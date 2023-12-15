Россия и алкоголизм: как водка помогает Путину мобилизовывать окупантов на войну — объяснение экспертов

Корреспондентка ТСН Татьяна Штан исследовала, как в России тоталитарный режим использует алкозависимость для войны.

Алкогольная зависимость россиян стала одним из инструментов пропаганды. О водке говорят теперь на официальных мероприятиях – и Путин, и Медведев. Именно это и помогает России мобилизовать на войну захватчиков.

Об этом говорится в спецпроекте ТСН "Маски пропаганды".

Какая ситуация с алкоголизмом в России

Российский диктатор Путин на встрече с матерями погибших оккупантов заявил, что мол "лучше умереть на войне - чем от водки".

Смертность от алкоголизма в РФ сейчас на втором месте - после гибели на войне в Украине. От алкоголя и его последствий в среднем ежедневно умирает 138 россиян. Употребляют, прежде всего крепкие напитки: В 2022 году продажа водки в РФ выросла на 6%.

Статистика

Половина зависимых, говорят исследователи – пьют суррогаты, самогон и аптечные настойки. Российские власти говорят о "беспокойстве", однако ничего не делают. В то же время, те же аптечные спиртовые настойки доступны всегда. В автомате, который выдает антисептический лосьон, настойку боярышника могут купить даже дети.

Реклама автоматов в РФ

Алкоголь вместо досуга – Россия перебрала опыт СССР

Алкоголь вместо досуга взялись реализовывать еще в Советском союзе, вспоминает историк Владислав Бурда. Свободное от работы время значительная часть граждан "великой державы" тратили за бутылкой.

"Человек работает очень много на работе, ему как-то надо снять стресс, отдохнуть, когда некуда пойти, то люди шли брали бутылку водки и пили", - объясняет Владислав Бурда.

Несмотря на все заявления генсеков о борьбе с алкоголизмом и даже принятие "сухого закона" - на экранах телевизоров главные герои продолжали пить и напиваться. Каждая советская лента - до того, как попасть на широкий экран, проходила цензоров, но сцены с алкоголем они почему-то не трогали.

Развлечения в РФ

Культ алкоголя перешел и в российский кинематограф, где главные герои регулярно выпивают.

Алкоголиками управлять легко — неробиолог

Нейробиолог Виктория Кравченко говорит, что управлять алкоголиками легко. Ведь выпивка, прежде всего, разрушает нейронные связи, отвечающие за прогнозирование.

Кроме прогнозирования, продолжает нейробиолог, разрушается память: как краткосрочная, так и семантическая - та, что хранит знания о мире из книг, и не зависит от опыта. Именно она почти не восстанавливается, даже если бросить пить. Это позволяет еще лучше манипулировать людьми.

"Для того, чтобы не поддаваться манипуляциям, нужно иметь время и вдохновение, проверять там источники информации, разные точки зрения, думать, дискутировать. Мозг алкоголика он на такие вещи вообще не способен - там ограничена оперативная память, плохая способность к оперированию любой информацией, больше, чем одним потоком информации, ухудшены речевые способности, аналитические", - говорит Виктория Кравченко.

Виктория Кравченко

Мозг алкоголика находится в постоянном режиме тревожности, требуя от человека только одного — очередную дозу спиртного, чтобы успокоиться.

Почему россияне начали пить больше

За последние два года, период полномасштабной войны, количество алкозависимых в России возросло на 7 процентов. Этот этап общественного развития в Российской Федерации профессор Лариса Якубова называет — периодом медленной смерти.

"Это бытовая реакция людей, которые потеряли надежду на человеческую жизнь, они живут простейшим образом. Они сложили лапки и умирают", — говорит она.

Лариса Якубова

Между тем заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своих речах продолжает мерить благополучие граждан водкой, которую те могут позволить себе на зарплату. И чем больше бутылок – тем больше потенциальных солдат и фанатов нынешней власти.

Медведев и алкоголь

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Алкоголь как мотивация! Как алкозависимость россиян помогает в мобилизации? | Маски пропаганды

Напомним, BBC раскрыла российскую пропагандистскую кампанию с тысячами фейковых аккаунтов в TikTok, которые распространяют дезинформацию о войне в Украине.

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