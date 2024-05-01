Россия готовит удары по Украине перед Пасхой и "качает" новый скандал: все подробности

В Центре противодействия дезинформации Совета национальной безопасности Украины предупреждают украинцев, что враг готовит новые провокации накануне и во время пасхальных праздников.

Украинцы должны быть готовы. По случаю Пасхальных праздников Россия планирует новые провокации против Украины и ее граждан. В СНБО сделали важное предупреждение.

К чему следует готовиться, что нужно знать украинцам и будет ли быть враг ракетами по праздникам? Подробности рассказал в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналист Артем Зябкин.

Украинцы должны быть готовы

К этому должен быть готов каждый гражданин. В Центре противодействия дезинформации Совета национальной безопасности Украины предупреждают украинцев, что враг готовит новые провокации накануне и во время пасхальных праздников.



“Центр прогнозирует увеличение количества российских провокативных фейков и манипуляций относительно якобы угнетения священнослужителей и верующих московского патриархата в Украине. Также прогнозируются нарративы типа «киевский режим пошел против канонической церкви», чтобы дискредитировать власти Украины», — сообщили в ЦПИ.

Россия зарядила "фейкомет"

Но не только шквал фейков и очередных пропагандистских манипуляций ожидает Украину. В ЦПИ всерьез предупреждают всех — враг никогда не сторонился ударов на праздники, даже христианские. Ударит и на этот раз, давно отбросив всякую мораль. Украинцам следует ответственно отнестись к празднованию и богослужениям на Пасху. Обязательно реагируйте на воздушные тревоги.

"Учитывая опыт прошлых лет, с высокой вероятностью РФ также готовит ракетные провокации в период празднований, поэтому не игнорируйте сигналы воздушных тревог", — призвали в ЦПИ.

И это не шутки, потому что россияне уже били по Украине в Пасху. 14 апреля 2023 года, за два дня до Пасхи, враг нанес сокрушительный ракетный удар С-300 по Славянску. Тогда в результате атаки пострадали 35 человек: 13 погибли, еще 22 получили ранения. 16 апреля ночью накануне Пасхи россияне обстреляли Камышеваха в Запорожской области опять же с С-300. К тому же Россия провела циничную провокацию в Донецке. Рашисты обстреляли из РСЗО территорию храма во временно оккупированном городе. Традиционно во всем обвинили ВСУ.

Не стоит забывать и о последних жестоких ударах РФ. 29 апреля россияне ударили "Искандером" с кассетной частью по центру Одессы. Это оружие придумали, чтобы убивать как можно больше личного состава врага. Но россияне обстреляли набережную и здание учебного заведения. Погибли только гражданские – 5 невинных людей. Десятки получили ранения.

Москва раздувает новый скандал

Не забыли в Москве и другую свою идею, о которой уже не раз говорил и президент. В этом месяце эта диверсия достигнет своего пика.



"Развитие ИПСО "Майдан-3:

Прогнозируется, что иск гражданина Украины А. Серика против Верховной Рады Украины относительно легитимности Президента В. Зеленского усилит ИПСО «Майдан-3». Таким образом, кремль развивает свою самую дорогую ИПСО, на продвижение которой в Telegram россияне уже потратили более 250 млн долларов. Основная цель вражеской кампании не изменилась – это разжигание вражды и обострение противоречий в Украине”, – сообщили в ЦПИ.

Новая ИПСО от Лукашенко?

Предупреждают специалисты и об очередной старой-новой ИПСО. Россияне не бросят попыток рассеять внимание ВСУ и всех украинцев, поэтому стоит ждать в соцсетях новой волны слухов о мнимом наступлении из Беларуси. В ЦПИ прогнозируют, что эту волну снова возглавит белорусский диктатор Лукашенко и попытается пугать украинцев. Попытаются россияне вбить в голову украинцам и ложь о ситуации на фронте.

“Продвижение врага на определенных направлениях запустило ИПСО по «падению украинского фронта». Прогнозируется активное продвижение нарративов враждебными медиа, якобы ВСУ не могут противостоять с РФ, а также что Россия добьется поставленных целей «сво». В действительности ВСУ даже в условиях нехватки боеприпасов и техники доказали способность успешно противостоять врагу. Сейчас же после оказания Киеву американской помощи характер боевых действий существенно изменится”, — отметили в ЦПИ.

Главный разведчик Украины Кирилл Буданов ранее заявлял, что ВСУ ждут тяжелые месяцы на фронте и в тылу, но Украина удержится.



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