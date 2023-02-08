Россия использует закупленные микрочипы для стиральных машин и молокоотсосов для создания беспилотников: санкции бессильны

Парк бомбардирующих украинские города беспилотников Россия пополняет благодаря гибкой цепочке поставок в обход санкций, об этом говорится в расследовании, которое совместно провели корреспонденты Reuters, оппозиционные российские журналисты и британские военные эксперты, отмечает ТСН.

Расследователи убеждены: Москва до сих пор получает западные комплектующие для беспилотников через подставные компании. Только за прошлый 2022 год Россия осуществила закупки более чем на 25 миллионов долларов, в том числе у компаний из Соединенных Штатов и Израиля.

За полгода до полномасштабного вторжения России украинские военные сбили в Донецкой области вражеский беспилотник. На его обломках можно было увидеть маркировку и серийный номер израильской компании и это несмотря на то, что с 2014 года военно-промышленный комплекс РФ под международными санкциями. Ничего не изменилось и во время войны. Так, недавно на передовых позициях Воздушные силы ВСУ приземлили вражеский БПЛА «Орлан-10», также состоявший из западных комплектующих. В частности, в нем использовались французские тепловизоры.

Тайная цепочка, по которой западные детали для беспилотников поступали в РФ, в середине декабря разоблачили международные расследователи. В основе их материала — исследования аналитиков украинского совета экономической безопасности, которые первыми выявили теневую схему. “Когда начались вводиться санкции в 2014 году против военно-промышленного комплекса России, они начали использовать так называемые «компании-прокладки». Они начали создавать компании в России и Китае по закупке именно коммерческой микроэлектроники. Я это подчеркну. То есть они используют именно коммерческие чипы, которые вы можете купить где угодно, то есть на любом маркет-плейсе в мире. Именно благодаря этому они используют подставные компании, то есть им нужна массовость, им нужны массовые закупки. Это не говорится об одном-двух чипах. Там 500-1000 штук и у них таких очень много схем. Именно благодаря этому они собирают такой беспилотник как Орлан», — объясняет эксперт совета экономической безопасности Украины Антон Микитюк.

В совете экономической безопасности пришли к выводу, что страна-агрессорка с начала вторжения несколько месяцев массово импортировала микрочипы для холодильников, стиральных машинок и даже молокоотсосов, чтобы потом использовать эту бытовую электронику для производства вооружения, в первую очередь беспилотников.

"Почти все производители чипов говорят, что они не поставляют в Россию. Это правда, они не поставляют своих комплектующих в Россию напрямую, но они поставляют дистрибьюторам в Китай, которые затем поставляют в Россию. То есть нужны системные изменения – именно недопущение вообще получения Россией каких-либо компонентов микроэлектроники. Поскольку чипы – это критическое оборудование, то есть без чипов "Орлан" не сможет летать вообще. То есть, если мы сможем это убрать, то нанесем именно большой удар российской военной промышленности”. – добавляет эксперт.

Сколько таких коммерческих чипов закупили россияне после 24 февраля доподлинно неизвестно, а вот ущерб от нашпигованных импортной электроникой российских "Орланов" на фронте ощутим, утверждают украинские военные. Этот беспилотник является одним из способов наведения вражеской артиллерии.

Закупки через мелкие, никому не известных иностранных компаний продолжаются до сих пор. “Недавно была информация, что в Италии задержали такой груз, который был для России с комплектующими для беспилотников. Традиционно Россия закупает через объединенные арабские эмираты. То есть не те объемы, цена будет больше, но у России сейчас огромное количество таких свободных средств и она может закупаться по любым ценам”, — убеждает военный эксперт Михаил Жирохов.

Остановить это, признаются эксперты, очень сложно. “Финансовая и экономическая система мира так разветвлена, что проконтролировать куда идет тот или иной чип в микроволновку, там где ни будь, где собрано в Китае, или на России он едет, невозможно. Все полностью перекрыть этот путь в никуда и никакой западный производитель на это не пойдет”, — добавляет Жирохов.

Лидеры ЕС надеются повлиять на производство дронов Россией благодаря санкциям, принятым в конце года в 9-м пакете. Там запрещается продавать двигатели для коптеров не только в РФ, но и третьим странам, которые могут перепродать их России. Ведь, без двигателей, чипы в обход санкций будут ни к чему.

Россия пополняет парк беспилотников в обход санкций: как это остановить

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