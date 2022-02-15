Россия игнорирует консультации в рамках ОБСЕ в Вене, где должна была ответить о своей военной активности

Россия игнорирует консультации в рамках ОБСЕ в Вене, где должна была ответить о своей военной активности

Россияне снова заявили, что их военные на их территории, а в активности обвинили Украину.

Глава ОБСЕ предложил России начать новый диалог по безопасности.

Об этом идет речь в ТСН.14.00.

Збигнев Рау находится с визитом в Москве, во время которого встретился с главой российского МИДа Лавровым. Ему, говорит, озвучил логику проекта нового диалога по теме европейской безопасности. На что Лавров, хоть и назвал идею "интересной", ответил — доверие между Россией и ОБСЕ сейчас находится на рекордно низком уровне.

Именно в рамках ОБСЕ Украина пытается получить от России ответ относительно приемлемых объяснений ее военной активности. Потому что раньше Киев получил от Москвы только отписку, в которой россияне все отрицают, напоминают еще раз, что ее солдаты на ее территории, и в «активности» обвиняют Украину.

И уже стало известно, что Россия не будет участвовать в консультациях в рамках ОБСЕ, запланированных сегодня в Вене. Об этом сообщил глава делегации. «Россия не ведет военной деятельности, нуждающейся в уведомлении по Венскому документу, отметил он», — приводит его слова российское агентство ТАСС.

Глава ОБСЕ предложил России начать новый диалог по безопасности

В то же время, шансы, что российские войска ступят на украинскую землю, на Западе все еще оценивают достаточно высоко.

«Мы все еще считаем, что вторжение в Украину очень вероятно, и оно может быть неизбежным. Мы знаем, что россияне очень подготовлены, поэтому у них есть войска, которые окружают Украину, и они могут сделать это в очень короткие сроки, но это не определенно. Еще есть время для дипломатии», — заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

Между тем, на этой неделе в Украину должны приехать дипломаты из Италии, Великобритании и стран Балтии. Все они будут обсуждать с руководством страны возможное наступление России.

Уже сегодня в Киеве ждут главу итальянского министерства иностранных дел Луиджи ди Майо. Он, как и все остальные, выступает за то, чтобы страны Евросоюза скорее приняли общий с США пакет санкций, который должен помочь сдержать Россию. Окончательно его планируют принять после встречи канцлера Германии Олафа Шольца с Путиным в Москве.

Тем временем Канада обещает Украине оружие — автоматы, карабины, патроны, снайперские винтовки, и уже согласовала кредит для нашего государства почти в четыреста миллионов долларов. А вот Вашингтон на фоне российской угрозы официально предложил Киеву кредитные гарантии до $1 млрд. для поддержания программы экономических реформ и продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом.

На этой неделе Украину посетят топ-чиновники Италии, Британии и стран Балтии

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