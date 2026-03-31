Россия изменила тактику воздушных атак: почему Путин делает ставку на "Шахеды" и куда исчезла баллистика

Россияне сбрасывают мины с дронов и экономят баллистику

Россия сменила тактику воздушных атак. Долгое время противник не наносит массированных ударов по Украине баллистикой. Россияне прибегают к массированным атакам «Шахедами» и другими типами БПЛА, которые продолжаются более суток. Более того, противник начал делать сбросы мин с дронов об этом предупреждает эксперт по РЭБ, советник министра обороны Украины Сергей «Флеш» Бескрестнов.

Новая угроза от атак РФ: мины с «Шахедов»

По мнению военного эксперта Игоря Романенко, противник действует в соответствии с тем, что у них есть в наличии из средств для нанесения ударов.

«Без сомнений, что россияне используют разные новации по осуществлению атак дронами и их усилению. Что касается сброса мин с дронов, то ранее противник использовал этот вариант во время атак на линии столкновения. Техническая модернизация „Шахедов“ позволяет им это делать на более длинные расстояния. Вероятно, после определенных испытаний россияне начали сбрасывать мины и во время атак на более длинное расстояние», — рассказывает ТСН.ua Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке, заместитель начальника Генштаба (2006–2010 гг.).

Массированные атаки: цинизм врага и удары по мирному населению

К этому он добавляет, что подобная практика атак с использованием мин против мирного населения противоречит законам и правилам ведения войны, но что такое гуманизм россияне уже давно забыли, и он у них остался только на словах.

«Война продолжается. Мы наносим достаточно болезненные удары по военным объектам России и объектам, которые связаны с горюче-смазочными материалами. Особенно на севере РФ, вокруг Санкт-Петербурга — знакового города для Путина, где он рос. Поэтому россияне снимают все имеющиеся ограничения и более цинично применяют средства, направленные против мирного населения Украины», — объясняет военный эксперт.

Игорь Романенко соглашается, что украинцам действительно нужно быть внимательными после атак беспилотников, а также укреплять потенциал борьбы с дронами противника. Опыт войны в Украине и войны на Ближнем Востоке показывают, что именно от использования БПЛА наносится наибольший ущерб даже по сравнению с ракетами, в том числе и с баллистическими.

Массированные атаки: экономика террора и нефтяные деньги

Именно с этим связано уменьшение россиянами нанесения ударов баллистикой — это очень дорогое удовольствие как по их производству, так и по запуску. У Путина есть в наличии баллистика, но он придерживает ее применение, ведь имеет более дешевый способ для террора Украины.

«Экономить Путин начал еще до начала войны на Ближнем Востоке. Об этом свидетельствовали имеющиеся показатели как по баллистике, так и по другим типам боеприпасов — они были вынуждены экономить. Именно поэтому прибегали и прибегают к применению дронов из фанеры и пластика. Это более дешевый способ воздушных атак. То есть они уже встали на путь экономии и в выборе между дорогим и дешевым пошли по более дешевому пути, который тоже дает нужный им результат. Дорогую баллистику Путин использует только когда стремится достичь большего результата от атаки», — объясняет эксперт.

Но после начала войны в Иране и снятия Трампом на месяц санкций с российских танкеров с нефтью, такое послабление, к сожалению, работает в пользу Путина. Деньги от проданной нефти пойдут на производство новых ракет. Конечно, если американцы не вернут санкции против российской нефти.

Война в Украине: истощение стратегической авиации РФ и накопление баллистики

Эксперт отмечает еще один момент — уменьшение ресурса стратегической и дальней авиации РФ: воздушных платформ, с которых запускается баллистика по Украине.

«Самолеты стратегической авиации — Ту-95МС, Ту-160 предназначены для выполнения глобальных стратегических задач, например в случае противостояния России с США, а война с Украиной не подпадает под эту стратегию РФ, хотя они стремятся нас захватить. Путин активно использовал эти самолеты против нас. Сейчас ресурс и потенциал стратегической авиации РФ существенно тает, а производить новые самолеты они уже не способны из-за упадка сферы самолетостроения. Эти факторы подталкивают Путина к экономии. То есть использование более дешевых средств для атак, прежде всего „Шахедов“. Но это не значит, что удары баллистикой по Украине прекратятся. Ее и дальше будут использовать для усиления атак», — добавляет генерал-лейтенант.

На выходных противник нанес удар по Украине аэробалистической ракетой «Искандер» с МиГ-31. Кроме того, по словам эксперта, россияне проводят испытания баллистических и гиперзвуковых морских ракет, таких как «Циркон», а также используют их во время комбинированных атак вместе с «Шахедами».

«Учитывая высокие возможности для использования более дешевых средств для воздушных атак, противник выбирает именно их. Об этом свидетельствуют круглосуточные атаки беспилотников по Украине на прошлой неделе. Конечно, это позволяет Путину накапливать баллистику и использовать ее для более мощных комбинированных атак. Баллистика у россиян есть — да, ее немного, как в начале войны, но она есть», — заключает Игорь Романенко.