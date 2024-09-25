Россия готовит удары по украинским АЭС: как на это отреагировали в США и Китае

Вопросу войны и мира в Украине во вторник посвятили отдельное заседание Совбеза ООН

Президент Украины предостерег Совет безопасности ООН, что Россия готовит удары по трем украинским атомным электростанциям. Министр иностранных дел Китая, также принимавший участие в заседании, предупредил: удары по ядерным объектам, равно как и по гражданским, — недопустимы. А государственный секретарь США обвинил Китай в содействии российской агрессии. В Нью-Йорке проходит заседание Генеральной ассамблеи ООН высокого уровня.

Об этом говорится в сюжете собственной корреспондентки ТСН в Соединенных Штатах Ольги Кошеленко.

Президент США Джо Байден открыл заседание Генассамблеи ООН. Его последнее выступление с главной международной трибуны стало своеобразным подведением итогов более полувековой политической карьеры.

Джо Байден

Говоря о войне в Украине, президент США упомянул объединение союзников против путинской агрессии, которое назвал своим и вице-президентом Гаррис достижением. И как завещание на будущее посоветовало не останавливаться.

"Будем ли мы продолжать нашу поддержку, чтобы помочь Украине выиграть эту войну, сохранить свою свободу или пойдем, позволяя восстановить агрессию и уничтожить нацию? Я знаю ответ. Мы не можем уставать. Мы не можем отвести взгляд. И мы не откажемся от нашей поддержки Украины, чтобы Украина обрела устойчивый и справедливый мир согласно уставу ООН", — сказал он.

Генассамблея ООН

Вопросу войны и мира в Украине во вторник посвятили отдельное заседание Совбеза ООН. Президент Зеленский на нем призвал все страны принять участие в следующем Саммите мира.

Хотя и не верит в добрые намерения России, потому что Путин готовит удары по ядерным объектам в Украине - предупреждает президент Украины.

"Россия снова пытается уничтожить нашу энергетическую систему, и этой осенью они еще более циничны. Они готовятся атаковать наши атомные электростанции, три из них - у нас есть эта информация, и у нас есть доказательства этого. Если Россия готова зайти так далеко, это означает - никакие ваши ценности не имеют значения для Москвы. Подобный российский цинизм будет продолжать поражать, если ему есть место в мире", - сказал Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский

Россия расширяет войну: Иран и Северная Корея - ее прямые союзники, которые присылают Путину в неограниченном количестве дроны, баллистические ракеты и артиллерийские боеприпасы. Москва за это платит разведданными и ядерными технологиями - говорит Госсекретарь США Энтони Блинкен. Но есть еще один теневой союзник - Китай.

"Китай, еще один постоянный член этого совета является ведущим поставщиком станков, микроэлектроники и других средств, которые Россия использует для восстановления, пополнения запасов, наращивания своей военной машины, чтобы поддерживать свою жестокую агрессию", - заявил Энтони Блинкен.

Министр иностранных дел Китая Ван И все отрицает, любые попытки возложить ответственность на Пекин он называет безответственными. И призывает к проведению мирных переговоров и политического урегулирования. И даже делает призыв остановить эскалацию - правда, уже привычно не называя ее виновника.

"Неотложным приоритетом является соблюдение трех принципов: нерасширение зоны боевых действий, отсутствие эскалации, провокаций со стороны любой стороны в частности, запрет на применение оружия массового уничтожения. Атомные электростанции и другие мирные ядерные объекты не должны быть целями нападения. Гражданские лица и гражданские объекты не должны подвергаться нападению", - заявил Ван И.

Сегодня на Генеральной ассамблее ООН будет выступать президент Украины. А в четверг в Вашингтоне он представит свой план победы действующему президенту Соединенных Штатов, обоим кандидатам на эту должность и демократам и республиканцам в Конгрессе.

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