Россия готовится к массированному ракетному удару: хватать ли чемоданы — Жданов предупредил об опасности

Российская армия готовится наносить удары ракетами и беспилотниками по Украине в ближайшие дни. В частности, в День независимости — субботу, 24 августа. О повышенном риске атак предупредило посольство США в Киеве.

Что задумал враг, сколько ракет накопил и когда и куда может ударить, в комментарии ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, предупреждение посольства США в Украине — это стандартная дипломатическая процедура, поэтому не стоит поддаваться панике.

“Здесь ничего удивительного нет. Мы все понимаем, что с приближением праздников, особенно таких как День независимости, Россия может оказать нам какую-то пакость в виде ракетного или ракетно-шахедного удара, может пытаться сделать его массированным. Риски растут, поэтому посольство предупреждает своих граждан", — говорит Олег Жданов.

Военный эксперт отметил, что в России постоянно идет подготовка к ударам по Украине. В частности, тренируются экипажи стратегических бомбардировщиков Ту-95.

“Массированных атак не было уже очень давно. Они постоянно готовят экипажи самолетов и вылеты Ту-95, Ту-160 — хотя они не применяются для ударов, для них ракет нет в фугасном снаряжении. Техническое состояние этих самолетов плохое. Они изнашиваются — я уже давно не видел, чтобы Ту-95 снаряжали четырьмя ракетами, это редкость. Я уж не говорю о большем. Вспомните, зимой 2022 восемь-десять ракет цепляли на один самолет. Сейчас две ракеты. Они уже не тянут бомбовую нагрузку", — рассказал Олег Жданов.

Для создания массированности ракетного удара Россия может использовать несколько самолетных волн, говорит военный эксперт.

“Например, по три-четыре самолета, по две ракеты каждый и волнами с интервалом в час-полтора или может полчаса. И таких волн может быть несколько. Они именно так и тренируют экипажи. Около ста ракет они физически не могут применить. Поднять десять самолетов с десятью ракетами – на сегодняшний день это невозможная задача для российской бомбардировочной авиации”, — считает военный эксперт.

Главная задача России сейчас, по мнению Олега Жданова, — создать хаос и панику среди украинского населения и заставить общество сформировать мнение, что мир должен быть в обмен на территории на их условиях.

Военный эксперт добавил, что в эти выходные особо нужно реагировать на сигналы воздушной тревоги. По возможности также можно выехать за город.

“Чем больше город, тем больше вероятность того, что он может быть подвержен огневому воздействию. Мы не можем предугадать в этом смысле действия врага. У нас это состояние постоянной готовности. Мы постоянно ожидаем нападения от врага и готовимся к его отражению. Но для гражданского населения, если есть такая возможность… Но это не значит, что нам сейчас нужно хватать чемоданы и бежать, куда глаза глядят. Возможно, поехать где-нибудь за город. Это было бы целесообразно и разумно", — говорит Олег Жданов.

Напомним, военный эксперт Павел Нарожный оценил вероятность массированного удара по Украине в День Независимости. Он подчеркнул, что в Кремле любят дать символы.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: РОССИЯ ГОТОВИТ МАССИРОВАННЫЙ УДАР ПО УКРАИНЕ?! В США сделали тревожное заявление! Смотреть всем!

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