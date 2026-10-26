Россия изменила стратегию ударов по Украине: Корецкий раскрыл, на что нацеливается враг

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий во время участия в Киевском международном экономическом форуме

Реклама

Россия изменила стратегию и интенсифицировала удары по украинской инфраструктуре и бизнесу. Главная цель врага — истощить экономику Украины и подорвать ментальное здоровье граждан для большей «гибкости» государства на переговорах.

Об этом премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил в ходе участия в Киевском международном экономическом форуме, передает корреспондент ТСН.

Реклама

2147 атак на энергетику Украины с июля

Глава правительства отметил, что с 16 июля фактически не было ни дня без российских ударов по украинской инфраструктуре.

Реклама

«Только на энергетику было 2147 атак с 16 июля. То есть не было ни одного дня, когда не было хотя бы одного попадания или массированных атак по инфраструктуре», — сказал премьер.

Он подчеркнул, что речь идет не только об энергетике, но и об украинской экономике в целом.

РФ изменила стратегию атак по Украине — Корецкий назвал цель

«Безусловно, есть ясное представление, что Россия изменила свою и тактику, и стратегию, и сейчас интенсифицировала удары по экономике. Очень понятна их цель — это истощить экономику, разрушить, разрушить как финансовое, так и психологическое, ментальное здоровье украинцев для того, чтобы Украина была более гибкой, скажем так, в процессе тех или иных переговоров», — рассказал Корецкий.

По его словам, понимание такой тактики России должно побуждать Украину формировать соответствующую стратегию противодействия. Речь идет о поисках способов эффективно реагировать на удары и террористические атаки.

Реклама

Ущерб для экономики Украины из-за атак

В то же время глава правительства сообщил о значительных экономических последствиях российских атак. По его оценкам, в настоящее время ущерб превышает 7,7 млрд дол. Кроме того, было уничтожено или повреждено более 1 млн кв. м недвижимости. Корецкий уточнил, что оценка ущерба охватывает как государственный, так и частный секторы. Значительные разрушения, по его словам, получили энергетика, металлургические предприятия, логистическая и перерабатывающая отрасли, ритейл и другие сферы.

Также из-за российских атак существенно сократились возможности зернового коридора и Черного моря по обеспечению экспортных потоков украинских товаров.

«Учитывая эти убытки, учитывая удары, мы видим уже, что до конца года государственный бюджет недовыполнит свои планы, свои прогнозы на около 1,5 миллиарда долларов. Это тот базовый прогноз, который у нас есть сегодня», — резюмировал премьер.

Атаки России на Украину — чего ждать дальше

Напомним, по информации издания Onet со ссылкой на данные украинской разведки, Россия накопила до 700 баллистических, несколько тысяч крылатых ракет, а также более 6000 ударных дронов, создавая серьезную угрозу для Украины в преддверии зимы. Самая большая опасность заключается в баллистических ракетах «Искандер-М». Главным и дефицитным оружием для их перехвата остаются системы Patriot, однако поставки ракет-перехватчиков из США сократились до 12 единиц в месяц. Это создает риск массированных атак и паралича жизнедеятельности крупных городов, включая Киев и Одессу.

Реклама

Как сообщил 22 октября президент Украины Владимир Зеленский, разведка зафиксировала, что Россия определила приоритеты новых массированных атак на ближайшие недели, пользуясь задержками в поставках систем ПВО и ослаблением международного давления. Враг продолжает целенаправленно бить по гражданской и энергетической инфраструктуре во многих областях. В этой связи Зеленский поручил Минобороны, МИД и военному командованию немедленно проинформировать партнеров о данных разведки и призвал оперативно ускорить поставки уже согласованных оборонных пакетов.

Новости партнеров