"Россия готовится к войне с Европой": Стерненко шокировал заявлением и назвал страну, которая под угрозой

Сергей Стерненко / © ТСН

Общественный активист и волонтер Сергей Стерненко считает, что Россия готовится к большому вооруженному конфликту с другими странами Европы.

Об этом он сказал в интервью журналистке ТСН Наталье Нагорной.

По его мнению, в дальнейшем РФ будет продолжать испытывать на прочность пятую статью Альянса:

«И я до сих пор придерживаюсь версии, теории, что вероятнее всего открыта вооруженная агрессия, потому что она уже продолжается, но не открыта пока… Открытая вооруженная агрессия против Альянса начнется с операции, например, по попытке захвата или какого-то важного объекта на территории одной из стран НАТО, или какого-то небольшого города. не будут жертвы вообще, что заставит Североатлантический союз колебаться, проводить длительные консультации. Условный Орбан будет говорить на съезде членов НАТО: «Что смотрите, зачем эскалировать? Никто ведь не погиб, давайте отдадим россиянам Нарву и, в принципе, и все закончится». И таким образом, в замыслах россиян будет развалить Североатлантический Альянс».

Но россияне однозначно готовятся к большому вооруженному конфликту с другими странами Европы, говорит Сергей Стерненко.

«Не знаю, удастся ли этот конфликт начать, потому что все равно решается в Украине, но россияне под этот вооруженный конфликт создали два новых военных округа — Московский и Ленинградский, задача которых — не война против Украины, это для агрессии против других государств. „Защита от НАТО“, — считает волонтер.

По его словам, как на ситуацию в Украине повлияет подобная агрессия России против НАТО, зависит от очень многих обстоятельств.

«То есть где будет Украина в этот момент? Какая ситуация будет на фронте в этот момент? Если прямо сейчас, это будет больше плюс для Украины. Но это зависит от интенсивности этих агрессивных действий, зависит от длительности, зависит от очень многих факторов. Сложно дать однозначную оценку», — говорит Сергей Стерненко.

