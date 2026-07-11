ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
Количество просмотров
370
Время на прочтение
1 мин

Россия изменила тактику ударов по Украине: Жданов предупредил об опасности

По его мнению, подобные атаки могут оказаться регулярными.

Автор публикации
Фото автора: Карина Бондаренко Карина Бондаренко
Комментарии
Олег Жданов

Олег Жданов / © ТСН

Российская армия изменяет тактику ракетных ударов по Украине и все чаще комбинирует разные типы вооружения. По мнению военного эксперта Олега Жданова, подобные атаки могут оказаться регулярными.

По его словам, в комментарии ТСН.ua последняя атака не была максимальной по масштабам, ведь Россия уже не может запускать полный залп оперативно-тактических комплексов «Искандер».

Как объясняет эксперт, во время последнего удара оккупанты фактически использовали три пусковые установки. Кроме того, российская армия все чаще комбинирует различные типы вооружения, в частности, применяет комплексы С-400 в режиме «земля-земля».

«У них нет возможности дать полный залп бригадой. В бригаде 12 пусковых — это 24 ракеты. Поэтому они принимают пусковые установки комплекса С-400 и запускают их в режиме „земля-земля“. Такая ракета летит примерно на 250 километров, поэтому из Брянской области они могут доставать в Киев», — говорит Олег Жданов.

По его мнению, подобные атаки могут стать регулярными.

«Я думаю, что такие обстрелы будут довольно частыми, пока мы, во-первых, не получим ракеты PAC-3 для Patriot, и, во-вторых, пока наша баллистика не полетит на Москву. Это будет наиболее эффективно. Как только наши баллистические ракеты ударят по Москве, я думаю, что обстрелы Киева прекратятся», — считает военный эксперт.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
370
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie