Россия грозится ударить "Орешником" по Украине: экстрасенс ответил, есть ли угроза

Владимир Путин / © ТСН.ua

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РФ грозит ответными ударами по Украине спецоперацию СБУ по уничтожению стратегической авиации РФ. В частности, пропагандисты призывают ударить «Орешником».

Экстрасенс Роман Завидовский, проанализировав расписание на картах Таро и цыганской колоде, ответил, способна ли на такую месть Россия.

Он отметил, что сделал прогноз на июнь 2025 года.

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«Потому что орешник это все-таки такое достаточно серьезное событие. И недели для этого может быть мало. Все-таки к этому должна быть какая-нибудь большая подготовка», — говорит экстрасенс.

На цыганском бревне выпала карта старшей дамы. Она, по словам Завидовского, предупреждает об активизации противников.

«Карта врага. Карта разговора, устрашения. Карта служанки. Здесь карты, в принципе, не сильно черные. Единственное, что карта врага говорит о каких-то враждебных провокациях», — объясняет экстрасенс.

Он говорит, что не видит угрозы удара «Орешником» и на колоде Таро.

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«Карта императрицы падает, карта сильной женщины. Королева жезлов и туз кубков падают. Ну, на счет „Орешника“, я бы сказал, что это не сильно большие угрозы. Думаю, этого не будет в июне. Карты неплохие. Туз кубков, королева, императрица. Даже ни одного меча не выпало. Единая карта врага, активизация врагов. Но это могут быть другие виды ударов. Это могут быть опять же удары дронами, это могут быть удары какими-то другими БПЛА. Угрозы именно «Орешником», там ли какое-то такое оружие похоже на него, я сейчас в июне не вижу сейчас», — говорит Завидовский.

Ранее экстрасенс рассказал о последствиях спецоперации СБУ для Украины.