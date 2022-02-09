Россия и Белорусь под наблюдением начальника генштаба РФ начинают маневры вблизи Украины

Среди военной техники, стянутой к Беларуси – истребители Су-35, штурмовики Су-25, зенитно-ракетные комплексы большого и среднего радиуса действия.

Военные маневры в нескольких десятках километров от украинской границы - уже завтра начинается активная фаза российско-белорусских учений "Союзная решительность 2022 года".

Об этом говорится в ТСН.16.45.

Глава генштаба Российской Федерации Валерий Герасимов прибыл в Беларусь и будет контролировать военные маневры. Во время обучения там планируют задействовать пять полигонов и четыре военных аэродрома.

Среди военной техники, стянутой в Беларусь, — истребители Су-35, штурмовики Су-25, зенитно-ракетные комплексы большого и среднего радиуса действия и "Панцирь" ближнего радиуса.

Россия и Беларусь настаивают, что обучение двух стран носит исключительно оборонительный характер. Однако, на Западе подозревают, что это часть подготовки России к вероятному вторжению в Украину.

«В Беларуси уже находятся 15 тысяч российских военных. Есть предположение, что их присутствие увеличится вдвое. Если так произойдет, в НАТО будут рассматривать резкое изменение расположения своих подразделений», – заявил канцлер военного ведомства Эстонии Кусти Салм.

Военные маневры – в нескольких десятках километров от украинской границы.

На фоне же угрозы российского вторжения НАТО усиливает восточный фланг. Лондон перебрасывает в Эстонию восемьсот пятьдесят военнослужащих. Британские войска уже присоединились к проведению совместных учений в Балтийской стране. Учения будут проходить в рамках оборонной миссии на фоне роста российской угрозы у украинской границы.

Тем временем из Германии в Румынию отправилась впечатляющая колонна американских военных вместе с техникой. По словам полковника США Джо Юэрса, в фокусе их миссии укрепить Альянс и успокоить союзников.

В Польше на прибытие большего количества американских военных ожидают в воскресенье. Общее их количество вырастет до двух тысяч. А вот Испания усилит границы Болгарии четырьмя истребителями F-35 и более сотни разведчиков. По сообщению министерства обороны Испании, первые самолеты приземлятся в Болгарии не позднее этой недели.

В МИДе России уже назвали "деструктивным шагом" решение США перебросить в Европу дополнительные несколько тысяч военных, заявив, что это усиливает напряжение.

Британские войска присоединились к проведению совместных учений в Эстонии | Новости мира

В то же время Россия наращивает военное присутствие и на воде: государство-агрессорка перебрасывает в Черное море еще шесть десантных кораблей, в частности, ракетные фрегаты и подлодки.

Таким образом, находящаяся на ходу у берегов Украины российская десантная флотилия вырастет — до 12. Это рекордное количество: по оценкам мониторинговой группы BlackSeaNews. Для понимания: во время операции по оккупации Крыма Россия задействовала четыре десантных корабля. В заявлении Минобороны России сообщили, что флот "в плановом порядке" примет участие в военных учениях в Черном море.

Аналитики же украинской мониторинговой группы BlackSeaNews предполагают, что обучение могут использовать для высадки десанта в случае обострения ситуации. Сформированная в Черном море группа из 12 крупных кораблей способна перевозить 250 боевых машин и до 4,5 тысячи десантников.

Россия перебросила в Черное море дополнительно шесть десантных кораблей

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