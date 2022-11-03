Россия готовится к бою: Жданов рассказал о ситуации вокруг Херсона

Военный эксперт Олег Жданов заявил о сложной ситуации на Херсонском направлении.

Об этом он сообщил в эфире Youtube-канала ТСН.ua.

Так, комментируя слова главного разведчика страны Кирилла Буданова, что ВСУ могут освободить Херсон уже в ноябре, Жданов отметил, что сейчас там ситуация очень сложная, однако есть вероятность, что российская оборона может посыпаться.

"На сегодняшний день, как я вижу, ситуация сложная. Сложная в том смысле, что РФ проводит ротацию, она не просто выводит части с правого берега. Они проводят ротацию. Что-то выводят, что им не нужно, а что-то заводят, заводят батальонно-тактические группы (БТГ), пытаются перетащить технику, обустраивают рубежи обороны. Город Херсон готовят к уличным боям, принудительно вывозят гражданское население, зачищают территорию, чтобы потом спокойно вести боевые действия, расселяются в дома наших граждан, зная, что мы по жилью гражданских не ведем обстрелов. Они готовятся к бою, потому что этот плацдарм для них очень важен", — отметил военный эксперт.

Жданов подчеркнул, что по разным оценкам, российская группировка на Херсонском направлении уже насчитывает до 40 тысяч.

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В то же время он добавил, что обеспечивать столь крупную группировку РФ трудно, поскольку ВСУ способны нарушать систему логистики оккупантов, что может привести в результате к отступлению российских войск.

"Нам удается сегодня нарушать системы логистики РФ. Обеспечения для них мало. За счет этой разницы мы снижаем боеспособность этой группировки. Может случиться такая ситуация, что оборона посыпется, топлива не будет, снарядов не будет, продовольствия не будет. В какой-то момент войска могут начать отступать, несмотря на приказы командиров", — считает Жданов.

Стоит отметить, что ранее народный депутат, член комитета ВР по национальной безопасности, обороне и разведке Сергей Рахманин заявил, что россияне не покидают правый берег Херсона. Они перевозят туда только деньги, награбленное, и администрации, которые успели создать на оккупированной территории.

Напомним, что из здания Херсонской ОГА также исчез российский триколор.

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