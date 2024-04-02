Россия готовится бить "Калибрами" и начала производить Х-101 двойной мощности: Жданов предупредил о ракетной опасности

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что россияне в ближайшее время могут возобновить применение ракет "Калибр" из-за сокращения запасов Х-101. В то же время, как пишет Defense Express, Россия начала производство последней с двумя боевыми частями: ракета стала вдвое опаснее.

Сколько "Калибров" накопила российская армия, почему так долго не применяла и каким количеством может ударить одновременно, в комментарии сайту ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Сколько ракет накопила Россия

С учетом того, сколько ракет оставалось на декабрь 2023 года и того, что она могла выработать и выпустила по нам, в России может быть накоплено около тысячи ракет разных типов.

“Опираясь на данные, которые обнародовал генерал Буданов, можно вычислить такую цифру. Приблизительно до 100 ракет в месяц они могут производить. Опять же, разных типов – одних больше, других меньше. Россия сейчас вынуждена искать комплектующие для этих ракет почти по всему миру”, – рассказал Олег Жданов.

Куда может целить враг

По словам военного эксперта, у российской армии сегодня есть силы и средства, чтобы продолжать массированные комбинированные атаки по Украине.

"Я думаю, что они будут их применять по нам. Цели – самое слабое место, энергетика. Электрогенерация оказывает влияние на всю жизнедеятельность страны. Начиная от подачи воды, прекращение которой может привести к ухудшению эпидемиологической ситуации. Заканчивая перебрасыванием войск, потому что основа железной дороги – это электротяга”, – говорит Олег Жданов.

Он отметил, что сегодня для ударов по Украине российская армия использует стратегическую авиацию. Начала больше использовать самолеты Ту-22 и Ту-22М3.

“Самолетов еще много, они мало использовались. Поэтому у них запас технического налета часов очень велик. Насчет Ту-95. Они просто уменьшают боевую нагрузку – цепляют не восемь, не десять ракет, а две-четыре ракеты на самолет”, – рассказал военный эксперт.

Что касается "Калибров", то здесь все упирается в техническое состояние носителей, говорит Олег Жданов. Дело в том, что любая пусковая установка рассчитана на определенное количество пусков. Далее она нуждается в регламентном ремонте.

“И с этим у них проблема. Тем более что мы их гоним из Крыма, а там ремонтная база. Это Керчь, Севастополь, Феодосия. Но учитывая прошедшее время, возможно, они смогли восстановить несколько носителей. Подлодка выходила на боевое дежурство, но "Калибры" не применялись. Рано или поздно они присоединят их к пускам ракет по нашей территории”, – рассказал Олег Жданов.

Сколько "Калибров" враг держит наготове

По словам военного эксперта, оценить, сколько "Калибров" накоплено в России, сегодня, к сожалению, невозможно. Точных сведений, сколько ракет хранилось на складах в начале полномасштабной войны и сколько осталось сейчас, нет.

“Мы не знаем точно возможности их промышленности. Сколько они сегодня – 10, 20, 30 "Калибров" могут ежемесячно выпускать? Расходы мы можем сосчитать. А вот мощности выпуска – нет. Потому точного количества мы не знаем. И ракет Х-101 тоже. К слову, они сейчас пытаются их модернизировать. За счет уменьшения дальности, уменьшения топливных баков увеличивают головную часть. С 400 до 800 килограммов”, – рассказал Олег Жданов.

Россия модернизировала Х-101: в чем опасность

Военный эксперт объяснил, что отличие обычной российской ракеты Х-101 от модернизированной только в возможностях разрушения.

"На сегодняшний день россиянам это крайне необходимо. Потому что они пытаются бить по энергетике, а это в основном здания или сооружения из железобетона. Потому нужна большая мощность, чтобы разрушить. Те же машинные залы ГЭС”, — говорит Олег Жданов

Ракета "Калибр" и Х-101: характеристики

Х-101 и "Калибр" — это крылатые ракеты. Они отличаются дальностью: Х-101 летит на 5,5 тысяч километров, "Калибр" — 2,6 тысяч километров.

“Скорость движения у них примерно одинаковая – 850-870 километров в час. Это дозвуковые ракеты. Их особенность в том, что они могут маневрировать во время полета, могут лететь на сверхнизких высотах, что затрудняет их обнаружение и ущерб. Но за счет дозвуковой скорости эти ракеты сбиваются, начиная от мобильных групп, заканчивая системами ПВО”, — говорит Олег Жданов.

По его словам, такие системы ПВО как IRIS-T и NASAMS сбивают эти ракеты с вероятностью более 90%, если увидят их. Вес боевой части ракет примерно одинаков — 400 килограмм у Х-101, 450 — у "Калибра"

“Их отличие в том, что Х-101 – ракета воздушного базирования. Ее могут выпускать из любой точки в воздухе, куда дойдет самолет, который ее переносит. Основным же носителем этой ракеты является самолет Ту-95МС. А "Калибр" — ракета морского базирования. Есть две их разновидности: подводное и надводное базирование. В принципе, тот самый "Калибр" — это "Искандер-К". Это почти та же ракета, только адаптированная для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер". Их вообще почти не осталось и они редко используются”, — рассказал военный эксперт.

Сколькими "Калибрами" Россия может ударить одновременно

По словам Олега Жданова, российская армия может нанести групповой удар "Калибрамы" по Украине.

“Они раньше так и делали. Все определяется техническим состоянием пусковых установок на их кораблях или подлодках. На подводной лодке четыре пусковые установки, а на надводных лодках – восемь пусковых установок. Раньше получалось три-четыре носителя и по 16-20 ракет выпускали почти одномоментно, с интервалом в несколько секунд. Сейчас трудно сказать, смогут ли они провести групповой удар или нет. Все будет зависеть от технического состояния пусковых”, – говорит военный эксперт.

Напомним, в Воздушных силах объяснили "затишье" между массированными и мощными ударами россиян.

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