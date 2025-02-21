Россия готовится объявить о победе над Украиной: в ГУР рассекретили шокирующие детали

На России готовят "взрыв" пропаганды! У Буданова назвали ключевые нарративы, которые будут звучать от пропагандистов в ближайшее время. Говорят, что по указанию Кремля, оккупанты готовятся объявить о якобы "победе" в войне против Украины к "круглой дате" — 24 февраля. Более того, в этих планах может звучать также и о "победе России над НАТО". Все, что стоит знать об очередном бреде от россиян — читайте в эксклюзиве TSN.ua.

Россия объявит "победу"

"Запад предал Украину", "мнение европейцев и украинцев не волнует ни москву, ни Вашингтон", "США и Россия обо всем договорились за спиной Украины", а "украинская власть — нелегитимная". Вот эти заявления должны продвигать российские пропагандисты к третьей годовщине полномасштабного вторжения. Но и это еще далеко не весь список. По указанию Кремля, в ближайшие дни на России должно звучать - "украинская армия проигрывает на фронте", а "коррупционеры в Украине воруют миллиарды долларов американской помощи". Соответствующий приказ "сверху" получили российские пропагандисты среди спецслужб и военных. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины. По данным разведки, все это для того, чтобы разжечь уныние среди украинского общества, дестабилизировать ситуацию внутри государства и дискредитировать Украину среди государств-партнеров, которые предоставляют ей критически важную военную помощь.

"На России готовятся объявить о якобы "победе" в войне против Украины к "круглой дате" - 24 февраля 2025 года, третьей годовщине с начала полномасштабной войны. Более того, в указанных планах может звучать также и о "победе России над НАТО", поскольку длительное время московитская пропаганда описывала войну против Украины как войну с Альянсом", — отметили в ГУР.

Спецслужбы РФ получили указания максимально использовать в подрывных информационно-психологических кампаниях активные дипломатические усилия новой администрации США по завершению войны и "очень успешные" переговоры американской и российской делегаций, которые состоялись в Саудовской Аравии 18 февраля.

"Одна из ключевых целей новых кремлевских методичек для пропаганды России — статус изолированного цивилизованным миром агрессора и военного преступника прикрыть плащ-пальтом якобы готовой к мирному урегулированию "конструктивной стороны конфликта", — добавили в ведомстве.

В разведке добавили, что в этой части работы вражеские спецслужбы атакуют, в частности, партнеров Украины в Европе, которые не только не отказываются, но и наращивают поддержку государства. Для таких европейских правительств Кремль применяет штамп "врагов мира".

Коваленко: "Держите голову холодной"

В свою очередь руководитель центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, цитируем: "Держите голову холодной". По его словам, в течение февраля-весны-лета 2025 года будет активная информационная война.

"Российские спецслужбы входят в активный этап информационных операций против Украины и Европы. Главная задача — евроскептицизм, поддержка политиков, которые поставят под сомнение нынешнюю конструкцию ЕС, разбалансировка Европы для отказа от поддержки Украины, а также изменения нынешнего курса ЕС. Евроскептицизм как основа для разрушения единства в Европе, создание условий для поглощения и "будущей аннексии" россией стран Балтии, а также снятия санкций с РФ", — отметил Коваленко.

Россияне будут призывать украинцев к протестам

В Украине информационно россияне будут работать над темой раскола общества как по линии "гражданские-военные", так и призывать к протестам, пытаясь сформировать такой нарратив. Сейчас активные операции осуществляют структуры ФСБ, ГРУ и СВР РФ. ФСБ в России отвечает за мониторинг и зачистку внутреннего информационного пространства и создание "фейковой оппозиции", в том числе в Европе, а также вербовку исполнителей диверсий в Украине. ГРУ РФ — это исполнители информационно-психологических операций против Украины и Запада. Они обеспечивают поддержку прокси-групп в Европе, имеют инфраструктуру в Телеграм, Х, YouTube и ТикТок, а также сайты для проведения дезинформационных кампаний, используют блогеров. Также ГРУ участвует в вербовке исполнителей диверсионной деятельности в Украине.

"СВР РФ под руководством Нарышкина осуществляют дипломатическую пропаганду, а также работу через зарубежные медиа и аналитические центры для создания "альтернативных" нарративов. Они вербуют отдельных политиков, распространяют ложь о терактах, украинцах-террористах и разделе Украины. Куратор всего этого — Кириенко из администрации Путина", — добавил руководитель ЦПД.

Тайные переговоры США и РФ

Между тем в Сети всплыли шокирующие детали о тесных отношениях между Штатами и Россией. Речь идет о том, что в прошлые месяцы дипломаты этих стран тайно встречались в Швейцарии и обсуждали войну в Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. Отмечается, что американские и российские дипломаты имели первые контакты после того, как Дональд Трамп победил в выборах в США. То есть, еще с 5 ноября. А последняя встреча состоялась буквально на прошлой неделе — во время Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходила 14-16 февраля. Reuters пишет, что пока неизвестно, были ли дипломаты отправлены на эти встречи по предварительному официальному указу правительств стран. Впрочем, известно, что эти переговорщики имеют дипломатический опыт и даже работали в службе безопасности, но эти люди не являются государственными чиновниками.

"Встречи в Швейцарии были неофициальным диалогом. Они имели целью улучшить коммуникацию и выдвинуть идеи, а не разработать конкретные предложения. Якобы встречи потеряли актуальность после официальных и публичных переговоров России и США, которые состоялись в Саудовской Аравии", — говорится в статье Reuters.

Отмечается, что несколько советников Дональда Трампа знают об этих встречах. Многие детали источники не уточнили.

"Неразглашении встречи подчеркивают закулисные усилия США и России по изучению путей прекращения войны в Украине. Трамп, который находился в должности всего месяц, резко изменил подход США к конфликту в Украине трехлетней давности, вступив в прямые контакты с президентом России Владимиром Путиным и настаивая на быстрой сделке, чтобы прекратить войну", — говорится в материале.

Заявление депутата Европарламента

И такой слив информации несколько настораживает, особенно после следующего заявления. Финский депутат Европарламента Мика Аалтола заявил, цитирую: "Соединенные Штаты дали нам три недели на согласование условий капитуляции Украины. Если этого не произойдет, США выведут войска из Европы". К слову, на днях премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что вынужденная капитуляция Украины означала бы капитуляцию всего западного сообщества. Что ж, надеемся, что европейские лидеры действительно осознают это и будут не просто "встревоженными" по поводу ситуации в Украине, а начнут наконец-то действовать.

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