодействовать агрессивным планам Путина?

Эксперты считают, что Украина должна отвечать россиянам зеркально — бить по топливным базам, НПЗ, подстанциям, объектам Газпрома.

«Я считаю стратегическим промахом с нашей стороны то, что мы прекратили наносить удары по российским НПЗ, руководствуясь ложными представлениями о том, что вводится какое-то энергетическое перемирие и что это навсегда. Ничего подобного, если имеешь дело с Россией, которая действует только обманным путем. Поэтому очень странно, что мы так легко согласились не наносить удары по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре, потому что это именно то, что их больше всего донимало», — рассказывает Михаил Гончар.

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Прежде всего потому, что энергетическое перемирие не было подтверждено документально, а лишь озвучено на словах, оно не имело никакой юридической силы или обязательного соблюдения.

«Россияне нас обвиняли, что мы сносим сотни их объектов — это была откровенная ложь. В то же время, они не нанося удары по крупным объектам, например, по тем же подстанциям ОЭС Украины, но регулярно били по подстанциям облэнерго. То есть их нисколько не останавливало так называемое энергетическое перемирие», — объясняет эксперт.

Михаил Гончар добавляет, что более агрессивное возобновление ударов по украинским энергетическим объектам Россией было вопросом времени.

«Россия их возобновила — нанеся комбинированный удар по Кременчугу. А мы, к сожалению, сделав эту паузу, предоставили россиянам возможность спокойно выполнить ремонты оборудования на поврежденных нами НПЗ. Кстати, здесь тоже большая разница. Мы поражали российские НПЗ дронами, которые несли по 50-100 килограммов взрывчатки, а они наносят удары по нашим энергетическим объектам крылатыми или баллистическими ракетами, боевая часть которых весит до полутонны, а если взять ракету Х-22, то почти тонну. Поэтому здесь не должно было быть пауз», — уверяет эксперт.

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Атака на Чернобыльскую АЭС: тест для мира?

По словам Михаила Гончара, атака российским «Шахедом» саркофага над реактором Чернобыльской АЭС была своеобразным тестом и наблюдением за реакцией мира.

«Удар вызвал реакцию от мирового сообщества и МАГАТЭ, мол, так нельзя делать. И все. В Кремле все поняли — им за это ничего не будет. Но атака на такой объект несет в себе опасность. Удар был нанесен дроном, а не крылатой ракетой или баллистикой, поэтому здесь тоже нельзя исключать, что россияне в дальнейшем не будут действовать более своевольно. И только для того, чтобы спровоцировать панику и массовый психоз среди населения. К счастью, после атаки дроном не произошло серьезной утечки радиации, но в случае поражения другим средством, может быть по-другому», — отметил

Почему Зеленский сделал заявление об угрозе для АЭС?

По словам Михаила Гончара, предупреждение от президента о подготовке Россией ударов по энергетической инфраструктуре, и в частности по атомной энергетике, базируется на атаке по АЭС, которая произошла в августе 2024 года.

«В России прекрасно понимают, что наша электроэнергетика держится именно на атомной, поэтому, грубо говоря, надеются, если вырубить атомную генерацию, то можно достичь обескровливания не только украинской энергетики, но и экономики. Потому что из-за этого мы получим дефицит, а его компенсировать через увеличение импорта из стран ЕС не удастся, потому что там есть определенный объем импорта электроэнергии, но технические возможности не позволяют его увеличивать сверх установленной мощности в 1,7 МВт. Некоторое расширение планируется, но это будет все равно где-то до 2,1 МВт. То есть этого недостаточно», — объясняет Михаил Гончар.

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В Кремле считают, что получили карт-бланш на ядерный террор

Именно поэтому, по словам специалиста, вопрос ядерной безопасности стоит сейчас для Украины очень остро. Ведь Россия может сделать ставку именно на такую атаку.

«Путин может пойти на такой шаг, потому что за свои предыдущие действия страна-агрессор не понесла никакой ответственности. Вот какое наказание они получили за захват Запорожской АЭС — никакого. Да, были введены минимальные санкции против Росатома со стороны некоторых стран, но они не являются чувствительными для этой компании. Поэтому они сейчас даже начинают действия по подготовке к запуску энергоблоков на захваченной АЭС. Плюс новая война на Ближнем Востоке отвлекает общее внимание мира к событиям в Украине. Таким образом в Кремле могут считать, что они получили карт-бланш, чтобы возобновить удары по украинской энергетической инфраструктуре», — отмечает Михаил Гончар.

Что окрыляет Путина на энергетический террор?

Эксперт приводит еще один фактор, который окрылил Россию на такое поведение — это удары, которые наносились уже в этом году в зимний период и были связаны с повреждением ряда объектов украинской газодобывающей инфраструктуры на Полтавщине и Харьковщине.

«Эти воздушные атаки временно лишили нас где-то около 40% внутренней газодобычи. А газ имеет важное значение как в контексте промышленного потребления и производства тепловой электроэнергии, так и бытового потребления. Именно поэтому россияне могут повторить цикл таких ударов, которые наносились в течение предыдущего периода войны, то есть топливная инфраструктура, электроэнергетическая и газовая. Однако, растущие возможности ударных средств Сил обороны Украины и появление новых неожиданных тактик поражения, а также многочисленные уязвимости энергосетей России, заставляют кремлевцев нервничать», — заключает Михаил Гончар.

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