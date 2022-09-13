Россия и дальше будет совершать террористические акты: Жданов рассказал, как защититься живущим возле ТЭЦ

Россия и дальше будет прибегать к террору против гражданского населения.

Поэтому тем людям, которые живут вблизи ТЭЦ, нужно позаботиться о своей безопасности.

Об этом в интервью ТСН.ua сказал военный эксперт Олег Жданов.

"В этих случаях нужно усилить окна, выходящие на ТЭЦ, потому что не исключительно, что Россия будет прибегать к террористическим атакам. А потому мы пока на 100% не можем защититься. Мы до сих пор не получили противоракетных средств, чтобы закрыть наше небо. Мы увеличили плотность нашей противовоздушной обороны. И сегодня мы даже пытаемся сбивать крылатые ракеты. Но все же 20% ракет достаются цели и наносят ущерб. А потому ждем противоракетную оборону", — подчеркнул Жданов.

Напомним, что 11 сентября РФ ракетами попала в Харьковскую ТЭЦ.

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