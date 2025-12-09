Россия изменила тактику ударов по Украине: эксперт указал на жуткий план Путина

Игорь Романенко

Российские оккупационные войска изменили тактику нанесения воздушных ударов по Украине, что свидетельствует о повышении градуса эскалации конфликта со стороны Кремля.

Об этом в комментарии ТСН.ua заявил военный эксперт Игорь Романенко.

По его словам, вражеские ракеты и дроны три дня подряд массированно атаковали город Фастов Киевской области, полностью уничтожив его железнодорожный вокзал.

Игорь Романенко отмечает, что этот шаг является признаком желания Путина «больше крови, больше смертей» и свидетельствует о нарушении негласных «табу», которые ранее существовали между сторонами конфликта.

Военный эксперт объяснил логику врага:

«До этого существовали определенные табу для обеих сторон. Украина и Россия обменивались ударами, но были объекты, по которым мы не били, а они не били по нам. Стоит отметить, что россияне уже наносили удары по электроподстанциям украинских вокзалов в 2022 и 2023 годах».

Основная цель таких ударов — нарушение логистики и невозможность быстрой транспортировки.

«Это делалось для того, чтобы мы не могли вовремя транспортировать военные грузы с запада на восток страны», — подытожил Романенко.

Атака на железнодорожную инфраструктуру в Фастове, который является важным железнодорожным узлом, может быть частью новой стратегии врага, направленной на системное разрушение логистических путей.

