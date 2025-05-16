"Россия готовится": Жданов предупредил о массированном ракетном ударе по Украине и назвал дату

Олег Жданов / © ТСН

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Россия атаковала Украину 112 беспилотниками этой ночью — накануне переговоров в Стамбуле. Противовоздушная оборона сбила 73 «Шахеда», еще 36 — были локационно потеряны. Пострадали Одесская, Житомирская, Черниговская, Николаевская и Киевская области.

Что такой атакой хотел показать Путин, куда летели БПлА, почему враг не применяет ракеты и когда может нанести массированный удар — об этом в комментарии сайту ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Россия накапливает ракеты

По его словам, враг накапливает ракеты для последующей массированной атаки по Украине. По мнению Олега Жданова, враг придерживает боеприпасы из-за начавшегося 15 мая в Турции переговорного процесса.

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«Путин там тоже понимает и не хочет усугублять ту ситуацию, которая есть. Видите, как вчера позорили российскую делегацию журналисты, когда спрашивали: „А что, ваш президент испугался приехать?“ Мединский бежал, ему нечего было сказать», — говорит Олег Жданов.

Вторая составляющая — политическая и военная, считает эксперт. Скорее всего, РФ накапливает ракеты для летней наступательной кампании.

«Он к ней готовится и средства огневого поражения они понемногу накапливают», — считает Олег Жданов.

Враг может выпускать по 150 «Шахедов» ежедневно

Что касается «Шахедов», мощности России сегодня настолько развиты, что она может позволить себе запускать около 100-150 беспилотников в сутки по территории нашей страны.

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«И это просто террор. Террор по разным городам и пошла очень большая география, уже в западные районы долетают — Ивано-Франковщина, Ровенщина. Так что они пытаются охватить больше регионов. Они формируют общественное мнение — мир обмен на территории. Лучше плохой мир, чем хорошая война», – говорит Олег Жданов.

Он добавляет, что в России ставили условие и настаивали на том, что переговоры не влияют на ход боевых действий. Поэтому российская армия продолжает атаковать даже в преддверии встречи в Стамбуле.

«Россия ведь не выполняет ни одного международного закона. Но от этих других требует их выполнения. Поэтому им, если бы все позволено, а другим ничего не позволено. Тем более, когда идут боевые действия… Вспомните Дебальцево. Помните, как там в Минске шло подписание? Порошенко бегал каждый час, звонил, что-то спрашивал у Буженко, начальника Генштаба. Когда ты понимаешь, что твои войска ведут успешные боевые действия, твоя переговорная позиция становится еще сильнее. И ты можешь постоянно выдвигать какие-то требования и пытаться добиться успеха», — говорит Олег Жданов.

РФ готовится к массированному ракетному удару

Он обращает внимание — в Генеральном штабе РФ начались большие перестановки.

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«Суровикин появился, его из „ссылки“ отозвали из Африки. А Суровикин очень любил массовые ракетно-шахедные удары по нашей территории. Так что, скорее всего, раз сейчас не применяют, значит, ракеты придерживают именно для наступательной кампании», — говорит Олег Жданов.

По его мнению, российская армия не нанесла ракетный удар по Украине 9 мая из-за пребывания главы Китая Си Цзиньпиня в Москве в это время.

«9 мая там Си Цзиньпин все Путину опозорил, потому что к нам же обращалось лично Министерство иностранных дел Китая. И они попросили не наносить удары в период его пребывания в РФ, в Москве. И Китай начал сразу после этого обращения сразу начал официально поддерживать предложение Трампа о 30-дневном перемирии. Это уже пошла такая политическая игра. Поэтому, скорее всего, Путин и не наносил ракетный удар, и мы не наносили дроновых ударов», — говорит Олег Жданов.

Когда Путин может ударить по Украине

Сейчас Путина останавливают переговоры, предполагает Жданов. По его словам, российская армия может нанести массированный ракетный удар по Украине в конце мая — начале июня. Вероятно, целями будут тыловые города, энергетика и железная дорога.

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«Марко Рубио (Государственный секретарь США — ред.) заявил, что они срочно готовят саммит Путин-Трамп. Я думаю, что к этому саммиту вряд ли будет нанесен массированный ракетный удар по Украине, потому что Трамп очень болезненно воспринимает эти удары. Но когда они отыграют эту всю игру и будут готовы к началу широкого наступления, то тогда по всей вероятности будут удары по нашим тылам, именно по скоплению войск, их разведка будет обнаруживать. Возможны удары по энергетике, потому что это будет влиять на линию фронта, особенно на железную дорогу. Помните, как было в 2022 году? Они выбивали подстанции, заживлявшие железную дорогу. А ведь это перевозка войск. Это мое предположение, но не зря Суровикина возвращают. И главкома сухопутных войск уже уволили, отправили к Шойгу помощником. Так что Россия готовится. Я думаю, что к концу мая — началу июня они будут готовы, и тогда мы увидим ракеты и все, что угодно», — говорит Олег Жданов.

Ранее Олег Жданов назвал главный сценарий войны и ее окончание.