Россия испытывает новую баллистическую ракету: Жданов предупредил, какие города на западе Украины под угрозой

Олег Жданов / © ТСН

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Россия работает над увеличением дальности баллистических ракет "Искандер". Если оккупанты смогут довести ее до 800 км, под угрозой окажутся ряд центральных, южных и западных областей Украины, в частности, Одесса, Черновцы и Ивано-Франковская область. В то же время, появление первых образцов нового вооружения возможно не раньше начала 2027 года.

Об этом военном эксперте Олег Жданов рассказал в комментарии ТСН.ua.

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Когда Россия может применить новую баллистическую ракету

Россия пытается увеличить дальность баллистических ракет "Искандер". Однако недостаточно информации о ходе испытаний, чтобы однозначно оценить готовность нового вооружения.

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По словам Жданова, даже если испытания завершатся к декабрю, России понадобится дополнительное время для развертывания массового производства. Поэтому первые образцы новой ракеты могут появиться не раньше весны 2027 года.

«То, что они пытаются увеличить дальность „Искандеров“, это вполне понятно. Но сегодня очень мало информации о том, как идут испытания. И если они к декабрю окончат эти испытания, то предстоит еще развернуть массовое производство. А это может быть не раньше весны следующего года», – отметил Жданов.

Военный эксперт подчеркнул, что разработка нового ракетного вооружения – сложный процесс, не ограничивающийся испытаниями отдельных образцов.

Это не так просто делается. Да, они над этим работают. К сожалению, в отличие от нас мы все только слушаем о нашей баллистике. Уже почти четвертый год уйдет. А они, к сожалению, практически разрабатывают эти ракеты», – сказал он.

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Жданов также обратил внимание на нехватку публичной информации о российских испытаниях. По его словам, украинцам важно знать, где испытывают новую ракету, на каком этапе находится разработка и сколько пусков уже осуществили.

В качестве примера эксперт привел информацию, которую украинская сторона ранее получала о разработке российской ракеты «Орешник».

«Было бы очень хорошо, чтобы ГУР дал больше информации: где проходят испытания, на какой они стадии, сколько пусков они совершили. Как когда-то ГУР давал нам такую информацию по "Орешнику", помните? Мы были в курсе всех этапов развития этого самого "Орешника"», - отметил Жданов.

Он выразил надежду, что новая российская разработка столкнется с проблемами. В то же время, эксперт призвал не недооценивать возможности противника и учитывать вероятность появления первых образцов ракеты уже в начале 2027 года.

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Какие города и области Украины окажутся под угрозой

Увеличение дальности русских баллистических ракет до 800 км может значительно расширить географию возможных ударов. По словам Жданова, под угрозой окажутся ряд центральных и западных областей Украины.

«Добавьте от Киева 300 километров – это Хмельницкий. Вот 340 – это Хмельницкий. Это значит где-то Ровенская область, Хмельницкая область, Винницкая область, если с севера добавятся, Черкасская область», - рассказал военный эксперт.

Еще большей может быть зона поражения, если Россия сможет запускать ракеты дальностью до 800 км с территории оккупированного Крыма. В таком случае под потенциальной угрозой окажутся южные и западные регионы Украины.

«А если из Крыма делать пуски, то в целом в Молдову. 800 километров из Крыма – это Одесса, это Черновцы, это Ивано-Франковская область, Николаевская. Так что, к сожалению, это очень далеко», — говорит Жданов.

Следовательно, увеличение дальности русской баллистики может сделать дополнительные опасности для южных, центральных и западных областей Украины. В то же время, сроки появления нового вооружения будут зависеть от результатов испытаний и способности России наладить его серийное производство.

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