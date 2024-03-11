Россия готовится к массированному ракетному удару: Жданов назвал вероятную дату

Россия сделала паузу в массированных атаках по Украине. В последний раз враг нанес удар почти месяц назад — 15 февраля. За это время российская армия накопила еще около 100 ракет.

К чему готовится РФ и когда может нанести следующий удар, в комментарии сайту ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Почему Россия сделала паузу

Причина столь долгой паузы может быть в техническом состоянии самолетов, считает Олег Жданов. Он объяснил, что огромная выработка моторесурса требует ремонта и обслуживания носителей.

“Обратите внимание на то, что в последние ракетные удары применялись девять-десять самолетов и 18-20 ракет. То есть они не загружают больше двух-четырех ракет в самолет. Хотя он может поднимать 10 ракет. Это говорит об износе двигателей. Это может быть первая проблема”, – рассказал военный эксперт.

Вторая проблема, по его словам, это наличие ракет. За месяц отсутствия обстрелов Российская Федерация накопила еще сто ракет разного типа.

"Возможно, это накопление к более серьезным действиям на линии фронта. Сейчас они еще пытаются поддерживать наступательные действия. Но некоторые аналитики говорят, что к лету РФ может сформировать наступательные группировки и предпринять попытку нового наступления уже после инаугурации, если сейчас Путин после выборов объявит мобилизацию или еще что-нибудь. Тогда ракеты понадобятся”, – говорит Олег Жданов.

В то же время, российская армия не прекращает атаковать украинские города с помощью БПЛА. По словам военного эксперта, дело в том, что Россия наладила выпуск беспилотников внутри страны.

“И мощности огромные – 300-400 БПЛА в месяц они могут выпускать, плюс поставки из Ирана. Это дешево, быстро, потому они продолжают наносить нам огневое поражение. Применительно к обнаружению систем ПВО, вряд ли. Потому что сегодня мы не наблюдаем в воздухе самолет А-50, который должен фиксировать места дислокации систем ПВО с воздуха. Они сделали паузу. Я бы сказал, что это больше беспокоящий огонь для того, чтобы мы не расслаблялись. Понимали, что идут постоянные атаки и, возможно, надежда врага, что они добьются своей цели в плане уничтожения наших объектов, истощения общества и принуждения нас к капитуляции", — рассказал Олег Жданов.

Когда ждать следующего удара

Военный эксперт говорит, что российская армия постоянно действует алогично, поэтому трудно спрогнозировать, когда она нанесет следующий массированный удар по Украине. Впрочем, есть несколько "опасных" дат.

“Тогда, когда мы ожидаем, они не бьют. Когда не ожидаем, они наносят удары. 8 марта пропустили и даже во время обращения к федеральному собранию тоже не было обстрела. Сказать, что на 17 марта возможно. Вероятность такая существует и она повышена в эти дни, 15-17 марта, когда будет голосование. Но опять же – 50 на 50 будет обстрел или нет. К сожалению, они загнали нас в такое нервное напряжение, что мы вынуждены быть готовы каждый день к ракетному удару. А будет он или нет – сказать очень тяжело”, – рассказал Олег Жданов.

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Он напомнил, что Россия чаще всего наносит удары под утро, ведь это самое тяжелое время для боевого дежурства.

“Тот, кто ходил на боевое дежурство, понимает, что когда начинается рассвет, восход солнца – это самое тяжелое время для того, чтобы сконцентрировать внимание человека, сидящего за радарами. Это время используется всегда, это классика ведения боевых действий. Артналеты начинаются в четыре, пять, шесть утра. Тоже с ракетными ударами — они рассчитывают, чтобы ракеты достигли нашей территории как раз в это время", — говорит военный эксперт.

Днем РФ наносила удары, когда у нее было множество ракет и возможностей. Тогда, по словам Олега Жданова, враг считал, что это приведет к какому-либо эффекту.

“Тем более, вы не забывайте, что мы используем еще и визуальное наблюдение особенно по дозвуковым целям – это беспилотники и ракеты. Они понимают, что у нас население активно участвует в поиске и сообщении Воздушных сил относительно маршрутов движения ракет и беспилотников. Поэтому ночное время — самое выгодное для них время суток", — говорит военный эксперт.

Он подытожил, что Россия, скорее всего, сделала паузу, чтобы подготовиться к массированному удару – ремонтирует технику и накапливает ракеты.

"Последние удары применялись несколько ракет Х-22. Это старая советская ракета с редким двигателем на много инертном ракетном топливе. Оно очень токсично. Ее нельзя держать заправленной. А для того чтобы не отравиться и не привести к аварии, нужно тщательно проверить эту ракету, что она технически исправна и пригодна к заправке после 40-50 лет хранения, потому что ракеты 60-х годов. Это нужно ее привезти, проверить, заправить и в кратчайшие сроки использовать. Поэтому существует множество особенностей в плане подготовки этих ракет. Тоже с самолетами”, — говорит Олег Жданов.

Напомним, военные предупредили, что Россия готовится к массированному ракетному удару.

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