Россия изменила тактику ударов по Украине: Жданов предупредил об опасности

Олег Жданов / © ТСН

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Российская армия изменяет тактику ракетных ударов по Украине и все чаще комбинирует разные типы вооружения. По мнению военного эксперта Олега Жданова, подобные атаки могут оказаться регулярными.

По его словам, в комментарии ТСН.ua последняя атака не была максимальной по масштабам, ведь Россия уже не может запускать полный залп оперативно-тактических комплексов «Искандер».

Как объясняет эксперт, во время последнего удара оккупанты фактически использовали три пусковые установки. Кроме того, российская армия все чаще комбинирует различные типы вооружения, в частности, применяет комплексы С-400 в режиме «земля-земля».

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«У них нет возможности дать полный залп бригадой. В бригаде 12 пусковых — это 24 ракеты. Поэтому они принимают пусковые установки комплекса С-400 и запускают их в режиме „земля-земля“. Такая ракета летит примерно на 250 километров, поэтому из Брянской области они могут доставать в Киев», — говорит Олег Жданов.

По его мнению, подобные атаки могут стать регулярными.

«Я думаю, что такие обстрелы будут довольно частыми, пока мы, во-первых, не получим ракеты PAC-3 для Patriot, и, во-вторых, пока наша баллистика не полетит на Москву. Это будет наиболее эффективно. Как только наши баллистические ракеты ударят по Москве, я думаю, что обстрелы Киева прекратятся», — считает военный эксперт.

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