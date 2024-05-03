Россия хочет захватить еще две области Украины: у Буданова назвали цель Путина и удивили заявлением о победе в войне

В ГУР сделали громкое заявление относительно новых захватнических планов России. По словам заместителя Буданова Вадима Скибицкого, в ближайшее время под угрозой могут оказаться две области Украины. В разведке также признались, захват которого украинского города, к сожалению, только вопрос времени.

Хватит ли у России сил захватить новые украинские регионы, которые перед собой сейчас ставит Путин, а также когда и как закончится война по оценке ГУР? Подробности рассказал в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналист Артем Зябкин.

Россия попрет на Харьков и Сумы?

Россия действительно может готовить новое наступление на северо-восток. Речь идет прежде всего о сумском и харьковском направлениях. Заместитель главы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в интервью The Economist раскрыл все планы Кремля. По его словам, в настоящее время у РФ нет достаточных сил на этих двух направлениях, но наращивает их.

Украинский разведчик говорит, что российская северная группировка, базирующаяся на границе с Харьковом, сейчас насчитывает 35 000 военнослужащих, но намерена увеличиться до 50 000-70 000 военных. Россия также «создает дивизию резервов» (т.е. от 15 000 до 20 000 человек) в центральной части России, которую она может приложить к основным усилиям», — пишет The Economist.

Какие силы у Путина?

Но и для масштабного наступления, то есть захвата областных центров, этого не хватит. Впрочем, россияне могут провести меньшую операцию. Как пишет издание, харьковчанам в этом году все равно будет нелегко:

“По его словам, этого недостаточно для операции по захвату большого города — такое суждение разделяют западные военные чиновники, но может быть достаточно для меньшей задачи. «Быстрая операция для входа и выхода: возможно. Но операция по взятию Харькова или города Сумы — это другой порядок. Россияне это знают. И мы это знаем». В любом случае — впереди черные дни для Харькова, города с населением 1,2 миллиона человек, который дал отпор первым нападениям России в 2022 году».

3 мая уже в интервью британскому The Times подтвердил прогнозы ГУР и командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк. Говорит, предсказать все точно невозможно. Единственное, что придает ему позитив — это помощь партнеров, которую те наконец-то приняли и пообещали оказать как можно быстрее.



"Наши спецслужбы говорят, что у россиян действительно есть план захвата Харькова или Сум, но мы не знаем, насколько эти планы серьезны и способны ли они их реализовать теми силами, которые располагают", — рассказал Павлюк.

В то же время, он выразил оптимизм относительно того, что долгожданный пакет военной помощи от США в сочетании с оживлением европейской поддержки может не только притупить наступление врага летом, но и, возможно, даст Украине стратегическую инициативу.

"Имея хорошую противовоздушную оборону и дальнобойную артиллерию, мы могли бы отразить это стратегическое преимущество у россиян на поле боя", — отметил командующий Сухопутными войсками”, — пишет The Times.

Судьба Украины решается в Донецкой области

Сейчас же главный театр боевых действий разворачивается в Донецкой области и именно от результатов ВСУ там, зависит в том числе судьба Харьковщины и Сумщины. Как ранее заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, россиянам приказали захватить важный для обороны ВСУ город Часов Яр до 9 мая. В Силах обороны считают, что это нереально, впрочем, в ГУР с грустью говорят, что город так или иначе рухнет. Это только вопрос времени.

“Прямое беспокойство Украины вызывает ее опорный пункт на высоте в городе Часов Яр, где есть ключи к дальнейшему продвижению России в последние крупные города Донецкой области. Вероятно, это вопрос времени, когда этот город упадет так же, как Авдеевка, разбомбленная до забвения россиянами в феврале, говорит генерал. «Конечно, не сегодня или завтра, но все зависит от наших резервов и запасов оружия», — пишет The Economist.

ВСУ защищают Времен Яр

О реальной ситуации на передке по состоянию на 2 мая рассказали в ВСУ. По словам спикера оперативно-стратегической группировки войск Хортица подполковника Назара Волошина, украинские бойцы отчаянно защищают Часов Яр, который нужен россиянам, чтобы пойти дальше — захватить большую донбасскую агломерацию: Дружковку, Константиновку, Славянск и Краматорск.



“У врага успехов нет. Враг продолжает уже неделю штурмовать город. Ситуация контролируется. Противник продолжает уничтожать Часов Яр и окрестные населенные пункты и авиацией, и артиллерией. Оккупанты всячески пытаются раздобыть эти господствующие высоты, на которых есть Часов Яр, чтобы выйти на дальнейшую борьбу за территории и обстреливать уже дальше Константиновку, Дружковку, Славянск, Краматорск”, — сообщает “Интерфакс-Украина”.

Главный же удар Россия нанесет в конце мая-начале июня, считают в ГУР, как это ранее говорил и президент Зеленский. Это наступление будет комплексным, так что готовыми к этому испытанию должны быть не только военные, но и все украинцы. Россия будет испытывать каждого, в том числе давить информационно. Ранее в Центре противодействия дезинформации СНБО Украины давали схожую оценку планам россиян.



“Май будет ключевым месяцем, говорит генерал, когда Россия использует «трехслойный» план дестабилизации Украины. Главный фактор – военный. Несмотря на то, что Конгресс США с опозданием дал добро на увеличение военной помощи, понадобятся недели, прежде чем она прибудет на линию фронта. Вряд ли запасы Украины сравнятся с российскими запасами снарядов, а также эта помощь не обеспечит эффективной защиты от российских низкотехнологичных, разрушительных управляемых авиационных бомб.



Вторым фактором является дезинформационная кампания России в Украине, направленная на подрыв украинской мобилизации и политической легитимности Владимира Зеленского, президентский срок которого условно истекает 20 мая. Хотя конституция четко позволяет бессрочное продление его полномочий в военное время, его оппоненты уже отмечают уязвимость президента.

Третьим фактором, говорит генерал, неустанная кампания России по международной изоляции Украины. "Они будут дестабилизировать ситуацию, как только смогут", — пишет The Economist.

Украина не способна выиграть войну на поле боя и ей придется идти на переговоры с РФ. Эту трудную правду признают в ГУР. В настоящее время Силы обороны завоевывают для Украины лучшие позиции для будущих переговоров. Они же состоятся не раньше, чем во второй половине 2025 года.



Генерал Скибицкий говорит, что не видит возможности для Украины выиграть войну на поле боя. Даже если бы она смогла отбросить российские силы обратно к границам — становящаяся все более отдаленной перспектива — это не прекратило бы войну. По его словам, такие войны могут закончиться только договорами. Пока обе стороны борются за «выгодную позицию» перед потенциальными переговорами. Но содержательные переговоры могут начаться не раньше второй половины 2025 года, считает он. К тому времени Россия столкнется с серьезными "встречными ветрами". По его словам, российские военные производственные мощности выросли, но достигнут плато к началу 2026 года из-за нехватки материалов и инженеров. В конце концов, обе стороны могут остаться без оружия. Но если ничего не изменится в другом, Украина выдохнется первой, — говорится в материале The Economist.

Украина ищет мир?

Напомним, что уже 15 июня в Швейцарском городке Бюргеншток близ Люцерна стартует двухдневный саммит мира на самом высоком уровне — уровне глав государств и правительств. По словам Владимира Зеленского, "Саммит станет платформой для обсуждения путей достижения всеобъемлющего, справедливого и длительного мира для Украины в соответствии с Уставом ООН и нормами международного права".

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