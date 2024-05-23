Россия и НАТО на пороге войны: Путин положил оба глаза на новые территории

Россия посягнула на новые территории. Российское правительство выпустило скандальное постановление, которое ставит под сомнение действующие морские границы РФ и НАТО. Москва бросила претензию сразу нескольким странам Балтии, включая Финляндию и Литву. По мнению россиян, оговоренные в ХХ веке морские границы не соответствуют "современной географической обстановке".

Что задумали россияне, как на это отреагировали в Европе и не стоим ли мы на пороге войны России и НАТО? Подробности рассказал в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналист Артем Зябкин.

Россия нападет на НАТО?

Россия хочет в одностороннем порядке захватить себе часть Балтийского моря. Соответствующее правительственное постановление 20 мая было выпущено в Министерстве обороны РФ, пишет русскоязычное издание The Moscow Times.

Согласно документу, который подготовило Минобороны, Россия намерена объявить своими внутренними морскими водами часть акватории на востоке Финского залива, а также вблизи городов Балтийск и Зеленоградск в Калининградской области.

Для этого будут изменены географические координаты точек, определяющих положение исходных линий, от которых отмеряют ширину территориального моря РФ, а также прилегающей зоны у побережья и островов», — говорится в сообщении.

Что задумали россияне?

Скорректировать границы россияне хотят, прежде всего, с Литвой и Финляндией в районе нескольких островов в Финском заливе. Таких островов шесть: Йяхи, Соммерс, Голланд, Родшер, Малый Тютерс, Уигрунд. Также Россия хочет изменить линию морской границы у северного входного мыса реки Нарва, разделяющей ее с Эстонией, а также у европейского анклава — Калининградской области. Объясняют это в российском Минобороны в любимой для Путина манере: "Хотим сделать так, потому что изменились реалии".

«Действующие географические координаты, установленные постановлением Совмина СССР от 1985 года, «в полной мере соответствуют современной географической обстановке», утверждают авторы проекта. Точки были зафиксированы «по морским навигационным картам мелкого масштаба», которые, со своей стороны, основываются на работах середины XX века, а это «не позволяет определить внешний предел внутренних морских вод» РФ, говорится в документе», — пишет The Moscow Times .

Путин хочет как в СССР

Но если говорить все откровенно, то россиян просто не устраивают сложившиеся границы. Во времена СССР, когда все страны Балтии — Литва, Латвия и Эстония были оккупированы Москвой, вопросов до границ у Кремля, конечно, не было. Похоже, это не особенно беспокоило московитов вплоть до начала полномасштабной войны в Украине. До нападения ни одно из этих государств никогда не собиралось препятствовать ни торговле, ни маневрам русских военных кораблей в Балтийском море. К тому же, в начале мая 2024 года главнокомандующий Эстонской армией публично призвал своих коллег в регионе быть готовыми к блокаде РФ в море.



"Вместе с только что вступившими в НАТО Польшей, Швецией и Финляндией мы должны иметь возможность решить одну из наших ключевых проблем — возможную блокаду в Балтийском море", — сказал он.

По словам эстонского генерала, "после этого для агрессора становится совсем маловероятным развертывание корабельной и противовоздушной обороны в Балтийском море, что в свою очередь позволяет нам оказывать воздушную и морскую поддержку со стороны союзников".

Москва ушла из угроз

Вот Москве и "припекло" по-новому начертить карту. Конечно, на очередные выдумки и пустые предложения россиян никто бы и не обратил внимания. Литва, Латвия, Эстония и Финляндия в НАТО, но Россия ушла из козырей. Параллельно с постановлением захватчики приступили к обучению по применению нестратегического ядерного оружия.



“В Южном военном округе стартовал первый этап учений по подготовке и применению нестратегического ядерного оружия, сообщает Минобороны РФ.

«Проводимое обучение направлено на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и с целью безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета российского государства в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации», – говорится в сообщении”, – пишет The Moscow Times.

Реакция мира

Ход этот был скорее наигран показателен, чем серьезный, хотя бы потому, что учения стартовали в Южном военном округе РФ. Но акценты были расставлены. Так что отреагировать пришлось. Это сделали в правительстве Литвы, Латвии и Финляндии. Первые попросили Россию уважать общепризнанные всем миром границы стран и еще раз указали на ревизионистские настроения Москвы.

В Финляндии заявили, что обдумают "претензии" РФ и надеются, что Кремль будет действовать и обсуждать все в рамках общепризнанных правил и соглашений.

А вот в Швеции не смолчали и начали избивать тревогу. Главнокомандующий вооруженными силами Королевства Микаэль Бюден заявил, что Путин возложил "оба глаза" и на его страну. По мнению военного, чтобы завладеть всем Балтийским морем Кремлю, достаточно захватить и удерживать только один остров — шведский Готланд.

“Да, я уверен, что Путин положил оба глаза на Готланд. Цель Путина – получить контроль над Балтийским морем. Вероятно, он также положил глаз на Аландские острова. Россияне внимательно следят за происходящим на входах и выходах к Балтийскому морю”, — отметил Бюден.

Командующий также подчеркнул, что эта угроза в Стокгольме воспринимается крайне серьезно и даже уже некоторое время целенаправленно накапливает там силы на вооружение.



“Было время, когда мы сократили наше военное присутствие на Готланде до того, что у нас там было только добровольческое подразделение Национальной гвардии. Эти мирные времена прошли. Война в Украине изменила политическую ситуацию в Европе и нам пришлось массово вооружить Готланд. Сейчас мы охраняем остров с помощью постоянно дислоцированных на нем подразделений и временно перебрасываем туда дополнительные силы, если опасная ситуация растет”, — сказал Бюден.

Россия раздувает конфликт

Следует отметить, что пока прямых провокаций со стороны РФ в Балтийском море не было. Но Москва прощупывает этот регион и постоянно подстрекает НАТО на агрессивную реакцию. Как пишет Reuters, за первый квартал 2024 года истребители НАТО на 25% чаще вылетали перехватывать российские военные самолеты, которые нарушали, или чуть не залетали в их небо.

По данным журналистов, Россия пока не решается это делать истребителями или бомбардировщиками, но не отказывается подлетать поближе самолетами разведки или транспортниками. В НАТО заявляют, что россияне никогда не выходят на связь с диспетчерами и выключают транспондеры, чтобы те не видели их скорость и направление движения. Это в купе значительно повышает риски для гражданской авиации.

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