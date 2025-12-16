Россия изменила тактику ракетных ударов по Украине: Жданов объяснил опасность

Олег Жданов / © ТСН

Российские оккупанты изменили стратегию воздушных ударов по Украине. Теперь враг отказывается от «распыления» сил и концентрирует огневой удар на отдельных регионах.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в комментарии ТСН.ua.

Почему Одесса стала целью

По словам эксперта, главная цель оккупантов — перегрузка украинской системы ПВО. Когда десятки ракет и дронов летят в одну точку, защитить небо становится в разы сложнее.

«Россия изменила тактику — теперь они берут отдельный район и наносят туда массированный удар. Когда они распыляют силы по всей территории Украины, у нас есть возможность более эффективно отбиваться», — объясняет Жданов.

Проблема дефицита средств ПВО

Эксперт отмечает, что сосредоточение вражеского огня на конкретных городах обнажает проблему нехватки противовоздушных комплексов.

«Когда идет сосредоточение на отдельные районы, им удается перегружать нашу ПВО, которая не настолько развита, как нам бы хотелось и как необходимо для обеспечения надлежащего уровня безопасности», — отметил он.

Именно такая «концентрация» средств поражения стала ключевой военной особенностью последних атак на юг Украины.

