Россия использовала "перемирие" по-полной: Жданов предупредил об опасности в городах и на фронте

Олег Жданов / © ТСН

Реклама

В ночь на 14 мая Россия нанесла самый мощный удар по Украине с начала полномасштабной войны. Враг выпустил 675 дронов и 56 ракет. Военный эксперт Олег Жданов заявил, что РФ использовала так называемое «перемирие» для накопления вооружения и подготовки к новым атакам.

Об этом он сказал в комментарии ТСН.ua.

По словам эксперта, во время объявленного перемирия российская армия могла накапливать ударные беспилотники для массированных атак по Украине.

Реклама

«Мы согласились на перемирие. И фактически зная по словам представителя ГУР Юсова, что 200–210 дронов они могут выпускать ежесуточно, то посчитайте: с 4–7 мая до 12 мая они накапливали», — сказал он.

Также Жданов подчеркнул, что Россия до сих пор имеет значительный запас ракет разных типов и дронов, а также продолжает их производство.

«Мы знаем из данных нашей разведки, что у них до 900 ракет разного типа. 60 ракет в месяц они могут выпускать тоже разного типа. За 36 часов они 1560 дронов применили по территории нашей страны», — пояснил он.

Воэнный эксперт считает, что нынешний массированный удар может быть не последним уже на этой неделе. По его словам, в последнюю атаку российская армия почти не применяла отдельные типы ракет, запас которых в РФ остается значительным.

Реклама

«Я думаю, что это не последнее, у них есть еще на один удар запас. Они почти не использовали ракеты „Калибр“, почти не использовали „Кинжалы“, там один или два было. А их там больше полусотни. И почти не использовали „Искандер-К“», — отметил он.

Кроме того, Жданов предположил, что под прикрытием «перемирия» Россия могла перебрасывать военную технику и готовиться к новым наступательным действиям на фронте.

«Они перевозили технику на тралах. А эта техника сейчас пойдет в бой. Я сегодня смотрю сводку — уже 240 боевых столкновений за сутки. Поэтому вполне вероятно, что для поддержки боевых действий мы можем ожидать в ближайшее время новых ударов», — считает он.

Новости партнеров