Россия исчерпывает свой мобилизационный потенциал – Роман Бессмертный

В частности, Кремль повысил выплаты, которые теперь доходят до $10-20 тыс. за первый месяц.

В Госдепе предупредили, что уже в ближайшие дни Россия может нанести ракетный удар по гражданской инфраструктуре и правительственным объектам Украины. США это связывают с Днем Независимости. Однако, не исключено, что это может быть и местью Кремля за Курщину.

Операция ВСУ в российской Курской области продолжается уже третью неделю. Совершенно очевидно, что успешные действия Украины продемонстрировали Западу, а также, что не менее важно, таким странам как Китай (который находится на стороне РФ в этой войне), что ресурсы Кремля не безграничны. ТСН.ua уже писал, что Россия перебросила на Курщину, в том числе из Донецкого направления, несколько бригад – это около 5 тыс. военных. На прошлой неделе министр обороны Литвы отмечал, что Москва опрокидывает войска даже из Калининграда. Но для возобновления контроля над Курщиной России может потребоваться до 20 тыс. военных.

Все это указывает на нехватку резервов в России. Именно поэтому Кремль усилил рекрутинг службы на контракте, увеличил количество агитационной рекламы и повысил выплаты, доходящие до $10-20 тыс за первый месяц. Такие деньги, подписав контракт, можно будет получить до 1 декабря – такие сроки установило Минобороны РФ. Если такие меры не принесут результата, до конца года Путину, очевидно, придется объявлять "вторую" большую волну мобилизации, как это уже было в сентябре 2022 года. По крайней мере, об этом сообщают западные СМИ.

Операция ВСУ в Курщине еще далеко не завершена. Ни замысел, ни ее цель на сегодняшний день не объявлены. Но о первых последствиях для России говорить уже можно – за 11 лет войны против Украины Россия исчерпывает свой мобилизационный потенциал. К тому же после Курской операции тема российского ядерного шантажа больше не работает.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал украинский дипломат, политик и преподаватель Роман Бессмертный.

Во-первых, по словам Романа Бессмертного, это абсолютно правильное действие в нынешних условиях, что стимулирует реализацию богатства пониманий западных журналистов и аналитиков, которые после начала украинской операции в Курщине очень оживились. Это гораздо продуктивнее, чем писать о каких-то мирных переговорах, к которым в Москве никто не собирался.

Во-вторых, очевидно, что на Курщине собиралась определенная российская группировка (у российских медиа появлялись интервью родственников пропавших без вести срочников, которых отправили на Курщину еще два месяца назад – ред.). Какова его цель? Проводить зря время сидя на границе, демонстрируя силу сильную? Совершить наступление?

По словам Романа Бессмертного, Россия становится в ступор, когда находятся асинхронные, нелинейные решения, которым является операция ВСУ в Курщине. Также Кремль действовал, когда Украина потопила крейсер "Москва", когда украинские беспилотники начали залетать на тысячи километров вглубь территории России.

Это яркое свидетельство дырявии, искусственности того, что называется Россия, чем был Советский Союз, имперская Россия. Это как этот солдат-срочник российской армии, который встретил украинские войска во время Курской операции. Посмотрите на его внешний вид: ни современного шлема; бронезахисту; нет оружия. То есть, есть точка, на которой сконцентрировано все, — это Донбасс. территорию врага – один из ключевых компонентов проведения военных операций.

Напомним, военный аналитик издания Юлиан Репке заявил, что диктатор РФ Владимир Путин уже совсем скоро будет вынужден объявить "тайную" мобилизацию. По его словам, это становится очевидным на фоне многочисленных потерь, понесенных российской армией за последнее время, особенно после событий в Курской области.

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