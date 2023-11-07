"Россия хочет заморозить войну": Карась рассказал, что происходит на фронте

Россия хочет заморозить войну потому, что они "не вывозят", им очень сложно.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал лидер общественной организации С14, заместитель командира 14-го отдельного полка ВСУ Евгений Карась.

“Они уже наступают на Авдеевку, не Харьков, не Запорожье, не Одессу. И наступают так, что уже неделя таких потерь, и просто тапочка, что там. Ничего себе, сколько они потеряли технику. Мы ведь понимаем, что после Авдеевки они не будут наступать на Днепр. Будет куда контратака под Бахмутом, может снова там Лиман. Они не вывозят”, — считает Карась.

По словам военного, россияне не способны решить свои задачи по глобальной оккупации или уничтожению Украины, поэтому им нужно перемирие.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео КАРАСЬ: Если Украину оккупируют, всех украинцев погонят в атаку на Польшу и страны Балтии!

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