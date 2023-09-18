"Россия хочет уничтожить все живое": история волонтера и репортера из США, который помогает украинцам

Американец говорит, что вся его семья помогает Украине.

Американский документалист и репортер Джонатан Брук с начала полномасштабной войны России против Украины посещает освобожденные населенные пункты и снимает военные преступления оккупантов. Также он занимается волонтерской деятельностью – привозит украинским спасателям амуницию и оборудование.

Почему решил поддержать Украину – у Джонатана расспросила корреспондент ТСН Елена Лоскун.

О войне против Украины американец узнал из новостей

Репортер и документалист Джонатан Брук часто бывает в Украине. Именно отсюда родом его жена и часть семьи. Полномасштабная война России стала личной трагедией для семьи Бруков.

"Я узнал о российском вторжении из новостей. Это стало настоящим шоком. Потому что я не мог поверить, что такое возможно в 21 веке", — говорит Джонатан.

В поддержку Украины Бруки соорганизовывали в США митинги. Но этого Джонатану показалось маловато. Он стал посещать деоккупированные города и села Киевщины.

"Чтобы помочь Украине, нужно всячески доносить информацию о войне до Конгресса США и всего американского народа. Именно поэтому я документирую, что здесь происходит", — отмечает репортер.

Джонатан Брук помогает спасателям

После того, как он увидел, что здесь происходит, решил, что украинцам нужна не только информационная поддержка, но и материальная.

"Я видел, как тяжело работают саперы. И что им нужно снаряжение. Я начал собирать и доставлять из Америки и Европы необходимую амуницию. В частности, каски, бронежилеты", — рассказал Джонатан Брук.

Чаще всего Джонатан работает на прифронтовых территориях с пожарными на Запорожье и Днепропетровщине. Он вместе со спасателями ездит по вызовам. Нередко прилетает совсем рядом. Поэтому приходится пересиживать вражеские атаки в укрытии. Вот, например, Марганец. Россияне обстреляли город. Обломками смертоносного железа – усеяно все вокруг.

"Страшная трагедия. Страдают и взрослые, и дети. Вместе с пожарными я побывал в разных населенных пунктах, пострадавших в результате обстрелов. Меня очень поразила работа спасателей. Они помогают людям – и это бесценно. Они – герои!", — отмечает репортер из США.

Джонатан Брук говорит, что своими глазами увидел то, как россияне хотят уничтожить все живое в Украине.

"Везде, где бываю, я вижу, как россияне пытаются уничтожить все. Но украинцы не отчаиваются. Они быстро отстраивают разрушенное", — отмечает он.

Американец привозит спасателям амуницию

Чтобы помочь и отблагодарить спасателей за героический труд – иностранец постоянно привозит из-за границы им новое оборудование и амуницию.

"Это конкретно бронезащита, бронежилеты, каски, химические костюмы, аптечки. Недавно Джонатан привез 2 подводные дроны, которые я лично с ним проверял и передали подразделениям, где эта помощь нужна", — рассказал ТСН ведущий специалист отдела организации реагирования и готовности подразделений управления ГУ ГСЧС Украины в Киеве Владимир Сковородка.

Семья Джонатана доносит правду о войне и жестокости россиян

Снятые в разбитых городах и селах Джонатаном кадры показывают самые авторитетные американские телеканалы. Специально для своего сына – Артура мужчина создал ютуб-канал. Мальчик там за ведущего. Он уверен: слова ребенка о бессмысленности и жестокости развязанной Россией войны никого не оставят равнодушным.

А еще Джонатан вместе со старшей дочерью – Софией бывают в госпиталях, где лечат наших военных. Девочка там поет песни.

На днях в Киеве София и Джонатан не случайно. Мужчина привез спасателям американский флаг. Его столичным попросили передать коллеги из Калифорнии. Джонатан обещает: скоро снова приедет в Украину.

Привезет новую партию самого необходимого для пожарных. И очень надеется, что совсем скоро вместе с ними отпразднует победу.

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