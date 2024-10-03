Россия готовится к атакам по энергетике: эксперт дал прогноз, какой будет зима в Украине

С наступлением холодов в Украине основная задача российской армии будет снова бить по энергетической инфраструктуре.

Такое мнение в комментарии сайту ТСН.ua высказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

“Если мы не будем бить в ответ. То есть если мы "погасим" европейскую часть России нашими дальними средствами поражения, то тогда им уже некуда будет бить. Они поймут, что будем "давить" дальше. Поэтому могут, так сказать, успокоиться", – говорит военный эксперт.

Сегодня, по его словам, враг имеет в запасах более тысячи ракет, которых хватит на десять массированных атак. По мнению Романа Свитана, российская армия будет пытаться добраться до систем энергораспределения. Однако бить по атомным станциям не будет.

“Побоятся ответной реакции, серьезной реакции мирового сообщества. Ядерную энергетику они бить не будут. А вот к системам распределения, повышающим трансформаторам, фидерам, линиям электропередач они будут пытаться достать и "шахедами", и ракетами. В зависимости от возможностей", – считает Роман Свитан.

Зима 2024-2025 в Украине, по мнению военного эксперта, будет такой же, как и прошлая.

“Зима однозначно будет неспокойной. Но если вовремя провести мероприятия по прикрытию системы перераспределения электроэнергии и закупки трансформаторов, некоторых устройств для передачи электроэнергии, чтобы они у нас были постоянно в запасе, то подготовиться к атаке можно", – говорит Роман Свитан.

Напомним, эксперт рассказал, что будет со светом зимой, если из-за российской атаки придется отключить хотя бы одну АЭС.

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