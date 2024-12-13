Россия готовится ударить "Орешником" по Украине: военный эксперт назвал желанную цель для Путина

Российская армия нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Украине утром 13 декабря. Враг применил 94 ракеты и рекордные 193 БпЛА. Противовоздушная оборона уничтожила почти три сотни целей, впрочем, некоторые все же достигли своих целей — объектов энергетики.

Чего ждать от врага дальше? Когда российская армия может нанести следующий удар и куда может атаковать "Орешником" — читайте в материале ТСН.ua.

Ракетный удар по Украине 13 декабря

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в комментарии ТСН.ua говорит, что эта очередная массированная атака не отличается от других. В общей сложности почти триста целей: до сотни ракет, до двух сотен российских беспилотников. Большинство из них были уничтожены.

“Атака с попыткой зайти из разных азимутов – так называемая атака звездочкой. Цели, которые пытались поразить россияне, — это системы ПВО, зенитно-ракетные комплексы, пусковые установки, радиолокационные станции, а в основном энергетические объекты. Это линии электропередач, фидеры, перераспределительные станции", – говорит эксперт.

Также российская армия пыталась провести разведку при атаке, говорит Роман Свитан. Вслед за ракетами и "Шахедами" шли разведывательные дроны и так называемые дроны-обманки.

"Все нарвались на нашу систему ПВО. Плюс очень хорошо отработала РЭБ, которая, можно сказать, импульсными пушками практически ослепила российские дроны, оставив их без связи. Часть из них после утраты связи со спутником ушла на север — в сторону Беларуси и России", — рассказал Роман Свитан.

Россия готовится ударить "Орешником"

Россия может вскоре снова ударить по Украине своей новой баллистической ракетой средней дальности, которую президент России Владимир Путин называет "Орешником".

Впрочем, по словам Романа Свитана, у россиян есть еще широкий спектр межконтинентальных баллистических ракет средней и большой дальности, которые они могут использовать.

"Они же не побоялись использовать "Орешник", и ничего за это им не было. То есть ракету средней дальности использовали по европейскому государству и никто даже толком не отреагировал. Поэтому однозначно могут ударить – нельзя исключать такой возможности”, – говорит эксперт.

Однако, по его мнению, целесообразности России нанести такой удар по Украине, особенно военной, нет.

“Объясню почему: сегодня было использовано, грубо говоря, 90 ракет. Что такое 90 ракет? В основном во всех ракетах до полутонны боевая часть. То есть около 45 тонн только в ракетах сегодня летело на нашу территорию. Сколько боевая часть, скажем, у того же "Орешника"? Чуть больше тонны. То есть мы уже получили 40 тонн — где-то 40 "Орешников" уже к нам прилетело. Каков коэффициент полезного действия от этого полета?" – рассказал Роман Свитан.

По его словам, с точки зрения военной логики, гораздо проще и дешевле использовать, например, "Искандеры" или "Кинжалы". Ведь три "Кинжала" стоят дешевле намного, чем один "Орешник".

“И “Кинжалы” мы тоже не везде сбиваем. Там, где стоят SAMP/T и Petriot, они сбиваются. А всея остальная территорияи Украины — под ударами "Кинжалов". И никаких проблем у россиян нет поразить ту цель, которая не прикрыта этими комплексами. Кстати, тем самым "Искандером". С точки зрения военной и финансовой нет смысла использовать "Орешник". Ракета, которая может идти 5500 км, а ее отправляют в 1000 км – это идиотизм с точки зрения даже принятия решения как такового”, – объяснил Роман Свитан.

Но у российской армии, по его словам, есть большая проблема после того, как они получили серьезный удар в Сирии, практически убежав оттуда. Путин потерпел военное поражение.

“Бросив сирийскую армию на произвол судьбы, спрятав Асада (Сирийский диктатор Башар Асад – ред.) у себя. Серьезный получил удар, такой пинок под зад именно по Сирии. Можно сказать, Россия потерпела серьезное военное поражение в Сирии, даже согласившись на некоторые договоренности по выходу. Вроде бы безболезненно, но это все равно бегство. И для них очень важно сейчас создать некий информационный поток, который мог бы нивелировать поражение российской армии в Сирии", – говорит Роман Свитна.

Именно поэтому сегодня Россия может применить против Украины любую ракету, считает эксперт.

"Почему-то все про "Орешник" думают. Но какая проблема россиянам использовать, допустим, "Тополь-М" или "Воеводу", или "Сармат", или "Ярс"? Они также могут их использовать. Это ракеты, которые могут идти на 10 тысяч км, а россияне могут ударить ими по нашей территории. Для того чтобы создать определенную картинку. Поэтому, конечно, могут ударить. В любой момент и не только "Орешником", — рассказал Роман Свитан.

По его словам, это нужно Путину, чтобы создать определенную картинку в информационном пространстве. Целесообразность такого удара только политическая.

"Ну, а здесь уже все зависит от того положения или политического видения, которое для себя сейчас определяет Москва", — говорит эксперт.

Ударить "Орешником", по мнению Романа Свитна, российская армия может хоть сегодня. Он говорит, что враг не привязывается к определенной дате.

“Сегодня пятница 13-е. Чего бы ему сегодня ночью не запустить "Орешник"? Он может хоть сейчас это сделать. Привязка здесь совершенно не важна. Важно, во-первых, целеуказание и готовность видеоряда. Просто ударить по полю по какому-нибудь, где не увидит никто "Орешника" — так его как и не было. Значит, ему нужен какой-то серьезный видеоряд, съемка нужна. То есть, если будет удар, он будет по какой-то площади или площадке, которая хорошо визуализируется сама по себе. Ему это показать нужно. Поэтому, исходя из таких задач, он может нанести удар буквально сегодня ночью. Сегодня и дальше. Без привязки к каким-нибудь датам. Эти привязки уже никому не интересны”, — считает Роман Свитан.

Когда Россия может нанести следующий массированный удар

По словам военного эксперта, на подготовку такой массированной ракетно-дроновой атаки, как сегодня, уходит семь-десять дней. Впрочем, возможно, враг готов к так называемой дуплетной атаке – когда два удара наносят один за другим.

“Вот одна нанесена сегодня, а вторая завтра. Они были уже — на прошлый Новый год и еще было однажды одна за другой. Так вот если эта атака подготовлена, они могут это сделать технически. И ракеты имеют, и специалистов, и носители. То есть, сегодня ночью один вылет совершили, завтра ночью могут совершить еще. Если не будет парной атаки, то они где-то через полторы-две недели могут ее повторить. Ближе к Рождеству 25 декабря или Новому году", — считает Роман Свитан.

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