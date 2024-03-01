Россия хочет захватить Киев и Одессу: стало известно о новом плане Путина (видео)

В украинской разведке всерьез обеспокоены тем, что Россия может прорвать украинскую оборону до лета 2024 года. Как пишет Bloomberg, значительные продвижения российской армии стали возможны из-за нехватки снарядов и техники в ВСУ. Враг не останавливается ни на мгновение и давит сразу на нескольких направлениях, а украинские бойцы вынуждены сидеть на голодном пайке и экономить каждый снаряд! Ситуация настолько сложная, что под угрозой могут оказаться даже Киев и Одесса. Как будет развиваться война весной 2024 года, стоит ли ожидать Украине помощи США и когда ВСУ снова пойдут в наступление – в эксклюзиве журналиста Артема Зябкина для TSN.ua.

Путин до сих пор не отказался от своих стратегических целей в Украине и всерьез надеется захватить Киев и Одессу. Как пишет издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники, знакомые с анализом, представленным украинской разведкой, к лету 2024 года Россия попытается прорвать украинскую оборону на фронте.

Россия имеет инициативу на фронте

Российские оккупанты уже перехватили инициативу, а их мощное давление уже ощущают бойцы по всему фронту. Украинским военным часто нечем ответить захватчикам — банально не хватает боеприпасов, а имеющиеся приходится экономить и использовать выборочно. Кое-где сказываются и другие проблемы, которые не обойти ни в одном войске.

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Bloomberg отмечает, что в Киеве оценки ситуации на поле боя становятся все более мрачными, поскольку Силы обороны Украины пытаются сдерживать атаки окупантов, одновременно распределяя количество снарядов, которые могут выпустить.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил 29 февраля, что ошибки командиров на передовой усугубили проблемы, с которыми столкнулась украинская оборона вокруг Авдеевки. Сырский сообщил, что направил больше войск и боеприпасов для усиления позиции украинских бойцов.

Сейчас оккупанты продолжают давить на ВСУ под Авдеевкой. Именно там и дальше продолжаются самые ожесточенные бои. 27 февраля в оперативно-стратегической группировке войск Таврия сообщили печальное известие, что Силы обороны под давлением врага вынуждены были оставить сразу два поселка под Авдеевкой: Степовое и Северное. Российские пропагандисты заявили, что боевики РФ захватили и Орловку. Но это – очередная ложь рашистов.



"Ситуация в районе проведения операции Сил обороны Украины остается сложной, – отметил Александр Сырский. – Враг продолжает активные наступательные действия по многим направлениям линии фронта. Особенно напряженная ситуация сложилась на Авдеевском и Запорожском направлениях, где российские штурмовые подразделения пытаются прорвать оборону наших войск и захватить такие населенные пункты, как Тоненькое, Орловка, Семеновка, Бердичи, Красногоровка. Продолжаются жесткие бои в районах Вербового и Роботино, над которыми враг пытается вернуть контроль .Хочу отметить мужество, стойкость и героизм военнослужащих 3 штурмовой и 25 отдельной воздушно-десантной бригад. Они смелыми и решительными действиями выбили противника, прорвавшегося на окраину Орловки. Продолжаю работать, вместе – к Победе!"

"Пессимизм" на Банковой?!

Американские журналисты утверждают, что Киев и его партнеры все более пессимистично оценивают ситуацию. Больше всего сказывается все та же серьезная нехватка иностранной помощи, а именно – от Соединенных Штатов Америки. Не так давно Сенат согласовал выделение 60 миллиардов долларов для Украины, однако последнее слово за Палатой представителей Конгресса США. Тут-то и проблема – спикер Палаты Майк Джонсон наотрез отказывается даже задать вопрос Украины на голосование. Как он сам говорит, все из-за нерешенных вопросов на границе с Мексикой. Ситуация в Вашингтоне настолько напряженная, что один из коллег Джонсона – республиканец Брайан Фицпарк – предлагает устранить и таким образом обойти одиозного спикера. Несколько его коллег на условиях анонимности заявили, что готовы отстранить Джонсона, если тот будет блокировать помощь Украине и в марте. "Петиция об увольнении" Джонсона уже готова.



"Мы должны что-то сделать. Это экзистенциально, это чувствительно ко времени. Будут ли это наши действия, или чьи-то другие, нам просто нужно доставить им (Украине – ред.) деньги. Петиция будет готова к подписанию к началу марта, и надеюсь, что она соберет несколько подписей республиканцев. Республиканцев больше (готовых поддержать петицию – ред.), чем вы думаете. Многие знают, что это правильный поступок", – говорит конгрессмен США Брайан Фицпарк.



Если помощь не согласуют, то Украина может начать проигрывать войну в этом году. Эту нелестную оценку дал известный эксперт, специалист по России и Украине Фонда Карнеги Майкл Кофман.

Между тем Путин до сих пор не изменил планы по Украине. По оценке украинской разведки, с которой ознакомились журналисты Bloomberg, ключевыми для кремлевского диктатора остаются крупные украинские города, в частности, Одесса и Киев. Захватив Южную столицу Украины Путину, удалось бы реализовать план, который у него был еще в 2022 году – оттяпать у Украины юг, отрезать от моря, забрав тем самым возможность экспортировать зерно и другую продукцию. К тому же сразу за Одессой расположено и пророссийское Приднестровье, через которое Кремль мог бы попереть дальше – на Молдову. Пока же на Западе еще колеблются, Путин имеет возможность лучше спланировать новое широкомасштабное наступление.



"Приближенное к украинскому руководству лицо рассказало, что в зависимости от результатов нынешней кампании на фронте, Россия решит, продолжать медленное или стремительное продвижение, или накапливать ресурсы для большего удара, чтобы прорвать украинские линии этим летом. Издание процитировало президента Украины Владимира Зеленского, 25 февраля заявил, что нехватка боеприпасов влияет на ситуацию на поле боя. Он также предупредил, что РФ планирует новое наступление весной или в начале лета", – пишет Bloomberg.

Вновь под прицел российских окупантов может попасть и Киев, пишут журналисты. И в столице к этому серьезно готовятся. В эксклюзивном интервью ТСН.ua начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко подробно рассказал, как столица готовится к возможному повторному нашествию орков. Он заявил, что Киев имеет несколько линий обороны, в то время как первую из них разместили специально подальше от города, чтобы точно уберечь киевлян от артиллерийского огня россиян. Общая протяженность оборонительных линий города превышает 1000 километров. Проводят в Киеве и постоянные военные учения.



"Разведка внимательно следит за силами и средствами противника. Мы видим, что в республике Беларусь систематически проходят проверки боевой готовности их вооруженных сил, разноплановые учения и т.д. Российские войска, авиация, тяжелая техника в Беларуси есть, но в незначительном количестве. Преимущественно они находятся на ротационной основе или на восстановлении. Кроме того, в прилегающих к границе областях враг держит определенный контингент войск, применяет диверсионно-разведывательные группы для дестабилизации ситуации на границе — все это чтобы помешать украинской армии перебрасывать дополнительные силы на фронт, на юг и восток.. Но на сегодняшний день наша разведка и разведка партнеров не фиксируют создание ударных группировок, которые могли бы нести угрозу с северного направления. Ситуация стабильная и контролируемая. Однако, полностью военную угрозу с северного направления никто не снимал. Поэтому обороне столицы постоянно уделяется внимание", – отметил начальник КМВА Сергей Попко.



Неспокойно и в Харьковской области. С начала полномасштабного вторжения РФ не пресекала попыток захватить украинский Харьков. Город ежедневно страдает от вражеских обстрелов. Российские оккупанты постоянно бомбят областной центр и его окрестности ракетами из комплексов С-300, ЗРК "Искандер" и даже из северокорейских KN-23. Похоже, Харьков снова в планах рашистов, о чем свидетельствует активность российских войск вблизи Купянска. По данным независимых наблюдателей и экспертов вокруг города россияне собрали более 100 тысяч военных и сотни единиц техники. Однако в ВСУ уверяют, что Харьковщина оркам пока не по зубам.

"В настоящее время враг действительно стягивает свои основные резервы вблизи населенного пункта Синьковка, куда перетаскивает подразделения "Шторм-Z", "Шторм-V". Также россияне пытаются давить возле Сиверского. То есть враг пытается давить сразу по нескольким направлениям, пытаясь найти слабое звено в нашей обороне для развития наступления. Противник активно использует авиацию, артиллерию, БПЛА. Враг ежедневно несет большие потери. Каждая третья рота в их батальонах является штурмовой. Еще с конца лета на этом направлении проводились мощные инженерные работы, фортификационные укрепления, возводились ряды противотанковых ровов "зубы дракона", которые были скреплены между собой железными тросами. Есть мощное минирование, как противопехотными минами, так и противотанковыми минами. То есть там много инженерных заграждений с устройством опорных пунктов и установкой тяжелых бетонных оборонных сооружений. Наша задача, в условиях снарядного дефицита, закрепиться и занять максимально мощные рубежи и наносить противнику невосполнимые потери. Сейчас мы находимся в обороне, и наша задача – это стачивать наступательный потенциал противника. Интенсивность боев бешеная, и сейчас она достигает своего пика", – подчеркнул начальник пресс-службы ОСГВ "Хортица" Илья Евлаш.

Способна ли Россия на масштабное наступление?

Способна ли Россия на масштабное наступление? Здесь мнения экспертов несколько расходятся, однако, как ранее заявил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, несмотря на нехватку боеприпасов и техники ВСУ демонстрируют безумные результаты.



Бауэр сказал, что Путин "имеет больше артиллерии, у него есть возможность ежемесячно заменять определенное количество ракет, которые он использует, но он не добился полного успеха с точки зрения увеличения, например, количества танков и бронетехники".

Адмирал также указал на недавние сообщения Украины о том, что, несмотря на потерю Авдеевки, оккупанты погибали с высокой скоростью: семь вражеских бойцов на каждого украинского военного.

"Соотношение один к семи означает, что ему понадобится много сил, чтобы победить украинцев", – оценил Бауэр в комментарии Bloomberg.

У Украины же, к сожалению, вариантов немного. В Киеве все же рассчитывают на помощь союзников, в частности от Штатов, а до этого Украина будет воевать по единой правильной и возможной стратегии. Сейчас главная задача – это сохранить как можно больше бойцов и при этом сточить силы врага настолько, чтобы тот хотя бы на время отказался от своих захватнических планов. Свое же наступление ВСУ планирует уже на 2025 год, об этом заявил глава ГУР Буданов. Силам обороны нужно время, чтобы умерить врага и накопить силы.

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Напомним, издание Bloomberg написало о том, что украинские чиновники обеспокоены тем, что продвижение российских войск может набрать значительные обороты к лету, если союзники Киева не смогут увеличить поставки боеприпасов.

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