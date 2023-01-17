"Россия использует новейшее вооружение": эксперты прокомментировали громкие заявления бывшего советника Путина

Недавние громкие заявления бывшего советника президента РФ Андрея Илларионова (в интервью для Ютуб-канала "Андрей Шелест") о том, что масштабный этап войны еще впереди, о планах использовании Россией новейшего вооружения и привлечении около 600 тыс.-700 тыс. личного состава прокомментировали украинские военные эксперты. По их субъективному мнению, далеко не все так однозначно, как предполагает Илларионов.

Об этом эксперты рассказали в комментарии для ТСН.ua.

"Нет "хороших русских". Я не верю в то, что могут быть русские с демократическим образом мышления, — говорит военный эксперт Петр Черник. — То, что ему (Илларионову — Ред.) формируют антипутинский образ — это может быть долгосрочная стратегическая и филигранно качественная информационно-психологическая операция. Классический способ доказывания от противного. Или враг моего врага – мой друг. Это далеко не так".

Черник аргументирует свою позицию, приводя примеры с цифрами: "Россия на высшей точке своего милитарного могущества. Авиацию всех возможных классов со стратегическими ракетоносцами применили? Применили полностью. Нет ни одного кластера авиационной техники, который бы ни был применен против Украины. 11 классов неядерных ракет, начиная от самой дальнобойной Х-101 и заканчивая Точкой-У, применили. Переходим дальше. По состоянию на начало этой войны российская армия имела на марше 3400 танков. Более 3100 уничтожено в Украине за 10 месяцев, в то время как в Афганистане за 10 лет было уничтожено 147 машин. На начало этой войны россияне имели в пределах 5,5 тысячи рабочих артиллерийских стволов. 2 тысячи уже уничтожены украинцами. Из более 20 миллионов снарядов, которые они имели к началу этой войны, использовали большую половину. Им нужно до 60 тыс. снарядов в день, а они в месяц могут производить максимум 125 000. Они сняли с консервации Т-62, сняли с консервации артустановку Д-1 1943 года разработки. Есть подтвержденные случаи, которые военнослужащие вооружены ружьем Мосина в 1981 году. Возникает логичный вопрос о том, какой у них есть класс оружия, которое они не применили против нас? И что, кроме огромной человеческой волны, старого советского хлама и ядерного оружия они еще могут применить? Для меня все однозначно – Илларионов стратегически играющий агент Москвы, которому лепят очень правильный образ антипутинского борца. Я могу ошибаться, потому как у меня нет никаких доказательств. Подчеркиваю, это исключительно аналитический вывод, экспертная субъективная точка зрения. Я не верю в образы антипутинских демократов. На мой взгляд, это высококлассное качественное ИПСО, чтобы посеять среди нас, украинцев, панику и страх. Будь у них такое оружие и мощности, они бы достигли такой цели за три дня. Громадный человеческий массив у них еще есть и нам его придется перемолоть".

В свою очередь другой эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев так прокомментировал нам заявления Илларионова: "Имеет ли господин Илларионов доступ к такому уровню и объему информации как, например, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный? Думаю, что нет. Каждый эксперт имеет право высказываться о тех или иных событиях, опираясь на собственный опыт, на собственную инсайдерскую информацию".

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