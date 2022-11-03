Россия испытывает огромную проблему с артснарядами, которая будет наращиваться — Жданов

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что у России большие проблемы с артиллерийскими снарядами. Также усложняет ситуацию то, что РФ не производит взрывчатые вещества, которыми оснащаются боеприпасы.

Об этом он сообщил в интервью ТСН.ua.

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"У России очень большие проблемы с артснарядами. Также есть такой факт, о котором мало кто говорит — Россия не производит взрывчатые вещества, которыми оснащаются, в частности артиллерийские боеприпасы. Тротил и гексоген (бризантная взрывчатка — ред.) РФ не производит. Мы считали, что у них там миллионы тонн запасов боеприпасов, а оказалось, что, начиная с Чеченской войны, они потратили большое количество боеприпасов, не зря Шойгу в апреле совершил вояж, он искал, где можно найти боеприпасы и ракеты, он ездил в КНДР, Иран. Мы видим подтверждение, что на передовой появились боеприпасы 2022 года, что говорит о том, что у них складских запасов для более-менее современных видов артиллерии и танков не осталось, они фактически воюют с конвейера. Там у них наступает проблема, которая будет наращиваться", – считает эксперт.

Жданов намекает, что сырье Северной Кореи, производящее и продающее боеприпасы для России, поставляет Китай.

США подозревают КНДР в попытках поставлять России боеприпасы

Официальный представитель Белого дома Джон Кирби 2 ноября сообщил, что, по данным США, Северная Корея тайно поставляет для войны России в Украине значительное количество артиллерийских снарядов. Да, КНДР создает впечатление, что боеприпасы отправляются в страны Ближнего Востока или Северной Африки, но на самом деле поставляет их России.

Стоит отметить, что КНДР была одной из пяти стран, проголосовавших против резолюции ООН, осуждающей Россию за ее вторжение в Украину. А в июле Северная Корея стала третьей страной, признавшей ДНР и ЛНР независимыми государствами после так называемых референдумов.

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