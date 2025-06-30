Россия изменила тактику массированных ударов по Украине: Жданов раскрыл коварный план Путина

Олег Жданов / © ТСН

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Российские войска значительно нарастили частоту своих массированных обстрелов по территории Украины, перейдя от ежемесячных к еженедельным ударам. Эксперты предполагают, что такой темп сохранится. Армия РФ оттачивает комбинированные тактики применения ракет и ударных дронов типа «Шахед».

Чего ожидать от России летом и осенью: как часто и по каким целям могут наноситься удары — об этом в комментарии сайту ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Россия выходит на свои максимальные возможности

По мнению Олега Жданова, российская армия выходит на интенсивность массированных комбинированных ударов по Украине с частотой раз в неделю. По словам эксперта, РФ может позволить себе это при использовании минимального количества ракет и максимального количества беспилотников типа «Шахед».

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«Такое соотношение, да, действительно, они могут себе позволить, но не чаще раза в неделю», — отметил Олег Жданов.

Тем более что президент США Дональд Трамп сегодня пытается легализовать и Владимира Путина, и Российскую Федерацию, считает эксперт.

«Сейчас санкции отменяют против РФ относительно достроек ядерных объектов в Венгрии. И поэтому Путин фактически получает поддержку, всестороннюю поддержку и такой эмоциональный и политический толчок от США, карт бланш — делай что хочешь, я тебе не мешаю. Поэтому да, я думаю, что они будут пытаться выходить на такой интервал — неделя плюс-минус может колебаться. Но не чаще», — подчеркнул Олег Жданов.

РФ использует новую тактику

Российская армия около полугода применяет тактику, когда выбирает при массированном ударе три-четыре основных объекта, на которые сосредотачиваются основные усилия, говорит эксперт.

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«И организация у них довольно высока. Я имею в виду самого огневого поражения. Они уже давно научились совмещать — когда „Шахеды“ атакуют город, туда в то же время прилетают либо крылатые, либо баллистические ракеты», — говорит Олег Жданов.

Перед Украиной стоит новый вызов

Россия, вероятно, приступила к серийному производству дрона-камикадзе «Герань-3» — это новая опасность с воздуха.

«Да действительно такая информация есть, но я не думаю, что это будет сразу и очень много. Это будет постепенное наращивание, и мы можем наблюдать их увеличение в соотношении в каждом ударе. Его особенность в том, что, действительно, он скорее летит, но на меньшее расстояние. И мы можем его сбивать, но уже не мобильными огневыми группами. Это уже требует от нас применения зенитно-ракетных комплексов малого и среднего радиуса действия», — говорит Олег Жданов.

Но здесь, по словам эксперта, возникает вопрос обеспеченности боеприпасами, ракетами к этим комплексам — и это проблема.

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«Они гораздо дороже мобильных огневых групп. „Шахеды“ мы сбиваем с помощью ЗРК уже в самой критической ситуации. Когда никто не может сбить, и Шахед идет в какой-то очень важный объект. Тогда по нему применяется зенитно-ракетный комплекс, расходуется ракета. А все остальные случаи — это сугубо артиллерийские и стрелковые средства. Реактивные «Шахеды» за счет его скорости нам придется сбивать именно ЗРК. А тогда возникнет вопрос боекомплекта», — считает Олег Жданов.

На Украину надвигается жара: усилятся ли обстрелы

Жара придет в Украину уже на следующей неделе, прогнозируют синоптики. Однако, по мнению Олега Жданова, это не повлияет существенно на интенсивность обстрелов украинских городов, в частности, энергетических объектов.

«Сейчас жары нет, но две недели назад блекаут в Херсонской области россияне устроили. Последний удар в Николаеве, там баллистика повредила энергетический объект, перебои со светом есть. А что, жара? Нет. РФ главной целью ставит террор гражданского населения. Путин делает ставку на террор», — считает эксперт.

По его словам, глава Кремля хочет заставить Украину подписать капитуляцию и не хочет временного прекращения огня.

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«РФ интересует только долгосрочная договоренность с Украиной о прекращении огня. Это мы должны принять главное обязательство на себя, что никогда не будем возвращать территории, которые сегодня захватила РФ. Как Путин сказал, где нога встала, это наше. Он еще дополнительно требует, чтобы мы освободили те территории, которые он приписал РФ. Признали их российскими и обязались никогда их не отвоевывать. Так что его главная задача — не столько поражение, сколько жертвы среди гражданского населения и создание невозможных условий для проживания. Все удары идут либо по жилой застройке, частной или многоквартирной, либо по энергетическим объектам, которые влияют на качество или вообще на возможность проживания гражданского населения», — говорит Олег Жданов.

Самая большая атака России по Украине за всю войну

Ранее мы писали о том, что в ночь на 29 июня Россия осуществила самую масштабную воздушную атаку за все время полномасштабной войны против Украины. В общей сложности было применено 537 средств воздушного нападения.

Известно о разрушениях на Львовщине, Полтавщине, Черкасщине, Николаеве и Запорожье. Погиб пилот F-16. Ракетная атака продолжалась почти до 5 часов утра.