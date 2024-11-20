Россия готовится нанести массированный удар по Украине уже сегодня: Жданов назвал цели

Россия готовится нанести массированный ракетный удар по Украине. В посольстве США предупредили, что получили данные о возможной значительной атаке 20 ноября. Вслед за американским посольством, дипломатические представительства Греции, Испании и Италии в Киеве приостановили работу из-за угрозы. В то же время Telegram-каналы пишут, что Россия может ударить межконтинентальной баллистической ракетой РС-26 "Рубеж".

Действительно ли РФ готова к мощному удару, когда и куда может атаковать, а также как на эти слухи реагирует власть - читайте в материале ТСН.ua.

Военный эксперт Олег Жданов говорит, несмотря на то, что российская армия в эти выходные впервые за два месяца нанесла массированный ракетный удар, она имеет возможность повторить его в любое время.

"Разные источники дают разную оценку, но большинство из них сходится в том, что Россия использовала примерно 20% тех ракет, которые они могут применить сегодня. Четыре-пять массированных ракетно-шахедных ударов они могут провести. Наличие ракет есть, техническое состояние самолетов тоже есть - мы все это видели. Так что они могут это сделать или пять дней подряд или с каким-то интервалом. Готовность к пуску у них в любой день", - рассказал Жданов в комментарии ТСН.ua.

Самые желанные цели, по его словам, - это энергетика.

Россия может готовить новый массированный ракетный удар / Фото: ТСН

"Дело в том, что эта идея-фикс «погасить Украину и отправить нас с вами в блэкаут, она, к сожалению, в Кремле засела как та глупая мысль в голове", - говорит Олег Жданов.

Частота ракетных ударов зависит от того, кому в России доверят принятие решения, говорит военный эксперт.

"Если это будет доверено военным, а не политическим руководителям России, то, с военной точки зрения надо было бы организовать раз в неделю такие удары. Для того, чтобы мы не успевали восстанавливать энергетику и постепенно ее гасить. Но если будут политики, то они могут «нашмалять» за две недели, а потом снова сделать перерыв", - рассказал Олег Жданов.

По его мнению, в ближайшее время есть огромная вероятность того, что Россия может повторить массированный ракетный удар. И посольство США, скорее всего, имеет конкретную разведывательную информацию.

"Для отражения атак у нас, в принципе, все есть. Мы максимально стараемся не применять ракетные комплексы против атак «Шахедами». Поэтому у нас сегодня аж в шесть утра только начались «отбои» в Киеве и областях. Всю ночь «Шахеды» гоняли. Мы стараемся сбивать их не ракетами, а мобильными группами, сохраняя боезапас. За два месяца мы немножко накопили", - говорит Олег Жданов.

По его словам, атаку, которая вероятно готовится, не стоит называть ответом на первый удар ATACMS по России. Ведь обычно ответные удары проводятся сразу.

"Прошло больше суток. Кстати, Россия до сих пор официальной позиции не выразила. Путин доктрину подписал, но ведь это же косвенная угроза. Он не сказал, что завтра готовится ударить ядерным боеприпасом по территории Украины. Так что, судя по всему, Путин проглотил очередную пилюлю. Так что следующий удар, если он будет завтра или сегодня ночью, это уже ответом назвать можно с огромной натяжкой", - считает военный эксперт.

Олег Жданов уверяет, что российская армия вряд ли сможет добиться блэкаута в Украине. Да и длительных отключений света, вероятно, не будет.

"Что-то мы сможем защитить, что-то мы сможем восстановить. Если мы оглянемся на летний период, то наши партнеры предоставили нам столько денег, что можно было бы построить новую энергетическую систему. Где они - это уже вопрос к правительству. Я помню, что там просто огромные средства, миллиардами исчислялись общие суммы, которые мы получили для восстановления и поддержания энергетики. Плюс, сколько нам дали оборудования разные страны для восстановления. Так что сидеть в полной темноте, я думаю, мы не будем. Вред они могут нанести, но погасить полностью - вряд ли", - говорит Олег Жданов.

Напомним, что 17 ноября Украина находилась под массированным российским обстрелом.

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