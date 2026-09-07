Россия готовится к мощным ударам по Украине: Жданов предупредил об опасности и назвал даты

Олег Жданов / © ТСН

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Так называемое перемирие в Украине продолжается. Президент РФ Владимир Путин объявил о трехдневной паузе в ударах по Киеву. Она связана с визитом в Украину спецпредставителей президента США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера. В то же время, российский президент заявил, что после завершения этой паузы удары будут восстановлены.

Чего ждать Украине после завершения объявленного перемирия, какими могут быть последующие атаки России и могут ли они усилиться, в комментарии ТСН рассказал военный эксперт Олег Жданов.

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По словам Олега Жданова, по завершении паузы Россия, вероятно, продолжит массированные атаки по Украине. Основной целью, по его мнению, снова может стать Киев.

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«Я думаю, что они продолжат в том же духе где-то в среднем 7-10 дней массированные обстрелы нашей территории, в первую очередь столицы», — говорит эксперт.

Он также обратил внимание на предупреждение о возможной атаке в ближайшие дни.

«Кстати, уже, если вы видели, и уже существует предупреждение, что в ближайшие 48 часов Россия готова нанести удар. Массированный комбинированный удар по Киеву и Киевской области, как это было раньше», — говорит Олег Жданов.

По его словам, Россия продолжает готовиться к ударам. В частности, накануне последний, четвертый самолет Ту-160 перегнали на аэродром «Украинка».

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«Снаряжен уже крылатыми ракетами для удара. Ничего не изменилось. Почему? Потому что позиция Путина еще больше укрепилась даже в плане того, что он побеждает и идет вперед», — говорит военный эксперт.

Россия может нанести более мощные удары

Олег Жданов считает, что после паузы первые один-два массированных удара могут быть мощнее предыдущих.

«Единственное, что я с вами соглашусь, что для нас это может вылиться в первые там несколько, один-два массовых удара, могут быть мощнее, потому что определенное время они их не наносили, это первое», — говорит он.

В то же время эксперт отметил, что Россия может захотеть продемонстрировать свою способность наносить удары по Украине.

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«А второе то, что они захотят сейчас показать, как они нас побеждают. Это обычно выливается в большее количество ракет и по типам и средствам, которые могут быть применены против нас», — говорит Олег Жданов.

Будет ли Россия атаковать энергетику

По словам Жданова, в ближайшее время Россия может не сосредотачивать основные удары по энергетической инфраструктуре. Он считает, что к ней российская армия может вернуться поближе к похолоданию.

«Я думаю, что они энергетикой займутся немного позже, ближе к похолоданию. Чем больше будет снижаться температура, тем тогда они снова обратят внимание на энергетику», — говорит он.

Эксперт объяснил, что сейчас Россия может продолжать операцию, направленную на нарушение украинской логистики.

«Второй момент, если у них не удастся эта операция хаоса в плане того, что они разваливают нашу логистику по всем элементам, и по медикаментам, и по продовольствию, и по товарам, конечно, бытового потребления», — говорит Олег Жданов.

По его словам, если эта тактика не приведет к ожидаемому результату, Россия может перейти к другому плану.

«Если не удастся эта операция хаоса, мы не пойдем мешками выгребать и не создадим коллапс на продовольственном рынке, то тогда да, тогда Россия перейдет к плану Б или очередному своему плану, и может перенести огонь на энергетику», — пояснил военный эксперт.

В то же время он обратил внимание на транспортную инфраструктуру.

«Единственное, что я думаю, пока они не трогают у нас транспортную инфраструктуру, потому что если мы коснемся транспортной инфраструктуры, то у России будет больше проблем, чем у нас», — сказал Жданов.

Угрожают ли Украине блекауты зимой

Военный эксперт также оценил возможность того, что нынешней зимой Украина может избежать длительных отключений электроэнергии.

«Может быть, полностью», — говорит Олег Жданов.

По его словам, Украина уже третью зиму готовится к возможным продолжительным блекаутам, однако ситуация в энергетике сейчас складывается не так плохо.

«Дело в том, что мы уже третью зиму готовимся к блекаутам по 16–24 часа, но, слава Богу, у нас не так уж плохо складывается ситуация в энергетике», — говорит он.

По мнению Олега Жданова, самой сложной в энергетическом плане была зима 2022-2023 годов.

«У нас оказывается, что зима 2022–2023 на сегодняшний день наиболее сложная и жесткая в плане энергетического коллапса», — сказал эксперт.

Он добавляет, что следующие зимы Украина готовилась к худшему сценарию, однако ситуация оказывалась более или менее стабильной.

«А всем последующим мы готовились к самому худшему, но получали более-менее сносную зиму. Думаю, что в этом году будет то же», — считает Олег Жданов.

По его словам, Украина также увеличивает возможности газовой генерации.

«Тем более что мы меняем, у нас эти установки газогенерации вводятся в строй. Сейчас строятся усиленными темпами и там много других. Что-то мы восстанавливаем, что-то мы строим», — говорит военный эксперт.

Он отметил, что Украина уже получила опыт работы в условиях атак на энергосистему.

«Так что я думаю, что мы уже научились, как маневрировать в таких условиях», — говорит Олег Жданов.

Что происходит на переговорах

Говоря о результатах переговоров, Жданов отметил, что позиция российского руководства, по его мнению, не изменилась. Он напомнил о попытках донести до Путина информацию о ситуации на фронте.

«И на то надежды, что там здравый смысл победит в том смысле, что директор ЦРУ пытался сказать Путину, что на фронте все не так гладко, как ему докладывают. И там другие, даже некоторая информация прослеживается, что вроде бы и окружение Путина тоже пытается доказать, что на фронте не так все радужно, как ему рассказывают», — говорит эксперт.

Однако, по его словам, это не привело к изменению позиции российского президента.

«Но, видите ли, он не только не изменил свои позиции относительно условий капитуляции Украины, но еще и усилил», — говорит Олег Жданов.

Он также указал на изменения в формулировках российских требований.

«И немного, как обычно, они каждый раз меняют местами слова. И теперь у него „денацификация“, „демилитаризация“ Украины — она теперь помещена в раздел политических действий против нашей страны после завершения войны. И подписание нами на условиях России, подписание нами капитуляции», — говорит военный эксперт.

По его словам, фактическим результатом переговоров стало то, что стороны остались на своих позициях.

«Так что, я думаю, что фактически, знаете, главный итог переговоров — „договорились договариваться“. Вот и все. И каждый остался в своих позициях. И не важно, что у Трампа проблемы. Мы сказали, что мы в данном случае не сдадимся, а Россия сказала, что мы от своих требований не отказываемся. Так что здесь ничего не поменяется на сегодняшний день», — говорит Олег Жданов.

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